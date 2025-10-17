【人事・労務担当者向け】外国人雇用の労務管理ポイントと助成金活用法をウェビナーで徹底解説

株式会社キャムグローバル

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社キャムグローバル（本社：東京都新宿区、代表取締役：三石晃史、以下：キャムグローバル）は、2025年10月24日(金)14:00よりオンラインセミナー『【外国人材雇用×助成金】定着支援が助成金につながる！？ 最新労務セミナー』を開催いたします。

セミナー内容

詳細・お申込みはこちら :https://mintoku.com/biz/seminar/5024/

外国人材を受け入れる企業が増える一方で、労務管理や定着に不安を抱える企業も少なくありません。

本セミナーでは、外国人雇用に関わる労務管理の基本ポイントを整理するとともに、外国人採用にも活用できる「人材確保等支援助成金（外国人労働者就労環境整備助成コース）」について解説します。

助成金制度の活用は、採用コストの負担軽減だけでなく、受け入れ環境の整備を通じて定着率の向上にもつながります。

労務実務を担うご担当者様に、制度の最新情報と実践的な活用のヒントをお届けします。

当日のプログラム

14：00～14：50

第1部：外国人材を雇用する際の労務管理の基本（労基法・社保・労災など）

第2部：労務管理上の留意点と実務トラブル回避のヒント

第3部：人材確保等支援助成金（外国人労働者就労環境整備助成コース）の概要

第4部：助成金を活用した定着支援の仕組みづくり ～企業メリットを最大化～

質疑応答

セミナー内容に加え、外国人材の活用に関して日頃感じている疑問や課題について、皆さまからのご質問にお答えします。

登壇者紹介

【講師】トリートプラン・コンサルティング合同会社松軒 希 氏代表／TreatPlan（社会保険労務士事務所）

上場企業での人事・労務管理職としての実務経験を経て、現在は複数企業の労務支援や制度設計に従事。

社労士の独占業務である法的実務は社労士事務所にて、採用支援や制度設計など企業のステージに応じた支援幅広いサポートはコンサルティング会社にて幅広く対応している。海外法人の日本進出支援や、外国籍人材の受入れ体制構築など、グローバルな雇用・労務支援を得意とする。

開催概要

タイトル：【外国人材雇用×助成金】定着支援が助成金につながる！？ 最新労務セミナー

開催日時：2025年10月24日(金)14:00 ～ 15:00 ※10分前から入室可能

会場 ：オンライン開催

対象 ：人事ご担当者様、人事関連業務に関わる方

※競合会社様と判断した場合、ご参加をお断りする場合がございます。

定員 ：100名

※回線の都合上、アクセスは1社につき2名様までとさせていただきます。

参加費用：無料

申込方法：下記URLよりお申込みください

https://mintoku.com/biz/seminar/5024/

本セミナーに関するお問い合わせ

株式会社キャムグローバル

セミナー担当窓口（TEL：0120-310-977）

会社概要

株式会社キャムグローバルは、外国人雇用に関する包括的サービスを提供しています。

会社名：株式会社キャムグローバル

本社 ：東京都新宿区西新宿１丁目25番1号

代表者：代表取締役 三石晃史

設立 ：2024年７月

資本金：5,000万円

事業 ：外国人雇用・定着支援事業、外国人向け求人メディア運営、外国人材紹介事業 等

https://cam-global.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保紀秀

創業 ：2001年8月

売上高 ：1,251 億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数 ：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143 拠点

※2025 年3 月31 日時点 グループ合計

https://cam-com.inc/