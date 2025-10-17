groundsがHeaven Tanudiredjaとコラボシューズを発表、公式オンラインストアや旗艦店、各卸先にて販売開始

株式会社FOOLS

Heaven Tanudiredja 2025-26年秋冬コレクション「Repetiton Compulsion」

株式会社FOOLS（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金丸拓矢）が運営する「grounds(グラウンズ)」は、「Heaven Tanudiredja（ヘヴン・タヌディレージャ）」とのコラボレーションシューズを発表します。3度目となる今回のコラボレーションでは、groundsのアウトソール「MOOPIE（ムーピー）」、「BABY JEWELRY（ベイビー・ジュエリー）」を採用した、繊細な刺繍があしらわれたアッパーやシルバーチャームが付属したブーツなどが登場。今年3月に東京・表参道で発表されたHeaven Tanudiredjaの2025-26年秋冬コレクション「Repetiton Compulsion（反復強迫）」にて、披露されました。

■Heaven Tanudiredja

Heaven Tanudiredja（ヘヴン・タヌディレージャ）は、ベルギー・アントワープで誕生したファッションブランド。現在はデザイナーの故郷であるインドネシア・バリ島を拠点に活動しています。すべてのアイテムを手作業で丁寧に仕立てることで、ラグジュアリーかつ唯一無二の洋服を展開。クリエイションへの強いこだわりから、コレクション発表は不定期に行い、本当に価値ある作品だけを届け続けます。

Heaven Tanudiredjaは、インドネシア出身でバリを拠点に活動するファッションデザイナー。

アントワープのロイヤル・アカデミー・オブ・ファインアーツでウィメンズウェアを学びました。2007年に自身の名を冠したブランドを立ち上げる以前は、ジョン・ガリアーノのパリのアトリエで研修を行い、その後クリスチャン・ディオール オートクチュールやドリス・ヴァン・ノッテンのスタジオで経験を積みました。

Heaven Tanudiredja 2025-26年秋冬コレクション「Repetiton Compulsion」

■デザイナー自身の歴史を振り返り、ハンドクラフトの要素をディテールに

groundsとの3度目となるコラボレーションシューズは、ヘヴン自身のデザイナーとしての歩みを振り返り、それをデザインモチーフに反映させた特別なアイテムです。彼のジュエリー制作のバックグラウンドが色濃く表れており、2012年のHeaven Tanudiredjaコレクションから引用した背骨のように形作られたシルバーチェーンや、手のモチーフが随所にあしらわれています。

また、細かく縫い込まれたスパンコールで装飾されたニットアッパーのブーツは、職人技へのこだわりをさらに際立たせています。一つ一つのディテールには当時の記憶が重なっており、制作を振り返ったデザイナーはこう語ります。

「私はこれらの出来事を詳細に語りたいわけではありませんが、良いクリエイションにはこのような体験がつきものです。その記憶を創作に落とし込むことでのみ、満たされた気持ちになれるのです。」

各商品の詳細

MOOPIE x HEAVEN TANUDIREDJA 05 | ETERNAL SUNSHINE PINKMOOPIE x HEAVEN TANUDIREDJA 05 | ETERNAL SUNSHINE ICE GREENMOOPIE x HEAVEN TANUDIREDJA 05 | ETERNAL SUNSHINE BLACKMOOPIE x HEAVEN TANUDIREDJA 05 | ETERNAL SUNSHINE BROWN

アイテム名：MOOPIE x HEAVEN TANUDIREDJA 05 | ETERNAL SUNSHINE

価格：59,400円（税込）

サイズ：PINK・ICE GREEN 22cm - 27.5cm / BLACK 22cm - 30cm / BROWN 22cm - 26cm

発売予定日：10月18日

MOOPIE x HEAVEN TANUDIREDJA 06 | CHAINS MERRY BLACKMOOPIE x HEAVEN TANUDIREDJA 06 | CHAINS MERRY BROWN

アイテム名：MOOPIE x HEAVEN TANUDIREDJA 06 | CHAINS MERRY

価格：58,300円（税込）

サイズ：22cm - 26cm

発売予定日：10月18日

BABY JEWELRY x HEAVEN TANUDIREDJA 07 | JOHNNY HANDS BLACK

アイテム名：BABY JEWELRY x HEAVEN TANUDIREDJA 07 | JOHNNY HANDS

価格：57,200円（税込）

サイズ：22cm - 26cm

発売予定日：10月18日

BEAR BAG x HEAVEN TANUDIREDJA 09 | FLOWER BEAR BAG BLACK x BLACKBEAR BAG x HEAVEN TANUDIREDJA 09 | FLOWER BEAR BAG BROWN x BROWNBEAR BAG x HEAVEN TANUDIREDJA 09 | FLOWER BEAR BAG BROWN x MIXBEAR BAG x HEAVEN TANUDIREDJA 09 | FLOWER BEAR BAG PINK x MIX

アイテム名：BEAR BAG x HEAVEN TANUDIREDJA 09 | FLOWER BEAR BAG

価格：101,200円（税込）

発売予定日：10月18日

BEAR BAG HEAVEN x TANUDIREDJA 08 | BELTED BEAR BAG BLACK

アイテム名：BEAR BAG x HEAVEN TANUDIREDJA 08 | BELTED BEAR BAG

価格：85,800円（税込）

発売予定日：10月18日

grounds

「grounds」は”LEAP GRAVITY”を掲げ、「人間と重力（地球）の関係に変化をもたらすこと」「人間と重力（地球）の接点であるアウトソールと地面を中心とした人間像作り」をコンセプトとした、ソールの形状が特徴的なブランドです。25S/Sより、パリファッションウィークでのコレクション発表を開始。現在22カ国、145店舗で販売しています。

「grounds」公式オンラインストアURL：https://grounds-fw.com

「grounds」公式インスタグラムURL：https://www.instagram.com/grounds.official/

株式会社FOOLS

2019年3月に設立。「ファッションブランドのあり方を未来へと前進させる」というミッションを掲げ、業界に改革を促し顧客に新しい選択肢を提案し続けるフットウェアブランドを企画運営しています。