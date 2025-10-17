【新商品】ムラーノガラスの壮麗さと黄金比から着想を得た光の彫刻moooiの照明「ルミノーラライト｜Luminora Light」を発表

株式会社トーヨーキッチンスタイル

2025年10月17日（金）、株式会社トーヨーキッチンスタイル（取締役社長 清本英嗣）は、オランダ発のライフスタイルブランド〈moooi（モーイ）〉よりイタリアのデザイン界を牽引するクリスティーナ・チェレスティーノ氏がデザインを手掛けた照明「ルミノーラライト｜Luminora Light」の発売を開始します。ムラーノガラスの伝統と黄金比の数学的美学が融合し、ロマンチックな雰囲気を演出。時代を超えて愛される新たな照明です。

◆ルミノーラライト｜Luminora Light

ルミノーラライトは「光を最も純粋な本質として思い描いた。透き通るような幾何学の中に閉じ込められた、凝縮された輝きのエネルギーとして。」というアイデアから生まれました。

時代を超えて継承されてきたムラーノガラスの壮麗さと、ルカ・パチョーリの『神聖比例論』に着想を得た普遍的な美が完璧なバランスで融合しています。

ムラーノガラスのような繊細な質感と透明感を、最新のポリカーボネート成形技術によって実現。ガラスのような美しさはそのままに、驚くほどの軽量化を達成しました。これにより、住宅からホテルまで、あらゆる空間に優美さと機能性を兼ね備えた光の体験をもたらします。真円を組み合わせた造形は、シンプルさと複雑さを併せ持つデザイン。角度によって異なる表情を見せ、空間に洗練された調和を与えます。

バロック装飾の華やかさを想起させるV字型カットのダイヤモンド光学パターンと、透明なチューブに封じ込めた光が織りなすきらめきはガラス工芸品を思わせます。純粋な光そのものが構造となり、陰影のグラデーションが空間に深みを与え、シンプルでありながら複雑な構造美は空間に静謐な緊張感を与えます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86100/table/66_1_d312561f503582b9a059810439f168d5.jpg?v=202510180125 ]◆クリスティーナ・チェレスティーノ｜Cristina Celestino

イタリア・ポルデノーネ生まれ。ヴェネツィア建築大学（IUAV）で建築を学び、卒業後はインテリアとプロダクトデザインの分野で経験を重ねる。2011年に自身のブランド「Attico Design」を設立し、2013年よりミラノを拠点に活動。彼女のデザインは、素材への繊細な眼差しと幾何学的な構成力を軸に、歴史や装飾性を現代的に再解釈するスタイルが特徴。科学的な分析と詩的な感性を融合。住宅から商業空間まで幅広く展開され、空間に独自の美学をもたらしている。フェンディ、ディプティックなど、国際的ブランドとの協業も多数。受賞歴も豊富で、AD100をはじめとする主要メディアにも継続的に取り上げられている。

◆moooi｜モーイ

2001年にマルセル・ワンダースとキャスパー・フィッサスによって設立。ブランド名にはオランダ語の

mooi（美しいの意）に1つ”o”を加えることで、さらなる美しさとオリジナリティへの探究心が込められている。高級感あふれるコレクションは大胆で遊び心があり、アンティークを思わせる時代を超えた美しさと、現代的な斬新さが融合したデザインが特徴的。「デザインは愛によって生まれる」という信念のもと、ブランドを象徴する製品が数多く生み出されてきた。

この常識に囚われないインテリアビジョンは、全く新しいアイディアと感動的な製品を生み出し、まるで魔法をかけたように日常を特別なものへ変貌させる。それはビジョンが集うところ、そして美しさと個性をもたらす文化と経験の完璧な折衷の中で誰もが立ち止まり、心地よさを感じられる場所となる。

■TOYO KITCHEN STYLE

1934 年岐阜県関市にて創業。「住むをエンターテインメント」を理念とし、キッチンを中心とした家全体のインテリアをコーディネート、販売している。ステンレスの洋食器メーカーとしての創業時からクラフツマンシップを大切にし、現在も熟練した自社職人の手作業によるステンレス加工技術を活かしたキッチンを製作している。キッチンを料理する道具ではなく人生を楽しくするための場所として考え、 日本で初めてアイランドキッチンを発表し、世界で初めてキッチンにシャンデリアを合わせた。現在はシンク内で調理が完結する「パラレロ」、キッチンでの横移動をなくす「ゼロ動線キッチン」など独自の製品を展開。デザイン性、機能性共に日本のキッチン業界を牽引する。

インテリアはオリジナルだけでなく、世界で注目されるイタリアの「Kartell(カルテル)」やオランダの「moooi(モーイ)」の日本総代理店を務め、世界中から家具、照明、モザイク、プロダクトアー ト、ファッションを独自の目線でセレクトし、販売。ショールームを国内外 25カ所に構える。

