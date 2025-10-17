”光る弾を撃ち出す”革新的エアソフトガン「EyeTrace（アイトレース）シリーズ」ついに解禁！ 革新的なLEDトレーサー内蔵 ・更にドイツ銃器メーカー公式ライセンス取得の電動ガンが11月中旬発売！

トレーサー機能標準搭載、公式ライセンスを受けたリアルなエアソフト製品

有限会社ライラクス

初心者でも楽しめる、“中から光る” 電動ガン！「Elite Force EYETRACE」エリートフォース アイトレースシリーズが遂に発売！

重くならない・カスタム不要・見た目スッキリ。

「BB弾が当たったか見えない、分からない」問題がこれで解決！ この電動ガン、撃つと弾がピカッと光って飛んでいく。だから「当たったかどうか」が一目瞭然。しかも、その “光らせる仕組み” はすでに銃の中に入ってるので、面倒なカスタムは一切不要。持って、撃つだけ。それだけで楽しいのがアイトレースです。

今秋発売のEYETRACEシリーズ ラインナップ

Elite Force H&K416A5 EYETRACE BLACKElite Force H&K416A5 EYETRACE TANElite Force H&K MP5K EYETRACEElite Force H&K MP5 SD6 KIT EYETRACEElite Force H&K MP5 M-LOK EYETRACE

製品名・価格

Elite Force H&K416A5 EYETRACE BLACK ：35,000円（税抜）

Elite Force H&K416A5 EYETRACE TAN：35,000円（税抜）

Elite Force H&K MP5K EYETRACE：46,000円（税抜）

Elite Force H&K MP5 SD6 KIT EYETRACE：62,000円（税抜）

Elite Force H&K MP5 M-LOK EYETRACE：56,000円（税抜）

発売予定日：2025年11月中旬

トレーサー機能が本体に内蔵！

トレーサー内蔵で装備の軽量化

これまでは光る弾を使いたいとき、銃の先に「トレーサー」という専用のパーツを取り付ける必要がありました。

それによりエアソフトガンが重くなったり見た目がゴツくなったり、取り付けも面倒だったり…。

でもご安心を！このシリーズは光らせる装置を最初から銃の中に搭載！

後付けナシ、余計な重さナシ、見た目もスッキリ。

蓄光BB弾とは？

光を蓄えて暗闇で発光するBB弾のことで、夜間のサバイバルゲームやインドアフィールドで、弾道やヒットの判別を容易にするために使われます。使用するには、発射前に「トレーサー」と呼ばれる発射装置で光を当てる必要があり、まるでレーザーのように光る弾道を楽しむことができます。

実銃メーカー「H&K」の公式ライセンス！

EYETRACEシリーズは、ドイツの銃器メーカー「Heckler & Koch」の公式ライセンスを取得。

映画やゲームでおなじみのMP5やG36など、世界のプロも使う名銃をリアルに再現しています。

しかも！中身は“初心者向けの安心仕様”。

高精度な夜間射撃

EYETRACEシリーズは、トレーサー機構を銃本体に内蔵することで、外付け不要でBB弾を発光させるという革新的な構造を実現しました。

「もっとカッコよく、もっと手軽に、もっとリアルに」。その声に応える新世代の光るエアソフトガンです。

■驚異の集弾性！（30ｍシューティングレンジでの射撃↓↓↓）

購入予約はコチラ！

EYETRACEシリーズは全国のエアソフトガン取扱ショップおよびLayLaxオフィシャルサイトにて順次発売予定。発売開始前の予約受付は公式サイトで。

[LayLaxオフィシャルサイト商品ページ：https://laylax.com/collections/elite-force]

「Elite Force EyeTrace」シリーズ第２弾 近日公開！

EYETRACEシリーズ第2弾では、「世界中の法執行機関や特殊部隊」「ゲームやドラマで大人気」の名銃をモチーフにしたモデルが登場予定！

実銃の雰囲気を忠実に再現したデザインと質感は、ミリタリーファンやお座敷シューターの所有欲も大いに満たしてくれるでしょう。

もちろん、内部構造はサバゲーでの実用性を重視。命中精度や操作性にも妥協はなく、上級者のサブウェポンとしても高い満足度を誇ります。

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

■有限会社ライラクス

本社所在地：〒577-0022

大阪府東大阪市荒本新町2-36

代表者：安井 義一郎



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

担当：メディア戦略事業部 マルチプロモーション課 若松

TEL： 06-6785-0880

E-mail：wakamatsu@laylax.com

LayLaxオフィシャルサイト URL https://www.laylax.com/

LayLax公式Twitter https://twitter.com/laylax_official

LayLax公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/c/LayLaxOfficial

LayLax公式LINEアカウント https://page.line.me/ewm6042q

