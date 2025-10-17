【システム開発・セキュリティ・IT人材育成のための展示会】IT・情シスDXPO福岡’25 出展決定！＜2025年10月30日・31日＞

株式会社SEプラス

IT人材教育会社である株式会社SEプラス（所在地：東京都千代田区、代表取締役：村田 斉、以下当社）は、2025年10月30日・31日にマリンメッセ福岡で開催される「第1回 IT・情シスDXPO福岡'25」に出展いたします。初日には、専門セミナー「Z世代はこう動かす！ITエンジニア新人研修の仕組みと実践」を実施します。

※出典概要ページはこちら(https://dxpo.jp/real/fox/fukuoka25/store/product.html?supplier_id=3184&company_name=(%E6%A0%AA)SE%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9)

当社は、IT書籍を多数刊行する翔泳社のグループ会社として、法人向けIT研修を20年以上提供しています。豊富な実績と知見を活かし、最適な研修や教育プランをご用意しておりますので、

「どんな研修があるのか情報収集をしたい」「他社の研修事例を知りたい」「自社の教育に関する課題を相談したい」など、社内の研修内容や今後の教育体制に課題を感じている方は、ぜひセミナーや当社ブースをご活用ください。

■専門セミナー「Z世代はこう動かす！ITエンジニア新人研修の仕組みと実践」の開催について

「未経験」×「Z世代」の新人エンジニア採用が増える昨今、これまでの新人研修の進め方では上手くいかないケースが増えています。

セミナーでは、全国の新人エンジニアが参加する研修「PLUS DOJO」の事例をもとに、Z世代を着実に成長させるための効果的な仕組みをご紹介します。

・セミナー概要

セミナー日時：2025年10月30日（木） 15:30～16:00

会場：セミナー会場 C

登壇：株式会社SEプラス e&TS Division マネージャ 山田 裕輔

▶セミナー申込ページはこちら(https://dxpo.jp/real/fox/fukuoka25/system/conf.html#ithr)！

※展示会場へのご入場・専門セミナーの申込には、事前登録が必要となります。

■出展ブースについて

展示会では、以下（1）～(3)のサービスを中心に、研修内容のご紹介はもちろんのこと、教育の課題に対するご提案も行います。

ご来場の際は「IT人材育成・採用支援展」ゾーンの小間番号8-43（SEプラス）へお越しください。

（1）IT専門サブスクリプション型研修 『SEカレッジ』

1社あたり月額28,000円～、全社員が受講し放題になるサブスクリプション型IT研修。

プログラミング・AI・プロジェクトマネジメントなど、社内のどんな人材でもレベル・領域に合わせたコースが選べます。

（2） IT新人研修『PLUS DOJO』

全国どこからでも受講できる、オンライン型エンジニア新人研修。IT基礎、Javaプログラミング、チーム開発演習のほか、研修前・研修後のサポート体制で自ら学ぶエンジニアを育成します。

（3）基本情報技術者試験対策eラーニング『独習ゼミ』

内定者～新人研修として、年間150社以上が利用する基本情報技術者試験対策eラーニング。科目A免除制度に対応し、「1年間」科目A試験を免除することができます。

▶SEプラスの出展内容紹介ページはこちら(https://dxpo.jp/real/fox/fukuoka25/store/product.html?supplier_id=3184&company_name=(%E6%A0%AA)SE%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9)！

■展示会概要

・イベント名称：第1回 IT・情シスDXPO福岡'25

・開催日時：2025年10月30日（木）、10月31日（金）9:30～17:00

・会場：マリンメッセ福岡 A館

・主催：ブティックス株式会社

・公式サイト：https://dxpo.jp/real/fox/fukuoka/system/

※ご来場前に参加登録およびセミナーの登録が必要となります。

■株式会社SEプラスについて

社名：株式会社 SEプラス / SE plus Co., Ltd.

所在地：〒102-0084 東京都千代田区二番町11-19興和二番町ビル2階

電話番号：03-6685-5420

資本金：1,750万円(東証スタンダード上場SEH&I 100%出資)

URL：https://www.seplus.jp/

公式YouTube：https://www.youtube.com/c/SEplusITeducation

IT書籍に特化した出版社「翔泳社」の一部門としてIT教育サービスを開始。

2001年にグループ会社として独立し、IT人材教育サービス事業、医療/コメディカル系人材紹介事業の２つの事業を実施。

IT人材教育サービス事業では、ITパスポートや基本情報技術者試験対策など情報処理試験対策eラーニング「独習ゼミ」や、未経験でも安心して成長をサポートするIT新人研修「PLUS DOJO」などBtoB向けのIT教育を中心に展開。

”本当に価値あるIT教育とは何か？”を常に考え、既存サービスにとらわれず、いまの課題を解決できるようなIT教育サービスを開発し続ける。