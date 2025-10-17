秋の読書三昧2025開催！開催10日間、毎日1名に10万ポイントが当たるプレゼントキャンペーンや、ラノベ人気タイトルのポイントバックなどおトクなキャンペーンが盛りだくさん！

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが運営する電子書籍・電子コミックストア「Reader Store」にて2025月10月17日(金)～10月26日(日)の10日間に渡り「秋の読書三昧2025」を開催いたします。

期間中は毎週お得なクーポン、プレゼントキャンペーンなど、注目のキャンペーンが目白押しとなっております。

ぜひ「秋の読書三昧2025」にお越しください！

■Reader Store 秋の読書三昧2025特設ページ

https://ebookstore.sony.jp/features/mdys0poqi0/

■キャンペーン期間

2025年10月17日(金)0：00 ～ 2025年10月26日(日)23：59

■注目のキャンペーンを一部ご紹介！

１.【秋の読書三昧2025】1日1名！10万ポイントが当たるキャンペーン



【特集ページURL】

https://ebookstore.sony.jp/features/dvso4r2i3/

【実施期間】

2025年10月17日(金)0：00 ～ 2025年10月26日(日)23：59

【内容】

Reader Storeで使える10万ポイントが抽選で毎日1名様に当たる！

さらに…Xのリポストキャンペーンでも期間中1名様に10万ポイントが当たるチャンス♪



その他詳細については特集ページをご確認ください。



２.【秋の読書三昧2025】新刊にも使えるクーポンが当たる！来店くじ



【特集ページURL】

https://ebookstore.sony.jp/features/uxi35zaugvvw/

【実施期間】

2025年10月17日(金)0：00 ～ 2025年10月19日(日)23：59

【内容】

Reader Storeへご来店いただいたお客様が引けるくじになります。（実施の際はログインが必要となります）

下記の内容で最大20%OFFの新刊にも使えるクーポンが当たる！



1等：20%OFFクーポン

2等：5％OFFクーポン

参加賞：1ポイント



その他詳細については特集ページをご確認ください。



３.【20％ポイントバック】Reader Store人気ラノベ20タイトル



【特集ページURL】

https://ebookstore.sony.jp/features/ia46wsrxkb/



【実施期間】

2025年10月17日(金)0：00 ～ 2025年10月30日(木)23：59

※2025年10月27日（月）～2025年10月30日(木)は「秋の読書三昧2025」期間外となります

【内容】

対象ラノベタイトル20％ポイントバック！

決済金額の20％分のポイントを即時付与いたします。

【キャンペーン対象商品】

・賢者の弟子を名乗る賢者

・ティアムーン帝国物語

・最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。

・水属性の魔法使い

・凶乱令嬢ニア・リストン

・継母の心得

ほか



その他詳細については特集ページをご確認ください。



４.全フロアに使える10%OFFフライヤークーポン



【クーポン取得ページURL】

https://ebookstore.sony.jp/features/mdys0poqi0/

※総合ページ上部の「「Reader Store 秋の読書三昧2025 記念フライヤー」をお客様の本棚にお届け！」の項目をご確認ください



【実施期間】

2025年10月17日(金)0：00 ～ 2025年10月26日(日)23：59



【内容】

「Reader Store 秋の読書三昧2025 記念フライヤー」全フロアに使える10%OFFクーポンをプレゼント中！



その他詳細については特集ページをご確認ください。

■Reader Storeについて



Reader Storeは株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが運営する国内最大級の品揃えの電子書籍・電子コミックストアです。

https://ebookstore.sony.jp/

Twitter：https://twitter.com/ReaderStore_JP

note：https://note.ebookstore.sony.jp/