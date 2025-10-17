小学生以下が無料！東京メガイルミにて「いこーよスペシャルデー」を開催！

アクトインディ株式会社

子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」（運営：アクトインディ株式会社）は、2025年9月より新たな取り組みとして『ファミリーの思い出応援プロジェクト』を立ち上げました。

本プロジェクトは、子どもたちとその家族が一緒に過ごす時間をより豊かにし、かけがえのない“思い出”を残していただくことを目的としています。近年、共働き世帯の増加や生活スタイルの多様化、デジタル化の進展や物価高騰など、子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。そんな中で、いこーよは「子どもにとってかけがえのない体験や家族との思い出こそが、将来の成長や家族の絆を育む大切な基盤になる」と考えています。

そこで本プロジェクトでは、この想いに賛同いただいた全国の施設とともに、親子が素敵な時間を共有し、家族の絆を深めるきっかけを届けてまいります。

今回は、この企画に賛同いただいた大井競馬場で開催する「東京メガイルミ」にて、特別割引キャンペーンを実施します。

「いこーよスペシャルデーチケット」概要

「東京メガイルミ」は、競馬のない日の大井競馬場が舞台！広大な場内には、噴水ショーやオーロラ、長さ100ｍの江戸桜トンネルなど、壮大なスケールのイルミネーションが楽しめます。

- 対象期間：11月1日（土）～11月30日（日）※11月10日～14日は競馬開催につき休業- 割引内容： 入場料※未就学児はキャンペーン対象期間にかかわらず無料※中・高校生は通常料金（小人）となります- 販売チケット：https://bit.ly/46Qcu68※当日19時まで購入可能となります。■東京メガイルミについて

東京都品川区の大井競馬場を舞台に冬季限定で開催される「東京メガイルミ」は、都内有数の大規模イルミネーションイベントです。広大な競馬場全体が光に包まれ、虹色に輝くイルミネーションとダイナミックな噴水が織りなす大噴水ショーはまさに圧巻。幻想的なオーロラを体感できる演出や、光と音楽が融合した迫力ある演出など、見どころが各エリアに散りばめられています。

中でも、全長約100mにおよぶ「江戸桜トンネル」は必見！桜並木をイメージした光のトンネルが一面に広がり、歩くだけで華やかな世界に包まれ、写真映えスポットとしても人気です。

東京メガイルミでは、イルミネーションだけでなく、お子さまが喜ぶ体験型イベントも充実しています。毎日開催される「ミニチュアホース＆ポニーとのふれあい」では、ポニーと一緒に写真を撮ったり、なでたりしてふれあうことができます。さらに、土日や特定日に楽しめる「誘導馬×噴水のショー」など、家族みんなで楽しめるイベントが盛りだくさんです。

開催場所：大井競馬場（東京都品川区勝島2-1-2）

公式HP：https://www.tokyomegaillumi.jp/

「いこーよ」サービス概要

2008年12月にサービスを開始した子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国10万件以上の施設情報や9万9,000件以上の口コミを掲載しています（2025年10月現在）。

「いこーよ」は家族のおでかけがもっと楽しくなる情報を提供し、お出かけを通じて家族のコミュニケーションや子どもたちの笑顔が増えることを願って運営しています。

- いこーよサイトURL：https://iko-yo.net(https://iko-yo.net/)- いこーよアプリ（iOS）： https://itunes.apple.com/jp/app/id1119475569?mt=8(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%84%E3%81%93%E3%83%BC%E3%82%88-%E7%A7%8B%E3%81%AE%E9%80%A3%E4%BC%91-%E7%B4%85%E8%91%89%E3%81%AB-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%A8%E9%81%8A%E3%81%B9%E3%82%8B%E3%81%8A%E5%87%BA%E3%81%8B%E3%81%91%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88%E6%8E%A2%E3%81%97/id1119475569)- いこーよアプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja)