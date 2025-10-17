失恋、そして親分へ…累計570万部突破！！『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』第28巻など「サイコミ」10月の最新紙書籍情報！！

株式会社Cygames

株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品から『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』第28巻を含めた計5タイトルの紙書籍を10月17日（金）に株式会社小学館から、10月30日（木）に自社出版企画「サイコミ パブリッシング」として株式会社Cygamesから、それぞれ発売します。

『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』は、「川島・山内のマンガ沼」（読売テレビ）や「アメトーーク！」（テレビ朝日)でもおすすめ作品として紹介された、史上最強のコンビニ店員ツヨシをめぐる戦いを描く新世代格闘マンガです。累計部数は570万部を突破しています。

※累計部数は電子書籍と紙書籍の合算

≪「サイコミ パブリッシング」とは≫

「サイコミ」の作品を自社で出版することで、読者の皆様からご期待頂いている紙書籍を、スピード感を持って刊行していくサービスです。少部数から発行していくことが可能となり、読者の皆様のお手元へ迅速に紙書籍を届けることが可能です。

10月17日（金）発売タイトル

『追放皇子の帝位奪還』5巻

ボビー大澤/COMIC ROOM

【ISBN】9784098542697

【判型】B6判

【定価】880円

絆を武器に、最恐を打ち砕け！

革命軍の基地内に教団員が侵入し、居場所が露見してしまうイルハ達。

そんな彼らを一網打尽にするため、帝国最強と謳われる

七聖剣グラムドと宿敵デュランダルが多くの教団員を率いて現れた。

強敵二人を迎え撃つため、イルハ達はとある作戦を実行する--！！

絶体絶命の危機を乗り越え、帝位奪還を目指す第5巻！

発売：小学館

『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』28巻

著者：丸山恭右 原作：Zoo

【ISBN】9784098542680

【判型】B6判

【定価】880円

※闇堕ちじゃないよ！

「最強」を求める全ての格闘家・闘技者が辿り着く男。

その名はTSUYOSHI--。

生まれて初めて出来た彼女。大好きだった彼女。

そんな人から突き放された結果、ツヨシは……。

照に導かれるまま、ついに彼は腹をくくる。

ツヨシ、極道へ本格参入！

頼れる旧友を仲間に引き入れ、まずは調子に乗った沖縄ヤクザにお灸を据える！

川端組の勢いはまだまだ止まらない！

これはやさぐれでも闇堕ちでもない。“日本統一”への大いなる前進なのだ！

発売：小学館

10月30日（木）発売タイトル

『日陰者でもやり直していいですか？』3巻

ゆうち巳くみ

【ISBN】9784911567166

【判型】B6判

【定価】946円

気持ちを言葉にするのはとても勇気がいること。

少年少女の背中を押すのは、“元引きこもり”の神庭小晴！！

そして学生生活ならではのお泊りイベント発生！！その勉強合宿では毎年カップルができるらしく…！？

勇気のなかった自分をやり直して、新しい自分へ生まれ変わる。

読めばきっと自分を好きになれる、スクールライフやり直しラブコメディ！！

発売：Cygames

『ファミリー・ショー』3巻

松尾あき

【ISBN】9784911567173

【判型】B6判

【定価】946円

「そっか！いじめるやつら全員、晒しちゃえばいいんだ！」

--善意から始まった優樹の行動は、やがて子ども達やその家族までも巻き込む大騒動へと発展してしまう。

正義が完全に制御を失った時、その代償は誰が払うのか。

ファミリー・ショーの管理者・美言はどう収拾をつけるのだろうか？

暴走する正義のホームドラマ、第3巻！

発売：Cygames

『私がわたしを売る理由』6巻

夏子久

【ISBN】9784911567180

【判型】B6判

【定価】946円

結婚して、子育てして…そういう普通の生活したい。

32歳を目前にし、"女を売る生活"に限界を感じていた桜子(さくらこ)。

プロポーズを期待していた彼・宮崎(みやざき)に誕生日ディナーをドタキャンされ、ショックのあまり女風のシュンを頼るが…

「桜子さんって30過ぎてもまだお姫様気分の強欲女！って感じだよね」

彼の言葉は予想外に辛辣で--！

第2章「余命編」開幕。

発売：Cygames

「サイコミ」とは

オリジナルのマンガタイトルが読めるマンガ配信サービスで、累計ダウンロード数は2,000万を突破しています。

サービス概要

タイトル：サイコミ

配信開始日：2016年5月8日

開発・運営：株式会社Cygames

ダウンロードURL：

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cygames.cycomi

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1099688273

ブラウザ版：https://cycomi.com

公式X：https://x.com/cycomi

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cycomi_official

公式TikTokショートドラマ：https://www.tiktok.com/@cycomishortdrama

※推奨環境はこちら（ https://cycomi.com/requirements ）をご参照ください。



