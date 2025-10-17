【アジアドラマタイム】「だから俺はアンチと結婚した」テレビ大阪にて10月21日（火）より放送！（TVer配信有）

テレビ大阪株式会社

テレビ大阪で10月21日（火）あさ９時３０分からスタートする韓流ドラマ「だから俺はアンチと結婚した」。今作は、最悪の出会いから始まる予測不能なラブコメディ！

先日、「だから俺はアンチと結婚した」の日本語吹き替え放送を記念したスペシャルイベントが開催され、日本語吹き替え版キャストの天崎 滉平さん・渡部 優衣さん・中島 愛さん・三上 哲さんが登壇。

イベントの進行も務めたウーデン ジェニファー 里沙 アナウンサー（テレビ大阪）が、出演者4名にインタビューを行いました。

イベントの模様はテレビ大阪公式YouTubeチャンネルで10月11日（土）から公開中、

さらにインタビューは、10月24日（金）17時25分から放送のテレビ大阪「クラブTVO増刊号」で放送！（YouTube配信＆TVerでの見逃し配信あり）ぜひお楽しみに！！

ここまで収録を終えて…

イベント開催当時は4話まで収録していた、ドラマ「だから俺はアンチと結婚した」。

1日がかりで収録することもあるようで、まだ収録途中ながらもチームワークが抜群！始終、仲の良さが垣間見られた4人に、今作の収録の感想を聞いてみました！

天崎さんは「時間をかけて収録させていただいているので、その分じっくり取り組めています！」とコメント。渡部さんは「長丁場なので、台詞も多くて体力勝負だなと思うけど、現場の雰囲気が良く、物語もすごく面白いので皆さんと一緒に和気あいあいと収録させていただいています。」、中島さん「収録中は緊張感を持ってやっているけれど、（休憩時に緊張が）ほぐれた時にどこかから自然発生的に話が始まって…自然とワイワイするのが楽しいです。」と語りました。

休憩中には渡部さんが差し入れしてくれた果物で癒されたりもしたのだとか…

そんな中、三上さんは「（天崎・渡部）2人がずっと出ているので、大変だな～と。演じるマネージャーのジヒャンと同じく見守る感じですね。」と、その佇まいは役柄同様、現場を温かく見守ってくれているそうで、天崎さんからは「いつも現場についてきてほしい」との言葉も。

天崎さんは「三上さんがいると本当に安心感があります。隣に座ってくださることが多いので、台本上で分からない表記などがあった時に、三上さんにそっとお伺いすると教えてくださる。」と語り、過去に共演もあった天崎さんにとっては、まさに兄貴的存在なんだそう。

役柄について・・・

世界的K-POPスターのフジュン、雑誌社の記者だったグニョンなど…

個性豊かな面々を演じる4人に役柄について聞いてみると、共通点もチラホラとあるようで・・・

天崎さんはフジュンの共通点を「表に出る以上、“皆様に楽しんで帰っていただきたい”という姿と、家にいる“オフな姿”を持つこと」と語り、フジュンと同じく“オンとオフをしっかりつける”ことを心がけているんだとか。

渡部さんのグニョンとの共通点は、まさかの「独り言が多いところ」。「“あの時は～だったな”とか独り言で完結したり、反省したりするのが似ている」と語ると、収録中の渡部さんの様子で、天崎さんにも思わず見覚えがあるようで…

中島さんから見たイニョンは“とにかく健気で純粋”。「芸能界にもあまり向いていないのでは…と思うくらいにまっすぐで」とイニョンのまっすぐすぎるキャラクターを心配しつつも、「私も事務所に所属してレッスンしていた時期があったので、どこか気持ちもわかるなと思ったり。ちょっと芸能界とは違うかもだけど、昔を思い出しますね」と、夢に向かって頑張るイニョンに共感を寄せました。

三上さんが演じるジヒャンは、皆が口をそろえて“有能なマネージャー”と称するキャラクター。

「仕事もできるし、とっても良い人。」と、ジヒャンの人柄に太鼓判を押しつつも「この先ジヒャンの裏の顔が見られたらいいかな～と思っているけれど、きっとそのままずっと良い人で終わりそうだな」と語ります。天崎さんもそんなフジュンとジヒャンの関係性について「やり取りを聞いていると、二人の親密さが感じられるので、彼らの出会った頃など昔を感じさせるエピソードがあるといいな」と今後の展開に期待を寄せていました。

最後に食べるなら、大阪名物○○○○!?

最後に“大阪の思い出”を聞いてみたところ、中島さんからは以外な答えが…

「“もし人生の最後にひとつだけ食べられるなら？”っていう質問がよくあると思うんですけど、本当にたこ焼きなんです！！大阪だから～とかじゃなくって、本当にたこ焼きが好きなんです！！」と熱弁！好きなたこ焼き屋さんがあり、いつも行列に並んででも食べるそうで、「たまに差し入れとかで“ここはまだ行ったことがなかった”っていうたこ焼き屋さんのをもらったりすると“ありがとうございます～”って！！本当に大好きで。」と“たこ焼き愛”が止まりません。

実は家でもたこ焼きを作るという中島さんですが、「なかなか美味しく作れない」と語ると、

関西出身の天崎さんと渡部さんは声を揃えて「コツがあります！」と即答。

たこ焼きは家ごとにこだわりがあるそうで、2人とも「流派が違うかも!?」と言いつつ、

収録後にレシピを伝授する約束を交わすほど仲良しの4人なのでした。

さらに、今回の日本語吹き替え版には「放送芸術学院専門学校大阪アニメ・声優＆eスポーツ専門学校」で声優を目指す学生たちがオーディションに参加。今回のイベントには、合格者を代表して学生1名が登壇も。

〈イベント＆インタビュー 放送情報〉

(C)テレビ大阪(C)テレビ大阪

今回のイベントは10月11日（土）テレビ大阪公式YouTubeチャンネルにて公開中

テレビ大阪公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TVosaka7ch

特別インタビューは、10月24日（金）17時25分から放送のテレビ大阪「クラブTVO増刊号」放送

（YouTube 配信＆TVerで見逃し配信あり）

＜番組情報＞

「だから俺はアンチと結婚した」

10月21日(火)あさ９時３０分スタート（テレビ大阪）

全21話（TVer配信あり）

“誰もが一度は想像することが現実に。

K-POPトップスターと24時間密着の同居相手はアンチ第１号!?”

デビュー6年目、世界的な大スターとなったフジュン（チェ・テジュン）は所属事務所の会長から嘘のプロフィールを与えられ、複雑な心境を抱えながらも仕事は超順調。一方、イ・グニョン（スヨン/少女時代）は、出版社で働く入社3年目の女性記者。記者界のワンダーウーマンを夢見ているが、現実は雑用ばかりこなす冴えない毎日。この2人がプロデューサーのジェイジェイ（チャンソン/2PM)が運営するクラブの開店パーティーで初めて会うが、その出会いは最悪。2人の間でトラブル発生。それが原因でグニョンはパーティーの翌日、出版社を突然クビに。メンタルだけは強いグニョンは仕事を取り戻すためにフジュンに宣戦布告し、あの手この手を尽くすうちに、世間も自分も認めるフジュンの「公式アンチ第1号」となってしまう。パーティーで起きたトラブルとは？そしてフジュンと、フジュンのアンチとして有名になったグニョンに突然舞い込んだ「大スターとアンチが24時間同棲する」というテレビのバラエティ番組の企画。その仕事、本当に引き受けるの？？

【キャスト】チェ・テジュン、スヨン(少女時代)、ファン・チャンソン(2PM)、ハン・ジアン 他

【演出】カン・チョル(チョルウ)

【脚本】ナム・ジヨン