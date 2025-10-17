「ふるなび」で、兵庫県川西市がこども・若者を中心としたまちづくりを目的としたクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始。

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/ ）が、兵庫県川西市のクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始しました。

【プロジェクト名】「こども・若者の“声”から始まる未来づくり」

https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=902

《支援の概要》

川西市には、こども・若者の意見を反映してつくられた「川西市こども若者参加条例」があり、「安心して過ごせる環境」や「さまざまな活動への参加機会」「自由に意見を言える場」など、“みんなで大切にしたいこと”が記されています。この条例を多くの人に知ってもらうため、「みんなが楽しんで集まれる場をつくろう！」というこどもの声から、条例周知のイベントを開催することになりました。こども・若者が感じる日常の困りごとを行政に改善提案したり、気軽に相談できる仕組みを整えています。これからは、おとなが決めるのではなく、こども・若者の声を直接聞き、ともに考えながら取り組みを進めていきます。イベントも、こどもたち自身が企画・運営を考え、おとなはサポート役。イベントを通して、こどもたちの思いやエネルギーをまち全体に広げ、「みんなで大切にしたいこと」を実現していきます。ぜひ応援をよろしくお願いいたします。

《寄附金の使い道》

このプロジェクトでいただいた寄附金は、「こども・若者参加条例」の周知イベントの開催や、こども・若者たちが市に意見を伝えられる仕組みづくりなどに活用されます。

■兵庫県川西市（かわにしし）について

豊かな自然環境に恵まれた、都市と自然が寄り添う「住み良さ」を実感できるまちです。また、気候は温暖で、地形は南北に長く、清流“猪名川”が市を縦断するように流れています。但馬牛を元に県内の熟練した農家が高度な飼育技術を駆使して作りだした「神戸ビーフ」や、子ども用家具メーカーとして人気のHOPPLのコロコロチェアなど幅広い返礼品をご用意しています。

兵庫県川西市で人気の返礼品

・兵庫県川西市の返礼品一覧はこちら

https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1173



■ふるさと納税サイト「ふるなび」について

「ふるなび」では、ふるさと納税を通じて全国の市町村に寄附金を集めることで地域活性化を支援しています。

2024年10月、ユーザーの利便性向上を目的とし、スマートフォンアプリ「ふるなびアプリ」をリリースいたしました。

また、ふるさと納税先にあるホテルや飲食店などで無期限にご利用可能なポイント型返礼品「ふるなびトラベル」は提携店が9,000施設を突破し、より多くの地域の魅力を現地でお楽しみいただけるようになりました。

引き続き、ふるさと納税者及び契約自治体の、「ふるなび」サービス利用満足度の向上を目指してまいります。

【アイモバイルについて】

アイモバイルは、『“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける』というビジョンを実現するために、ふるさと納税をはじめとした「コンシューマ事業」と、テクノロジーを駆使した「インターネット広告事業」の2つの領域で成長しているマーケティングカンパニーです。

【株式会社アイモバイル 会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル 8階

代表者： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

