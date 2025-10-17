「Bitfan」にて、ファッションモデル・七菜香の公式メンバーズサイトをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年10月17日（金）に七菜香の公式メンバーズサイト（URL：https://nanaka.bitfan.id/(https://nanaka.bitfan.id/)）をオープンしました。

七菜香（ななか）は、多才な”ライフスタイルプロデューサー”として活躍中のモデルであり、6歳と1歳の子供を育てるママ。

13歳で、雑誌「SEVENTEEN」のモデルオーディション、'ミスセブンティーン2004'にてグランプリを獲得しモデルデビュー。「Seventeen」や「non-no」で長年専属モデルを務め、ファッション誌でも'美脚モデル'を代表する存在として注目を集めました。同時に170cmの身長と抜群のスタイルを活かし東京ガールズコレクションや神戸コレクションをはじめ、多くの大型ファッションイベントに出演し、ランウェイで存在感を発揮しています。

2016年にはJリーガーの松田陸選手と結婚。

現在、アスリートフードマイスターやピラティスインストラクターの資格を持ち、美と健康の分野にも活動の場を広げています。

この度オープンしたのは、七菜香の公式メンバーズサイト「NANAKA STYLE」です。

当サイトでは、「等身大のあなたを大切にする、美しさに気づき合える仲間たちへ」をコンセプトに、七菜香本人と会員の皆さまが直接交流できるコンテンツを中心に展開。より深い繋がりを育む場として、特別な時間をお届けしていきます。

詳細は、下記URLよりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

七菜香の公式コミュニティサービス「NANAKA STYLE」

■URL

https://nanaka.bitfan.id/

■会費

月額：980円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

■有料コンテンツ

・GROUP CHAT(トークルーム)

・LIVE CHAT(生配信)

・会員限定ファンミーティング

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk