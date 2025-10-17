「MUSIC EXPO LIVE 2025」出演アーティストによる約50曲の超豪華パフォーマンスが決定！!
11月3日（月・祝）東京ドームで開催される「MUSIC EXPO LIVE 2025」は、グローバルに活躍する豪華アーティスト12組がスペシャルなステージをお届けするイベントです。
今回、全出演アーティストが披露するトータルの楽曲数が約50曲となることが決定いたしました！
様々なアーティストのパフォーマンスを一度に楽しめるだけでなく、各アーティストのパフォーマンスをたっぷり堪能することができます。
また、この日限りのスペシャルなコラボステージがあるほか、オープニングとエンディングでは全アーティストが一堂に会してのコラボトークも実施するなど、見どころ満載のイベントとなっています。
現在、本イベントではチケットの一般発売を実施しております。
この日しか味わうことのできない瞬間が詰まった充実のイベント「MUSIC EXPO LIVE 2025」を、ぜひお楽しみに！
▼一般発売
お申し込み期間：10月11日(土)15:00～なくなり次第終了
チケットお申し込みURL：https://l-tike.com/musicexpolive2025/
開催概要
■イベント名
MUSIC EXPO LIVE 2025
■開催日
2025年11月3日(月・祝)
■公演時間
開場／14:00 開演／16:00 ※開場・開演時間は変更になる場合がございます。
■会場
東京ドーム (〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61)
■出演アーティスト
BE:FIRST
CORTIS
ENHYPEN
HANA
KAWAII LAB. [FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET]
KiiiKiii
Number_i
TOMORROW X TOGETHER
4EVE
※アルファベット順で表記しています。
※BE:FIRSTは6人での出演となります。
■MC
山里亮太（南海キャンディーズ）
■オフィシャルサイト
http://musicexpolive.com
■オフィシャルSNS
https://www.instagram.com/musicexpolive/
https://x.com/musicexpolive
https://youtube.com/@musicexpolive2025
■主催
MUSIC EXPO LIVE 2025実行委員会
■企画・制作
NHKエンタープライズ、STARBASE