「MUSIC EXPO LIVE 2025」出演アーティストによる約50曲の超豪華パフォーマンスが決定！!

11月3日（月・祝）東京ドームで開催される「MUSIC EXPO LIVE 2025」は、グローバルに活躍する豪華アーティスト12組がスペシャルなステージをお届けするイベントです。



今回、全出演アーティストが披露するトータルの楽曲数が約50曲となることが決定いたしました！


様々なアーティストのパフォーマンスを一度に楽しめるだけでなく、各アーティストのパフォーマンスをたっぷり堪能することができます。


また、この日限りのスペシャルなコラボステージがあるほか、オープニングとエンディングでは全アーティストが一堂に会してのコラボトークも実施するなど、見どころ満載のイベントとなっています。



現在、本イベントではチケットの一般発売を実施しております。


この日しか味わうことのできない瞬間が詰まった充実のイベント「MUSIC EXPO LIVE 2025」を、ぜひお楽しみに！



▼一般発売


お申し込み期間：10月11日(土)15:00～なくなり次第終了


チケットお申し込みURL：https://l-tike.com/musicexpolive2025/



開催概要








■イベント名　


MUSIC EXPO LIVE 2025


■開催日　


2025年11月3日(月・祝)


■公演時間　


開場／14:00　開演／16:00　※開場・開演時間は変更になる場合がございます。


■会場


東京ドーム (〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61)


■出演アーティスト


BE:FIRST


CORTIS


ENHYPEN


HANA


KAWAII LAB. [FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET]


KiiiKiii


Number_i


TOMORROW X TOGETHER


4EVE


※アルファベット順で表記しています。


※BE:FIRSTは6人での出演となります。


■MC


山里亮太（南海キャンディーズ）


■オフィシャルサイト


http://musicexpolive.com


■オフィシャルSNS


https://www.instagram.com/musicexpolive/


https://x.com/musicexpolive


https://youtube.com/@musicexpolive2025


■主催


MUSIC EXPO LIVE 2025実行委員会


■企画・制作


NHKエンタープライズ、STARBASE