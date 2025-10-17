『まおりゅう』は、まもなく4周年！最大400連無料スカウト開催中！「まおりゅう」初！川上泰樹先生描き下ろしの仮面の勇者、ルミナスが登場！新主題歌や、新機能「心ノ絵」も登場！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントより配信しているApp Store/Google Play向けスマートフォンアプリ『転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚』（以下まおりゅう）は、まもなく4周年を記念し10月17日から最大400連無料スカウトを開催いたしました。
また、川上泰樹 先生描き下ろしの仮面の勇者、ルミナスが登場する「4th Anniversary 超魔王竜祭スカウト Part.1」を開始いたしました。
▼4周年前夜祭スペシャルPV公開中！
https://youtu.be/6ypmAsT65hg
★トピックス★
・毎日10連無料！最大400連無料スカウト開催！
・川上泰樹 先生描き下ろし！「4th Anniversary 超魔王竜祭スカウト Part.1」開催！
・4周年を記念し『まおりゅう』に新主題歌が登場！
・新機能「心ノ絵」が登場！
・初心者オススメキャラ３体が無料でもらえるイベント開催！
・4周年前夜祭 特別生放送のアーカイブ配信中！
・4周年記念生放送開催決定！
・まもなく4周年！4周年前夜祭スペシャルPV公開中！
・4周年前夜祭PV 拡散キャンペーン開催中！
・投票したイラストが描かれたパブミラーが当たる！イベントストーリー感想投稿キャンペーン開催中！
※詳細はアプリ内をご確認ください
毎日10連無料！最大400連無料スカウト開催！
期間中ログインで最大400連分のスカウトチケットが獲得可能！
この機会をお見逃しなく！
開催期間：2026/2/27(金) 10:59まで (予定)
※期間中にログインをいただくと、 最大400連分のスカウトチケットが獲得できます。
※最大数の400連分のスカウトチケットを獲得するためには、2026/01/20 (火) までにゲームを開始し、以降終了日まで毎日ログインをする必要がございます。
※期間・内容は予告なく変更・終了となる場合がございます。 ※詳細はアプリ内をご確認ください。
川上泰樹先生描き下ろし！「4th Anniversary 超魔王竜祭スカウト Part.1」開催！
新しく開催される「4th Anniversary 超魔王竜祭スカウト Part.1」にて、
川上泰樹先生描き下ろしの仮面の勇者、ルミナスが新登場！
戦闘：[操刻ノ支配者]仮面の勇者
戦闘：[聖黒ノ魔女]ルミナス・バレンタイン
開催期間：2025/11/28(金) 14:59まで (予定)
※★6覚醒後のイラストです ※画面は開発中のものです。
※詳細はアプリ内をご確認下さい。※期間・内容は予告なく変更・終了する場合がございます。
4周年を記念し『まおりゅう』に新主題歌が登場！
寺島拓馬さんによる新主題歌「Glitter」が『まおりゅう』に新登場！コメントも頂戴しております！PV内でも新主題歌が楽しめますので、是非お聴きください！
▼4周年前夜祭スペシャルPV公開中！
https://youtu.be/6ypmAsT65hg
初心者オススメキャラ３体が無料でもらえるイベント開催！
パーティーに編成したらバトルが有利に進められるキャラクター３体が無料でもらえる
イベントを開催中です！初心者の方は特に必見です！この機会をお見逃しなく！
開催期間：2026/1/27(火) 10:59まで (予定)
詳細はこちら！ https://jp.bandainamcoentwebstore.com/ten-sura-m-jp
新機能「心ノ絵」が登場！
新機能では、これまでの軌跡を切り取った「写心（しゃしん）」を集めることができます。
バトルで使用できる「スキル写心」も！思い出の力と共に強敵に立ち向かいましょう！
4周年前夜祭 特別生放送のアーカイブ配信中！
4周年前夜祭のアーカイブを配信中です！まもなく周年を迎えるアプリ内の最新情報をぎゅっと詰め込んでお届けしています！奥義動画なども見れますので、是非ご覧ください！
▼前夜祭生放送のアーカイブの視聴はこちら！
https://www.youtube.com/live/YVz0ofU6T88
4周年記念生放送開催決定！
配信日：2025/10/29 20:30～（予定）
ゲスト：リムル役 岡咲美保さん、ガビル役 福島潤さん
▼4周年生配信の視聴はこちら！
https://youtube.com/live/Mu1HTutHaCw
まもなく4周年！4周年前夜祭スペシャルPV公開中！
まもなく４周年を迎える『まおりゅう』、お祝いにスペシャルPVを作成いたしました。
様々な最新情報が詰まっておりますので、是非ご覧ください！
▼PVの視聴はこちら！
https://youtu.be/6ypmAsT65hg
4周年前夜祭PV リポストキャンペーン開催中！
フォロー＆リポストで、魔晶石300個が44名様に、引用リポストで極★5記憶石の欠片×5が4名様に当たるSNSキャンペーンを開催！お見逃しなく！
開催期間：2025/10/23(木) 23:59まで (予定)
▼キャンペーンの詳細はこちら！
https://x.com/tensura_m_game/status/1978793104481362300
投票したイラストが描かれたパブミラーが当たる！イベントストーリー感想投稿キャンペーン
好きなイベントストーリーを選んで、コメントとともにXに投稿しましょう！
ハッシュタグをつけて投稿してくれた方の中から、抽選で10名様へ
選んだイラストの絵柄が描かれたパブミラーをプレゼントいたします！
開催期間：2025/10/31(金) 23:59まで (予定)
▼キャンペーンの詳細はこちら！
https://x.com/tensura_m_game/status/1978805903853015344
『転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚』 配信中！
[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1907_1_7872cc93b445383f9fee407fe8a2ea93.jpg?v=202510181256 ]
