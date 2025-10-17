「ABEMA」、10月17日（金）よる10時より放送する『ダマってられない女たち season2』第7話に先駆けて、大沢あかね、元TBSアナ・山本里菜らゲストのスタジオの様子を公開！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（全14回）の#7を、2025年10月17日（金）よる10時より放送いたします。

『ダマってられない女たち season2』 #7先行映像：

https://abema.tv/video/episode/90-2016_s2_p507

『ダマってられない女たち』とは、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組です。

番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめます。なお、#7には、タレントの大沢あかねと元TBSアナウンサーの山本里菜が登場。MC陣3名とともに、“女性の生きざま”を見届けます。

10月17日（金）の『ダマってられない女たち season2』#7では、かつて一世を風靡した「マダムブリュレ」の生みの親、マダム信子（73）の終活に密着。昨年、終活のために長年住んだ豪邸を売却したと語る彼女ですが、一方で高級住宅地に数億円をかけた新居を建設中であることを明かします。31年間連れ添った19歳年下の夫へ「2人でやってきたから…私の物は全部、幸治くんの物」と語るマダム信子。波乱万丈な人生と、夫への深い愛を込めた彼女らしい“終活”の形に迫ります。

さらに、映画『カメラを止めるな！』で話題となった俳優・しゅはまはるみ（51）の本気の婚活にも密着。しゅはまは過去の結婚生活で、元夫から「謝罪文を100ページ書け」と言われたという壮絶な経験もち、そのトラウマから他人との共同生活に大きな不安を抱えています。そんな彼女が、幸せを掴むために過去と向き合い、お見合いに挑みます。果たして、しゅはまは新たな一歩を踏み出すことができるのか。スタジオも固唾をのんで見守った、その行方にご注目ください。この様子は10月17日（金）よる10時より放送いたします。ぜひ、お楽しみください。

■ABEMA 『ダマってられない女たち season2』 放送概要

#7放送日時：2025年10月17日（金）よる10時～

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9gTCPmWLoE8ydH

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2016

出演：MEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー、大沢あかね、山本里菜

※画像をご使用の際には【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

※配信日程、内容、配信形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

