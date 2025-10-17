「ABEMA」にて10月23日（木）より全種目無料生中継　『IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025』解説は宮澤克明、野口啓代に決定

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV, Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年10月23日（木）より開幕する『IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025』の全種目を、無料生中継いたします。このたび、「ABEMA」中継の解説にクライミングディレクターの宮澤克明氏、プロフリークライマーの野口啓代氏が決定いたしました。

『IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025』はIFSC（国際スポーツクライミング連盟）が新たに主催する、スポーツクライミングの未来を切り開く先駆的な国際大会です。大会では、男女混合による国別対抗戦をはじめ、日本国内で初開催となるパラクライミングの国際大会も同時開催されます。

本大会の解説にクライミングディレクターの宮澤克明氏、プロフリークライマーの野口啓代氏が決定。23日（木）の国別対抗ボルダー予選、リード予選、24日（金）のボルダー敗者復活戦、リード決勝、25日（土）のボルダー決勝を宮澤氏が解説。26日（日）に行われるパラクライミング決勝、エキシビションを野口氏が解説します。

また本大会に出場する、パリオリンピック男子ボルダー&リード銀メダリストの安楽宙斗選手は「日本で競技をする機会はあまりないので、ぜひみなさまにも楽しんでいただきたい。僕以外の選手も見て、試合展開全体を見てもらえたら競技全体がより楽しくなると思います」とコメント。

東京オリンピック女子ボルダリング・リード・スピード複合銀メダリストの野中生萌選手は「自国開催なので日本の方々の前でベストなパフォーマンスを繰り広げられたら。私のクライミングはフィジカル、パワーがストロングポイントなので、ぜひそこに注目してみていただけたらと思います」と意気込みを語りました。

オリンピックメダリストも出場予定の新たなかたちのスポーツクライミング国際大会、『IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025』はぜひ全日無料でお届けする「ABEMA」にてお楽しみください。

国別対抗戦では、オリンピックの追加種目化が期待される「チーム対抗形式」が採用され、世界トップレベルのクライマーたちが“個”ではなく“国”を背負って競い合います。連携や戦略性が問われる新たな競技スタイルは、観戦する側にとっても、よりドラマチックで感情を揺さぶられる展開が期待されます。

また、パラクライミングでは世代のパラリンピアンの発掘と、競技人口のさらなる拡大を目的とした各種競技が行われます。

「ABEMA」では、これらすべての競技を無料で完全生中継。6カ国による国別対抗戦には、日本・韓国・フランスなどの出場が決定。パリ五輪で日本男子初のメダルを獲得した安楽宙斗選手をはじめ、国内トップクライマーたちが世界の舞台に挑む姿を、余すことなくお届けます。

生中継のほか、試合ハイライトやフルマッチの見逃し配信も可能。いつでも、どこでもスポーツクライミング世界最高峰の戦いをお楽しみいただけます。

■『IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025』 放送スケジュール

※競技開始時間は変更の可能性がございます

10月23日（木）

10:30 リード予選

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports-1/slots/97ytGh6GsZkkSK

14:30 ボルダー予選

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports-1/slots/A8a7cgpa9mskjZ

10月24日（金）

10:00 ボルダー敗者復活戦

視聴URL：https://abema.tv/channels/world-sports-1/slots/A8a7bAcvLPohKV

18:00 リード決勝

視聴URL：https://abema.tv/channels/world-sports-1/slots/ABq7LmCsxAmmzP

10月25日（土）

10:00 パラクライミング予選

視聴URL：https://abema.tv/channels/world-sports-1/slots/ABq7NHE5TzHAby

14:00 ボルダー予選

視聴URL：https://abema.tv/channels/world-sports-1/slots/97ytJp4ibM8zjZ

10月26日（日）

10:00 パラクライミング決勝

視聴URL：https://abema.tv/channels/world-sports-1/slots/A8a7bmq787Y8z3

15：00 エキシビション

視聴URL：https://abema.tv/channels/world-sports-1/slots/ABq7Kr1xWy81xK

■『IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025』 番組概要

放送期間：2025年10月23日（木）～10月26日（日）

放送チャンネル：SPORTS LIVE1チャンネル