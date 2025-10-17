「ABEMA」、『ラリージャパンで大騒ぎSP』を10月24日（金）よる7時30分より放送！チョコレートプラネット・長田庄平、松尾駿ほか、元スピードスケート日本代表の高木菜那らが出演

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年11月に開催される「フォーラムエイト・ラリージャパン2025」を記念し、ラリーの魅力をより深く伝える特別番組『チョコプラ長田がナビゲート 開幕直前ラリージャパンで大騒ぎSP』の放送と、「ABEMA」オリジナルYouTube企画の配信を決定しました。世界中の公道を最高時速200km以上で駆け抜けるWRC（世界ラリー選手権）の迫力と、もうすぐ開幕するラリージャパンの熱狂を、さまざまな角度からお届けします。

特別番組『チョコプラ長田がナビゲート 開幕直前ラリージャパンで大騒ぎSP』では、「ABEMAラリージャパン応援隊長」を務める長田庄平（チョコレートプラネット）がMCを担当。進行には藤田かんな（ABEMAアナウンサー）が加わり、ゲストには松尾駿（チョコレートプラネット）と、平昌オリンピックで日本女子として史上初の同一大会2冠を達成した高木菜那が登場します。さらに、モータースポーツ解説者のピエール北川が専門家として出演し、ラリー初心者でも楽しめるよう、競技の仕組みやドライバーの戦略を分かりやすく解説します。番組では、WRCを知らない人でも「これを見ればラリーがわかる」60分となっています。

あわせて、「ABEMAモータースポーツアンバサダー」を務めるマギーが挑戦するYouTube特別企画も配信。プロドリフトドライバー下田紗弥加を講師に迎え、マギーが本格ドリフト走行に挑みます。業界屈指のモータースポーツ好きとして知られるマギーが、アクセルを踏み込みタイヤを滑らせるという大胆な挑戦を通して、競技の奥深さを体感する姿に注目です。

さらに、「ABEMAラリージャパン応援隊長」でもある長田庄平によるYouTube企画では、東京・深川にあるGRファンの聖地「GR Garage 東京深川」を訪問。トヨタモビリティ東京が運営するこの施設で、長田が展示車を見ながら自身のクルマ愛を熱く語ります。WRCを支える技術や、日本のモータースポーツカルチャーの魅力を、長田ならではのユーモアを交えて紹介。クルマ好きも初心者も楽しめる、笑いと情熱が交錯する内容となっています。

「ABEMA」では、『チョコプラ長田がナビゲート 開幕直前ラリージャパンで大騒ぎSP』をはじめ、マギーと長田によるYouTube特別企画を通じて、ラリージャパンの魅力とモータースポーツの熱狂を多角的に発信します。スピード、笑い、そして感動が詰まった特別企画の数々を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

■ABEMA 『チョコプラ長田がナビゲート 開幕直前ラリージャパンで大騒ぎSP』 放送概要

放送日時：2025年10月24日（金）よる7時30分～

特設LP：https://abema.tv/lp/rallyjapan-onair

出演

MC：長田庄平（ABEMAラリージャパン応援隊長／チョコレートプラネット）

進行：藤田かんな（ABEMAアナウンサー）

ゲスト：高木菜那、松尾駿（チョコレートプラネット）

専門家：ピエール北川

■「ABEMA」モータースポーツ公式YouTube 配信概要

◇ABEMAラリージャパン応援隊長・長田庄平出演YouTube特別企画 配信スケジュール

・第1弾：10月17日（金）

・第2弾：10月27日（月）

・第3弾：10月29日（水）

・第4弾：10月31日（金）

＜第1弾＞『ABEMAラリージャパン応援隊長に就任したチョコレートプラネット・長田庄平さんの初仕事の裏側に密着！』

配信日時：2025年10月17日（金）12:00～

配信URL：https://youtu.be/UeS-bcHvLb4

◇ABEMAモータースポーツアンバサダー・マギー出演YouTube特別企画 配信スケジュール

・第1弾：11月1日（土）

・第2弾：11月3日（月） ※「MAGGY's Beauty and the Speed」にて公開

・第3弾：11月5日（水）

