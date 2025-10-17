『秋の味覚』ほっくり、甘い デパ地下スイーツ
京らく製あん所／生どら虎嘯モンブラン
たねや／福寿芋
笹屋伊織／栗パイ（１個） ２７０円
菓匠 清閑院／栗しぐれ （４個入）１，１８８円
鶴屋八幡／栗小倉羹（１個）３２４円
ラ・マーレ・ド・チャヤ／渋皮マロンロール
マーロウ／栗スペシャルプリン
アンテノール／利平栗のモンブラン（１個）７５６円
ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー／栗とカシスのモンブランタルト（１個）９９１円
TOKYOチューリップローズ／チューリップローズ マロンモンブラン（６個入、１箱）１，４５８円
桂新堂／ふたつの美味しさほっこりおいも
ドンクミニワン／おいも栗もち（１００ｇ）３３５円
メゾンカイザー／デニッシュマロン （１個）４９０円
会期：開催中～２０２５年１０月３１日（金）※商品により販売期間が異なります。
会場：そごう横浜店地下２階＝和菓子・洋菓子売場
そごう横浜店のデパ地下に『芋・栗スイーツ』が各店で約４０種類以上勢ぞろい。素材そのものの甘さが引き立つ栗小倉羹や、カシスクリームとマロンクリームを重ねた見た目も華やかなケーキなど、まさに秋のご褒美スイーツが勢ぞろい。自分へのご褒美やお手土産にもおすすめです。秋ならではの旬な スイーツをお楽しみください。
※写真はイメージ、価格はすべて税込です。
※数に限りがある商品もございます、売り切れの際はご容赦ください。
栗や芋を使った”和”スイーツ
秋ならでは『芋・栗』をつかった和菓子が一堂に。
京らく製あん所／生どら虎嘯モンブラン
京らく製あん所／生どら虎嘯モンブラン（１個）６８１円
ふわふわのどらやき生地に生クリーム・生あんこ・栗のペーストをサンド。
たねや／福寿芋
たねや／福寿芋（４個入、１箱）１，６７４円
さつまいも餡を包んだ生地に桂皮末をまぶして焼き上げ、胡麻をあしらいました。徳島県産「なると金時」の甘さと食感を活かした一品。
※販売期間：～２０２６年１月上旬まで
笹屋伊織／栗パイ（１個） ２７０円
菓匠 清閑院／栗しぐれ （４個入）１，１８８円
鶴屋八幡／栗小倉羹（１個）３２４円
ケーキやプリンなど秋を感じる”洋”スイーツ
秋のティータイムを華やかに彩るケーキや焼き菓子
ラ・マーレ・ド・チャヤ／渋皮マロンロール
ラ・マーレ・ド・チャヤ／渋皮マロンロール（１個）５５０円
刻んだ渋皮栗と濃厚なマロンクリームのロールケーキ。
マーロウ／栗スペシャルプリン
マーロウ／栗スペシャルプリン（１個） １，５６６円
今年採れた茨城県産の栗。
栗本来の甘みを味わえる。
アンテノール／利平栗のモンブラン（１個）７５６円
ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー／栗とカシスのモンブランタルト（１個）９９１円
TOKYOチューリップローズ／チューリップローズ マロンモンブラン（６個入、１箱）１，４５８円
そのほかおせんべい・パンも芋・栗づくし
桂新堂／ふたつの美味しさほっこりおいも
桂新堂／ふたつの美味しさほっこりおいも （６０ｇ入）８９７円
滑らかな口当たりの「紅天使」とやさしい甘さの「ちゅら恋紅」ふたつの素材を活かしたえびせんべいを秋らしいさつまいもの形に仕上げました。
※販売期間：～１０月３１日（金）
なくなり次第終了
ドンクミニワン／おいも栗もち（１００ｇ）３３５円
メゾンカイザー／デニッシュマロン （１個）４９０円