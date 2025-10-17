キャリア・ウーマンの叔母と自由奔放な姪のジェネレーション・ギャップを描くコメディ。『レディ！レディ Ready！Lady　デジタルリマスター版』Blu-rayが2026年2月4日（水）に発売決定！

写真拡大

株式会社ハピネット


「ケンカ、売ります。ケンカ、買います。」薬師丸ひろ子×桃井かおり　二大女優の競演



■出演は、薬師丸ひろ子と桃井かおり。人気、実力兼ね備えた日本映画界を代表する二人の女優の競演。



■監督は、「ほんの５ｇ」「アラカルト・カンパニー」の太田圭、脚本は名匠・丸山昇一。



■撮影監督・鈴木達夫監修により、オリジナルネガ原版を元にレストア・カラコレされたHDデジタルリマスター完全版。初のBlu-ray化。



▼『レディ！レディ Ready！Lady　デジタルリマスター版』作品情報


【キャスト】


薬師丸ひろ子


桃井かおり


近藤敦


高橋ひとみ


清水紘治



【スタッフ】


監督：太田圭


脚本：太田圭


プロデューサー：伊地智啓


撮影：鈴木達夫、福元文一


照明：海野義雄


美術：小川富美夫


編集：川島章正


録音：佐藤富士男


音楽：安西史孝


主題歌：薬師丸ひろ子「Windy Boy」



【ストーリー】


東京の大手銀行に支店長次長として勤めるバリバリのキャリア・ウーマンの萌子（桃井かおり）の元に、自由奔放な姪の亮子（薬師丸ひろ子）が上京してきた。洗練されたシティライフを送っている萌子と、“呑む、打つ、買う”が趣味のワイルドな亮子の気が合うはずもなく、二人は顔を合わせれば口論ばかりだった。ある日、亮子は偶然入ったパン屋で店主の吉野（近藤敦）と出会う。吉野は亮子が深夜に望遠カメラで覗いていた男だった。亮子はパン屋で働くことを決める。しかし、吉野は自殺した父親の復讐のため、萌子の銀行の爆破を計画をしていた。




▼『レディ！レディ Ready！Lady　デジタルリマスター版』Blu-ray 商品情報


【発売日】


2026年2月4日(水)



【価格】


6,600円(税込)



【映像特典】


・映像特典：未定


・封入特典：未定



※商品の仕様は変更になる場合がございます。


1989年11月18日劇場公開



発売元：ダブル・フィールド株式会社／中央映画貿易株式会社


販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング


(C)MAP