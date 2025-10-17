株式会社ハピネット

■新東宝映画を代表する人気シリーズ「女王蜂」全四作を豪華特典付きDVD-BOXで発売！

■久保菜穂子から始まり高倉みゆき、三原葉子、大空真弓、万里昌代、池内淳子、星輝美などの新東宝名花を多数輩出した大ヒット人気シリーズ

■男優陣では中山昭二、宇津井健、菅原文太が出演。さらに天知茂が極悪な敵役から謎の風来坊まで多彩なキャスティングで全シリーズに登場

■特典には各作品からのオリジナルグッズ４点を封入

＜女王蜂＞

勝負はハジキだ！白い肌にたぎる鉄火の血潮！夜霧の波止場に銃弾の咆哮！体を張った死の血斗！

＜女王蜂の怒り＞

波止場に張った鉄火の女体！！ 無理はすれど非道はせず！ 港が命の女顔役！

＜女王蜂と大学の竜＞

縄張りは血祭り囃子！諸肌脱いだ美貌の姐御と喧嘩やくざの抜き射ちの早業！血の雨降らす豪快巨弾！

＜女王蜂の逆襲＞

狙いは外さぬ女王蜂の拳銃！暴力の歓楽街に嵐を呼ぶ関東桜組の大姐御！ 修羅場に暴れ込んだ風来坊！

▼『女王蜂 DVD-BOX - Series Four Movies -』作品情報

【キャスト】

＜女王蜂＞

中山昭二

久保菜穂子

天知茂

小倉繁

小高まさる

大谷友彦

横山運平

三原葉子

江畑絢子

大空真弓

加藤欣子

城実穂

河村順子

＜女王蜂の怒り＞

久保菜穂子

宇津井健

天知茂

高倉みゆき

三原葉子

佐々木孝丸

林寛

菅原文太

星輝美

高島忠夫

中山昭二

＜女王蜂と大学の竜＞

三原葉子

吉田輝雄

万里昌代

天知茂

浅見比呂志

沖竜次

水原爆

杉山弘太郎

大友純

近衛敏明

吉田昌代

加藤欣子

扇町京子

菊川大二郎

原聖二

宗方祐二

嵐寛寿郎

＜女王蜂の逆襲＞

三原葉子

天知茂

池内淳子

星輝美

魚住純子

沖竜次

鳴門洋二

御木本伸介

大原譲二

沢井三郎

国創典

高松政雄

広瀬康治

新宮寺寛

山口多賀志

岡竜弘

【スタッフ】

＜女王蜂＞

監督：田口哲

原作：牧源太郎

製作：大蔵貢

企画：佐川滉

脚本：内田弘三

撮影：西本正

美術：岩武仙史

音楽： 伊藤宣二

助監督：武部弘道

＜女王蜂の怒り＞

監督：石井輝男

製作：大蔵貢

企画：佐川滉

原案：牧源太郎

脚本：内田弘三

撮影：吉田重業

美術：加藤雅俊

音楽：渡辺宙明

＜女王蜂と大学の竜＞

監督：石井輝男

製作：大蔵貢

企画：佐川滉

原案：牧源太郎

脚本：内田弘三 石井輝男

撮影：岡田公直

美術：朝生治男

音楽： 渡辺宙明

助監督：武部弘道

＜女王蜂の逆襲＞

監督：小野田嘉幹

製作：山梨稔

企画：佐川滉

脚本：内田弘三

撮影：岡田公直

美術：宮沢計次

音楽： 渡辺宙明

助監督：下村堯二

【ストーリー】

＜女王蜂＞

関東湊一家の親分・鉄太郎が病に倒れ、一人娘お竜が跡を継いだ。新興組織の真崎組は次第に勢力を拡大し、湊一家の乾分たちも次々と真崎へ寝返って行く。そんな中、船乗りの俊介が数年ぶりに帰ってくる。お竜と俊介は幼馴染で恋人同士だったが、お竜が跡目を継ぐ事と俊介がその世界を嫌って船乗りになってしまった事で距離が出来ていた。縄張りを奪おうとする真崎の行動は過激さを増し、湊一家の重要なシマであるマーケットに放火。この一件は、湊一家の貴重な財源とさらには鉄太郎をも奪ってしまう。失意の中で、マーケット再建の資金調達に奔走するお竜。悉く融資を断られる中、双葉商会の宮川という男が現れる。融資の条件はマーケットの利権とお竜の身体だった。これは真崎の企みだったが、お竜がそれに気付く術は無かった。目途が立たぬまま返済の期日が近づく。お竜は鉄太郎の四十九日追善花会に関東一円の親分を招待し賭場を開帳し、一世一代の大博奕を打つ。

＜女王蜂の怒り＞

神戸の波止場でシマを巡って対立する海堂組と竜神組。竜神組副長・剛田は、海堂組のシマと女親分ゆりの体を狙っていた。ある日、三軒一家の襲名式に関東一円の大親分が集まる。海堂組にその知らせが無いことに激した乾分の広は、竜神組に殴り込むが返り討ちに遭う。重傷を負った広は愛人・京子と竜神組の客分”ハリケーンの政”の機転で救われる。報復にはやる乾分達を抑えて単身で襲名式に乗り込んだゆり。居並ぶ親分衆を前に襲名式の知らせが無かった理由を糺し、世話役を務めた剛田の悪巧が露見する。満座で面目を潰された剛田は海堂組が請負うオリエント商事の荷を奪い、さらには社長を脅して海堂組への損害取立ての委任状を書かせる。莫大な賠償金を背負う事になったゆりは無謀にも賭場での資金調達を考え、卑劣な剛田はそこにつけ込む企てを目論んでいた。

＜女王蜂と大学の竜＞

戦後間もない新橋界隈の露天商地区。三国人連盟が一帯で暴れ回り、遂にはここを仕切る関東桜組に殴り込みをかける。組長・千之助の留守に不意の襲撃を受けた娘・珠美が必死の反撃をする中、大学の竜と名乗る特攻隊くずれ・竜二が現れて大暴れをみせる。千之助は竜二に感謝する一方で、ヤクザな世界には関わらず大学へ行けと学資の援助を提案。対して竜二は、目の前で苦しむ人達を助けたいと援助を断り口論となってしまう。見ていた珠美は、宿無しの竜二を馴染みの八百屋へ預ける。三国人と桜組の争いに乗じてシマの乗っ取りを企む土橋組は、桜組の幹部・辰を籠絡。辰は桜組の若衆を唆して連盟に殴り込みをかけさせながら、若衆たちを殺して遺体を桜組に送りつける。三国人連盟や土橋組との抗争が激化していく中、街は夏祭りの季節を迎えるのだった。

＜女王蜂の逆襲＞

大滝組親分の弔いに鬼怒川温泉を訪れた関東桜組の女親分・珠美は、組を解散して旅館の経営をする息子・慎介が、元湯を巡って黒部組からいやがらせを受けている事実を知る。先代の自殺に不審を感じていた珠美は黒部組への疑念を深めていく。温泉街は祭りの季節を迎えていた。黒部組の賭場でイカサマを暴き、乾分たちに囲まれる珠美。そこへ無鉄砲の政と名乗るキザな男が割って入り、乾分たちを蹴散らすのだった。慎介は花島牧場と元湯を共同所有していたが、そこの伜・順吉が黒部の罠に嵌り、キャバレーのマダムに入れ込んだ挙句、インチキ賭博で多額の借金を作り、元湯の権利を黒部に奪われてしまう。返還交渉に現われた慎介を待っていたのは、拳銃を手にした無鉄砲の政だった。慎介を消せば組で雇うという約束を取り付けていたのだ。真相を聞き出そうと問い詰める珠美に、政は笑って煙に巻くばかり。その街に、殺し屋サブが舞い戻ってきた。黒部は政にサブを殺せと命じるが…。

▼『女王蜂 DVD-BOX - Series Four Movies -』DVD 商品情報

【発売日】

2026年2月4日(水)

【価格】

11,000円（税込）

【映像特典】

・オリジナル予告篇

【封入特典】

＜女王蜂＞久保菜穂子が演じた、お竜が仕切る『関東港一家の代紋』の缶バッチ（44mm予定）

＜女王蜂の怒り＞天知茂が演じた、剛田昇が率いた極悪集団『龍藭興業』の缶バッチ（44mm予定）

＜女王蜂と大学の竜＞三原葉子が演じた関東櫻組四代目親分『珠美』のアクリルスタンド（10×5cm予定）

＜女王蜂の逆襲. ＞天知茂が扮する『無鉄砲の政』のアクリルスタンド（10×5cm予定）

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

(C)国際放映

発売元：国際放映株式会社／株式会社ファイヤークラッカー

販売元：株式会社ファイヤークラッカー

販売協力：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

