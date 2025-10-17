丸山隆平主演！『金子差入店』Blu-ray＆DVDが2026年1月7日(水)に発売決定！

株式会社ハピネット

■激しく揺れる差入店の日々を追いかける、感動のヒューマン・サスペンス

厳しい審査や検閲がある差入のルールを熟知した差入屋。様々な事情から面会に行くことができない人たちに代わって、面会室へ出向くこともある仕事である。そんな差入店を営む家族の絆と、彼らが巻き込まれる不可解な事件を描く、ヒューマンサスペンスが誕生！

■差入店の店主を務める主人公の金子には、『泥棒役者』以来8年ぶりの主役を演じる丸山隆平。

共演は、真木よう子、三浦綺羅、川口真奈、北村匠海、村川絵梨、甲本雅裕、根岸季衣、岸谷五朗、

名取裕子、寺尾聰。

■監督はオリジナル脚本も手掛けた期待の新鋭、古川豪。本作が劇場用長編映画の監督第1作となる。

■音声特典として、丸山隆平・古川豪監督・稲葉尚人プロデューサーによるオーディオコメンタリーを収録！

撮影の裏話など、ここでしか聴くことのできない話がたっぷり。本編と併せてお楽しみ頂けます。

■早期購入特典は「B6クリアファイル」！

Blu-ray＆DVDをご予約・ご購入頂いた方に先着でプレゼント！

※なくなり次第終了となります。

▼『金子差入店』Blu-ray＆DVD 商品情報

【発売日】

2026年1月7日(水)

【価格】

■Blu-ray：6,600円(税込)

■DVD：4,400円(税込)

【映像特典】

・予告集

【音声特典】

・オーディオコメンタリー

丸山隆平×古川 豪監督×稲葉尚人プロデューサー

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

発売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)2025「金子差入店」製作委員会

▼『金子差入店』作品情報

【キャスト】

丸山隆平

真木よう子／三浦綺羅 川口真奈

北村匠海 村川絵梨 甲本雅裕 根岸季衣

岸谷五朗 名取裕子

寺尾聰

【スタッフ】

監督・脚本：古川豪

音楽：Benjamin Bedoussac

主題歌：SUPER BEAVER「まなざし」（ソニー・ミュージックレーベルズ）

プロデューサー：稲葉尚人 成瀬保則 平岡祐子

共同プロデューサー：石田雄治 企画協力：川口真五

撮影：江崎朋生（JSC) 照明：三善章誉 録音：原川慎平

美術：金勝浩一 装飾：鈴村高正 スタイリスト：前田勇弥

ヘアメイク：須田理恵 特殊メイク：松岡象一郎

音響効果：大塚智子 編集：小西智香

VFXプロデューサー：長井由実

アクション・コーディネーター：諸鍛冶裕太

助監督：小波津靖 制作担当：澤井克一

ラインプロデューサー：石渡宏樹

音楽プロデューサー：仲安貴彦

製作：REMOW 博報堂DYミュージック&ピクチャーズ

ストームレーベルズ

ハピネット・メディアマーケティング

制作プロダクション：KADOKAWA 配給：ショウゲート

【ストーリー】

金子真司は妻の美和子と差入店を営んでいる。伯父の星田から引き継いだ住居兼店舗で、引退した星田と10歳になる息子の和真と一緒に暮らしていた。

ある日、和真の幼馴染の花梨が何の関係もない男に殺害される。一家が花梨の死から立ち直れないでいた時、犯人の小島の母親から差入の代行と手紙の代読を依頼される。金子は差入屋としての仕事を淡々とこなそうとするが、常軌を逸した小島の応対に感情を激しく揺さぶられる。さらに、小島の母親から息子には話し相手が必要だと思うと再度の差入を頼まれた金子は、小島と話せば話すほど「なぜ、何のために殺したのか」という疑問と怒りに身を焼かれる。

そんな時、毎日のように拘置所を訪れる女子高生と出会う金子。彼女はなぜか自分の母親を殺した男との面会を強く求めていた。2つの事件と向き合ううちに、金子の過去が周囲に露となり、家族の絆を揺るがしていく──。