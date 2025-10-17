『ルノワール』Blu-rayが2026年2月4日(水)に発売決定！『PLAN 75』早川千絵監督の最新作。
■監督・脚本：早川千絵 待望の最新作！日本から唯一、第78回カンヌ国際映画祭コンペティション
部門正式出品作品！
長編デビュー作『PLAN 75』では、高齢化社会が深刻化した近い将来の日本を舞台に、75歳以上の国民に生死の選択を迫る衝撃的な物語を描き、第75回カンヌ国際映画祭でカメラドール特別賞を受賞し、同年のアカデミー賞日本代表として選出されるなど、新たな才能として世界中の注目を集めた早川千絵監督。それから3年、日本、フランス、シンガポール、フィリピン、インドネシア、カタールの国際共同製作作品となる最新作は、日本から唯一第78回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に選出された。早川監督にとってデビューから2作連続でカンヌ国際映画祭への出品となった。
■主演のフキ役はオーディションで選出され、撮影時は役柄と同じ11歳だった鈴木唯。
真っ直ぐに大人を見つめる視線、この年齢ならではの自然な躍動感、時折見せる寂しげな表情など、スクリーン一杯に広がる彼女の瑞々しい演技に心奪われる。
■実力派俳優が脇を固める。
フキの母・詩子役を演じるのは、これまで数々の映画賞を受賞してきた石田ひかり。自分なりの方法で娘を思いやりながら孤独に病と向き合う父・圭司役は、今や日本映画界に欠かせない名優リリー・フランキー。またフキが出会う大人たちとして、中島歩、河合優実、坂東龍汰ら実力派が出演している。
▼『ルノワール』Blu-ray 商品情報
【発売日】
2026年2月4日(水)
【価格】
6,600円(税込)
【映像特典】
・内容未定
※商品の仕様は変更になる場合がございます。
発売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
(C) 2025「RENOIR」製作委員会 / International Partners
▼『ルノワール』作品情報
【キャスト】
鈴木唯
石田ひかり 中島歩 河合優実 坂東龍汰 ／ リリー・フランキー
Hana Hope 高梨琴乃 西原亜希 谷川昭一朗 宮下今日子 中村恩恵
【スタッフ】
監督・脚本：早川千絵
プロデューサー：水野詠子 Jason Gray 小西啓介 Christophe Bruncher Fran Borgia
製作：ハピネットファントム・スタジオ ローデッド・フィルムズ 鈍牛俱楽部
KINOFACTION テンカラット
Ici et La Productions/Akanga Film Asia/Nathan Studios/Daluyong Studios/ARTE France Cinema/KawanKawan Media/Panoranime
企画・制作：ローデッド・フィルムズ
制作協力プロダクション：キリシマ 1945
製作幹事・配給：ハピネットファントム・スタジオ
【ストーリー】
日本がバブル経済絶頂期にあった、1980年代のある夏。11歳のフキは、両親と３人で郊外に暮らしている。ときには大人たちを戸惑わせるほどの豊かな感受性をもつ彼女は、得意の想像力を膨らませながら、自由気ままな夏休みを過ごしていた。ときどき垣間見る大人の世界は複雑な事情が絡み合い、どこか滑稽で刺激的。だが、闘病中の父と、仕事に追われる母の間にはいつしか
大きな溝が生まれ、フキの日常も否応なしに揺らいでいく――。