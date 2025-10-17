『ルノワール』Blu-rayが2026年2月4日(水)に発売決定！『PLAN 75』早川千絵監督の最新作。

株式会社ハピネット

■監督・脚本：早川千絵 待望の最新作！日本から唯一、第78回カンヌ国際映画祭コンペティション

部門正式出品作品！

長編デビュー作『PLAN 75』では、高齢化社会が深刻化した近い将来の日本を舞台に、75歳以上の国民に生死の選択を迫る衝撃的な物語を描き、第75回カンヌ国際映画祭でカメラドール特別賞を受賞し、同年のアカデミー賞日本代表として選出されるなど、新たな才能として世界中の注目を集めた早川千絵監督。それから3年、日本、フランス、シンガポール、フィリピン、インドネシア、カタールの国際共同製作作品となる最新作は、日本から唯一第78回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に選出された。早川監督にとってデビューから2作連続でカンヌ国際映画祭への出品となった。

■主演のフキ役はオーディションで選出され、撮影時は役柄と同じ11歳だった鈴木唯。

真っ直ぐに大人を見つめる視線、この年齢ならではの自然な躍動感、時折見せる寂しげな表情など、スクリーン一杯に広がる彼女の瑞々しい演技に心奪われる。

■実力派俳優が脇を固める。

フキの母・詩子役を演じるのは、これまで数々の映画賞を受賞してきた石田ひかり。自分なりの方法で娘を思いやりながら孤独に病と向き合う父・圭司役は、今や日本映画界に欠かせない名優リリー・フランキー。またフキが出会う大人たちとして、中島歩、河合優実、坂東龍汰ら実力派が出演している。

▼『ルノワール』Blu-ray 商品情報

【発売日】

2026年2月4日(水)

【価格】

6,600円(税込)

【映像特典】

・内容未定

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

発売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2025「RENOIR」製作委員会 / International Partners

▼『ルノワール』作品情報

【キャスト】

鈴木唯

石田ひかり 中島歩 河合優実 坂東龍汰 ／ リリー・フランキー

Hana Hope 高梨琴乃 西原亜希 谷川昭一朗 宮下今日子 中村恩恵

【スタッフ】

監督・脚本：早川千絵

プロデューサー：水野詠子 Jason Gray 小西啓介 Christophe Bruncher Fran Borgia

製作：ハピネットファントム・スタジオ ローデッド・フィルムズ 鈍牛俱楽部

KINOFACTION テンカラット

Ici et La Productions/Akanga Film Asia/Nathan Studios/Daluyong Studios/ARTE France Cinema/KawanKawan Media/Panoranime

企画・制作：ローデッド・フィルムズ

制作協力プロダクション：キリシマ 1945

製作幹事・配給：ハピネットファントム・スタジオ

【ストーリー】

日本がバブル経済絶頂期にあった、1980年代のある夏。11歳のフキは、両親と３人で郊外に暮らしている。ときには大人たちを戸惑わせるほどの豊かな感受性をもつ彼女は、得意の想像力を膨らませながら、自由気ままな夏休みを過ごしていた。ときどき垣間見る大人の世界は複雑な事情が絡み合い、どこか滑稽で刺激的。だが、闘病中の父と、仕事に追われる母の間にはいつしか

大きな溝が生まれ、フキの日常も否応なしに揺らいでいく――。