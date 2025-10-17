TVアニメ「綺麗にしてもらえますか。」秋の熱海を描いた季節版権を公開！作品公式Xにてプレゼントキャンペーンも実施！
2026年1月より放送開始となる、熱海を舞台にした大人気ひきこもごもストーリー、『綺麗にしてもらえますか。』（掲載 「ヤングガンガン」 スクウェア・エニックス刊）ですが、秋の熱海を描いた季節版権が公開となります！今後、季節版権は順次公開予定となりますので、冬はどのような版権が描かれるのか乞うご期待ください！
さらに、作品公式Xにて秋版権の公開を記念したキャンペーンを開催！キャンペーンにご参加いただいた中から抽選で10名様に「オリジナルクリアしおり」をプレゼント！貴重なこの機会をお見逃しなく！
- 季節版権(秋)公開！
熱海梅園で紅葉を楽しむ金目さんを描いたオシャレな版権に仕上がりました。
- 季節版権(秋)の公開記念として「オリジナルクリアしおり」が当たるキャンペーンを実施！
作品公式X(@kinishite_anime)にて投稿された対象ポストのフォロー＆リポストで応募完了！
読書の秋にピッタリの「オリジナルクリアしおり」(非売品)が抽選で10名様に当選するチャンス！
※デザインは変更になる場合がございます。
詳細は下記の作品公式Xよりご確認ください。
◆TVアニメ「綺麗にしてもらえますか。」公式
https://x.com/kinishite_anime
TVアニメ『綺麗にしてもらえますか。』作品基本情報
■放送情報
2026年1月よりTOKYO MX、ABCテレビ、SBS、BS朝日、AT-Xにて放送開始！
■スタッフ
原作：はっとりみつる（掲載 「ヤングガンガン」 スクウェア・エニックス刊）
監督：大西健太（オクルトノボル）
シリーズ構成・脚本：待田堂子
キャラクターデザイン：戸沢東
音楽：秩父英里
アニメーション制作：オクルトノボル
■キャスト
金目綿花奈：鈴代紗弓
■イントロダクション
温泉が湧き出る海辺の街・熱海。
小さなクリーニング店を営む金目綿花奈（きんめわかな）さんは、
明るくて働き者で温泉が大好きな女の子。
彼女と彼女を巡る人々が織りなす、ひきこもごもストーリー、始まります。
■公式HP
https://kinishite.com/
■公式X
@kinishite_anime(https://x.com/kinishite_anime)（ハッシュタグ #きにして ）
■権利表記
(C)はっとりみつる／SQUARE ENIX・「綺麗にしてもらえますか。」製作委員会
(C)Mitsuru Hattori/SQUARE ENIX
■原作情報
『綺麗にしてもらえますか。』
原作 はっとりみつる（ヤングガンガンコミックス スクウェア・エニックス刊）
1～10巻好評発売中！
公式サイト：https://magazine.jp.square-enix.com/yg/introduction/kireini/
マンガUP!：https://www.manga-up.com/titles/1040