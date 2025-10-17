第十二回秋季例大祭の「Gift ふもふもぬいぐるみ」が、「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて販売決定。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて、第十二回秋季例大祭の「Gift ふもふもぬいぐるみ」を、2025年10月19日(日)～10月26日(日)の期間で販売いたします。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

【概要】

第十二回秋季例大祭の「Gift ふもふもぬいぐるみ」が販売決定。

■販売店舗：あみあみ秋葉原ラジオ会館店

■販売期間：2025年10月19日(日)～10月26日(日)

【整理券による引き換え販売のお知らせ】

※整理券配布の詳細および配布場所は画像をご確認ください。

※最新情報は、あみあみ秋葉原ラジオ会館店の公式X（@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)）をご確認ください。

【商品一覧】

※商品数には限りがございます。期間中に完売となる可能性もございます。

※購入制限数が第十二回秋季例大祭Giftブースと異なる場合がございます。

※第十二回秋季例大祭Giftブースで販売する「在庫商品」の取り扱いはございません。

※最新情報は、あみあみ秋葉原ラジオ会館店の公式X（@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)）をご確認ください。

(C) 上海アリス幻樂団

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)