その瞳はダイヤモンド級の輝き(ハート)　生見愛瑠　『CanCam』表紙で大人なめるるに過去イチ接近!!

大特集は“25歳から始める「ジュエリー入門」”

『CanCam』12月号（10月23日発売）の表紙に、専属モデルの生見愛瑠が登場。今号の大特集は“25歳から始める「ジュエリー入門」”ということで、至高のジュエラー、カルティエのダイヤモンドを身につけた大人なめるるを大胆接写！ 精悍な眼差しに目を奪われるゴージャスな表紙に仕上がりました。

「頑張った仕事のご褒美や、自分の誕生日にはジュエリーを迎えると決めています。その中でもダイヤモンドは特別。一生を通して身につけるかけがえのない相棒だと思うので、購入するときの思い入れも強いです」（めるる）

中ページでも、ジュエリーと共に多彩な表情を披露してくれためるる。大人の余裕と色気が漂う、格調高いビジュアルをご堪能ください。

ペアジュエリー特集に注目俳優・庄司浩平さん登場！

身につけるだけで不思議と力がみなぎるジュエリーの魅力、投資価値、初めての買い方まで・・・。今号のジュエリー大特集は、全30ページの大ボリュームでお届けします。中でも注目は、庄司浩平さんが登場するペアジュエリー特集！

ドラマ『40までにしたい10のこと』への出演や、B.LEAGUEの選手インタビューなどで今大注目の庄司さん。おそろいのジュエリーを身につけ、めるるを相手に幸せカップルを好演しています。

おでこをコツンとぶつけながら仲よくジュースを飲んだり、写真を撮り合いっこしたり・・・。編集部のリクエストに快く応えながら、爽やかな表情で魅せてくれた庄司さん。カルティエ、ティファニー、ブシュロンにシャネルの名品から、グラフやミキモトのジェンダーレスなデザインのアイテムまで。ふたりの胸元や指にキラリと輝く、ジュエリーの数々にもご注目ください。特集の最後には、庄司さんのサイン入り生チェキプレゼント（3名さま）の応募券も付いてきます。

特集ではほかにも、初めて購入するのにオススメの王道ジュエリーから、ハート型やフラワー型などキャッチーでどこか懐かしい甘さが漂う“メロいジュエリー”まで、たくさんのアイテムを紹介。若手編集部員や読者モデルによる、銀座のジュエリー路面店の体験レポートも必見です。

本格ジュエリーの入門ガイドにぴったり！ 『CanCam』12月号通常版は10月23日（木）発売です。

発売日:10月23日（木）

価格:890円

発行:小学館

https://cancam.jp/

