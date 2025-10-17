アート・ファッション・音楽・食・ローカルカルチャーが名古屋PARCOに集結！「FIND YOUR CORE」開催！

株式会社パルコ

名古屋PARCO（愛知県名古屋市中区）では、2025年10月24日（金）から11月9日（日）までの17日間、《アート＆カルチャー》をテーマにした全館イベント「FIND YOUR CORE」（ファインドユアコア）を開催します。

本イベントには総勢30名以上のクリエイターが参加し、多彩なジャンルの表現が名古屋PARCO全館をジャック。期間中、西館6F・PARCO GALLERYでは、「FIND YOUR CORE MARKET」をテーマにした展示やマーケットイベントを開催。西館店頭では、名古屋の人気喫茶店『シヤチル』のハンバーガーショップ『SET UPPER HAMBURGER』とアーティスト『STOMACHACHE.』がコラボしたキッチンカーが限定オープン。また、アーティスト・YUUKIによるライブペイントや、『ZOMBIE-CHANG』によるライブパフォーマンス、『NEUT Magazine』によるDJイベントなど、カルチャー好き必見の企画が目白押し。

本企画のキービジュアル（KV）は、グラフィックデザイナー・佐々木俊氏が手掛ける。「FIND YOUR CORE」をテーマに、多様な形の「コア」を象徴的に表現したデザインが、本イベントの世界観を鮮やかに彩ります。

気軽に立ち寄りながら「じぶんのコア」を発見できる17日間。日常にアートが溶け込む新しい体験を、名古屋PARCOでぜひお楽しみください。

【イベント概要】

■タイトル：FIND YOUR CORE

■読み方：ファインドユアコア

■期間：2025年10月24日（金）～11月9日（日）

■場所：名古屋PARCO館内各所（愛知県名古屋市中区栄3-29-1）

■特設WEB：https://nagoya.parco.jp/page/findyourcore/(https://nagoya.parco.jp/page/findyourcore/)

▶EXHIBITION

期間中、名古屋PARCOの館内全体を舞台にしたエキシビションを展開。西館6F・PARCO GALLERYをはじめ、館内随所に多彩な作品が広がり、名古屋PARCO全体がアート空間へと変貌します。

■館内展示

エントランスや共用通路といった館内各所に様々な作品が登場。名古屋PARCO全体が＜FIND YOUR CORE＞のテーマに包まれ、特別な雰囲気で彩られます。

・会 場：名古屋PARCO 西館1F、西館2F、東館B1F、東館1F

・会 期：2025年10月24日（金）～11月9日（日）

〈参加クリエイター〉

佐々木俊（AYOND）、かこまき、SORRY NEBOSUKE、ユンボム、Shan-Lou、YUUKI、nekko magazine、カチナツミ、AMU、company2、SUEKKO LIONS(C)、にしこはりこ、LEE KAN KYO、永井せれな、山川鎌（順不同）

■西館6F・PARCO GALLERY「FIND YOUR CORE MARKET」

ジャンルの垣根を越えて、多彩なクリエイターたちが集結し、＜FIND YOUR CORE＞をテーマにした個性あふれる作品を展示します。さらに、クリエイターたちによるマーケットイベントも同時開催。豊かな創造性と新たな気づきに満ちた空間で、自分の中に眠る「コア」を発見する体験をぜひお楽しみください。

・会 場：名古屋PARCO 西館6F・PARCO GALLERY

・会 期：2025年10月31日（金）～11月3日（月・祝）

・入場料：無料

・空間デザイン：GROUP

〈参加クリエイター〉

展示｜佐々木俊（AYOND）、MANAHO HAMASAKI、Tomoe Miyazaki（STOMACHACHE.）、

KAMIRAKUMAKA、沖真秀

物販｜LEE KAN KYO、永井せれな、カチナツミ、ユンボム、にしこはりこ、山川鎌、SUEKKO LIONS(C)、nekko magazine / 関根 優実、MANAHO HAMASAKI、NEUT Magazine、solum、enamel.、LIVERARY Extra feat.平山昌尚、torch press、here and there、TOO MUCH Magazine、here and there、KAKUOZAN LARDER、 TEMPORA、AMU、かこまき、araki rina

（順不同）

▶EVENT

■「FIND YOUR CORE PARTY」

「FIND YOUR CORE PARTY」と題し、フード、DJ、ライブ、ライブペイントなど、心躍る瞬間に出会える多彩なイベントを開催。ジャンルを超えたコンテンツが新たな刺激と楽しさをお届けします。

【FOOD】The Special Food Truck |SET UPPER HAMBURGER× Tomoe Miyazaki（STOMACHACHE.）

名古屋の喫茶店、『シヤチル』のハンバーガーショップ『SET UPPER HAMBURGER 』がアーティスト『STOMACHACHE. 』とコラボレートしたキッチンカーが期間限定でオープン。

・会 場：名古屋PARCO 西館1F店頭 EVENT SPACE

・日 時：2025年10月24日（金）～10月26日（日）、11月1日（土）～11月3日（月・祝）、11月8日（土）～ 11月9日（日）

12:00-18:00

※11月2日（日）はDJ PARTY終了まで延長

【MUSIC】DJ EVENT by NEUT Magazine

東京を拠点に、アジアや世界のカルチャー＆クリエイティブを発信するオンラインマガジン『NEUT Magazine』による1日限りのDJイベントを開催。

・会 場：名古屋PARCO 西館1F店頭 EVENT SPACE

・日 時：2025年11月2日（日）13:00-15:30、16:30-19:00

※後半はLIVE終了後

※雨天中止。詳細は名古屋PARCO公式SNSにてご案内いたします。

〈出演アーティスト〉

An toiCRAZY-TRUI HAYAKAWAhayato hattori【MUSIC】SPECIAL LIVE by ZOMBIE-CHANG

“音と言葉のアートフォーム” として進化を続けるメイリンによるソロ音楽プロジェクト『ZOMBIE-CHANG』 が名古屋パルコで特別公演を開催。

・会 場：名古屋PARCO 西館1F店頭 EVENT SPACE

・日 時：2025年11月2日（日） 15:30-16:20

※雨天中止。詳細は名古屋PARCO公式SNSにてご案内いたします。

【ART】LIVE PAINTING by YUUKI

アートイベント『Art Culture Street.』を主催するなどマルチに活動中のアーティスト・YUUKIによるライブペイントを開催。

・会 場：名古屋PARCO 西館1F店頭 EVENT SPACE

・日 時：2025年11月1日（土）12:00-

【TALK】TALK EVENT by GROUP

「FIND YOUR CORE MARKET」の空間デザインを手掛ける建築コレクティブ『GROUP』が特別なトークイベントも開催。

・会 場：名古屋PARCO 西館6F・PARCO GALLERY

・日 時：2025年11月1日（土）15:00-16:30

▶CREATER

佐々木俊（AYOND）/カチ ナツミ/ユンボム/nekko magazineShan-Lou/Comapny2/SORRY NEBOSUKE/LEE KAN KYO沖真秀/Tomoe Miyazaki(STOMACHACHE.)/AMU/かこまき

MANAHO HAMASAKI/山川鎌/KAMIRAKUMAKA/永井せれなYUUKI/GROUP/here and there/solumSUEKKO LIONS(C)/にしこはりこ/enamel./TEMPORALIVERARY Extra feat.平山昌尚/ZOMBIE-CHANG/An toi/torch pressKAKUOZAN LARDER/RUI HAYAKAWA/CRAZY-T/TOO MUCH Magazinehayato hattori/NEUT Magazine/SET UPPER Hamburger/araki rina

※クリエイター名は、画像の左上、右上、左下、右下の順に記載されています。

■主催：PARCO

■企画制作：PARCO、sakumotto

■アートディレクション : 佐々木俊（AYOND）

■FIND YOUR CORE MARKET 空間デザイン : GROUP