♪最新曲から昭和の名曲まで、2世代・3世代で楽しめるウルトラマン主題歌集。11月19日(水)発売決定！

日本コロムビア株式会社

毎週土曜日あさ9時より、テレビ東京系6局ネット発、世界同時期放送＆配信でオンエア中の『ウルトラマンオメガ』の主題歌、ASHが歌うオープニング主題歌「BRIGHT EYES」と、MindaRynがASHとともに歌う前期エンディングテーマ「Missing Link」に加え、歴代ウルトラマンシリーズの主題歌をフルサイズでCD2枚にたっぷり収録した、「ウルトラマン テーマソング・セレクション ウルトラマンオメガ」が11月19日(水)に発売することが決定した。

ウルトラマンシリーズは2026年、いよいよ60周年！

1966年の『ウルトラマン』から、『ウルトラマン80』までの昭和作品、1996年の『ウルトラマンティガ』以降の平成作品、そして『ウルトラマンギンガ(新ウルトラマン列伝)』から最新作『ウルトラマンオメガ』まで続くニュージェネレーション ウルトラマンシリーズと、この60年にわたるシリーズ作品を観てきたすべての世代で楽しめる充実のウルトラマン主題歌集！！ウルトラマン主題歌で歴史をたどる歌のヒストリーとなっている。

「ウルトラマン テーマソング・セレクション ウルトラマンオメガ」

■COCX-42608～9 CD2枚組 税込定価\3,300 (税抜価格\3,000)

■2025年11月19日(水）発売

■商品HP： https://columbia.jp/ultraman/

【収録予定内容】

＜Disc 1＞

01. BRIGHT EYES / ASH 『ウルトラマンオメガ』

02. Missing Link / MindaRyn feat. ASH 『ウルトラマンオメガ』

03. ゼロの覚醒 / ウルトラマンゼロ(CV:宮野真守) with voyager

『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』

04. arc jump’n to the sky / access 『ウルトラマンアーク』

05. メラメラ / ARCANA PROJECT 『ウルトラマンアーク』

06. ミチカケ / ARCANA PROJECT 『ウルトラマンアーク』

07. ULTRA PRIDE / オオタ ユカ with voyager 『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』

08. 僕らのスペクトラ / きただにひろし 『ウルトラマンブレーザー』

09. BLACK STAR / MindaRyn 『ウルトラマンブレーザー』

10. STARS / NEW GENERATION STARS with voyager

『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』

11. Wake up Decker! / SCREEN mode 『ウルトラマンデッカー』

12. カナタトオク / 影山ヒロノブ 『ウルトラマンデッカー』

13. 君だけを守りたい / voyager 『ウルトラマン クロニクルD』

14. Trigger / 佐久間貴生 『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』

15. Ultra Spiral / voyager 『ウルトラマン クロニクルZ ヒーローズオデッセイ』

16. ご唱和ください我の名を！ / 遠藤正明 『ウルトラマンＺ』

17. Buddy, steady, go! / 寺島拓篤 『ウルトラマンタイガ』

18. Hands / オーイシマサヨシ 『ウルトラマンＲ／Ｂ』

19. GEEDの証 / 朝倉リク with voyager 『ウルトラマンジード』

20. オーブの祈り / 水木一郎 with voyager 『ウルトラマンオーブ』

＜Disc 2＞

01. ウルトラマンＸ / voyager feat. 大空大地 『ウルトラマンＸ（新ウルトラマン列伝）』

02. ウルトラマンビクトリーの歌2015 / voyager with ヒカル＆ショウfeat. Takamiy

『ウルトラファイトビクトリー（新ウルトラマン列伝）』

03. ウルトラマンギンガの歌2015 / voyager with ヒカル＆ショウfeat. Takamiy

『新ウルトラマン列伝』

04. 英雄の詩 / THE ALFEE 『ウルトラマンギンガＳ（新ウルトラマン列伝）』

05. キラメク未来～夢の銀河へ～ / voyager feat.ウルトラマンギンガ

『ウルトラマンギンガＳ（新ウルトラマン列伝）』

06. Legend of Galaxy ～銀河の覇者 / Takamiy with 宮野真守

『ウルトラマンギンガ（新ウルトラマン列伝）』

07. ウルトラマンメビウス / Project DMM with ウルトラ防衛隊 『ウルトラマンメビウス』

08. ウルトラマンマックス / TEAM DASH with Project DMM 『ウルトラマンマックス』

09. 英雄 / doa 『ウルトラマンネクサス』

10. Spirit / Project DMM 『ウルトラマンコスモス』

11. ウルトラマンガイア！ / 田中昌之＆大門一也 『ウルトラマンガイア』

12. ウルトラマンダイナ / 前田達也 『ウルトラマンダイナ』

13. TAKE ME HIGHER / V6 『ウルトラマンティガ』

14. ウルトラマン80 / TALIZMAN 『ウルトラマン80』

15. ウルトラマンレオ / 真夏竜、少年少女合唱団みずうみ 『ウルトラマンレオ』

16. ウルトラマンタロウ / 武村太郎、少年少女合唱団みずうみ 『ウルトラマンタロウ』

17. ウルトラマンエース / ハニー・ナイツ、少年少女合唱団みずうみ 『ウルトラマンＡ』

18. 帰ってきたウルトラマン / 団次郎、みすず児童合唱団 『帰ってきたウルトラマン』

19. ウルトラセブンの歌 / みすず児童合唱団、ジ・エコーズ 『ウルトラセブン』

20. ウルトラマンの歌 / みすず児童合唱団、コーロ・ステルラ 『ウルトラマン』

全40曲収録予定

【購入者特典情報】

・Amazon.co.jp：メガジャケ(ジャケット絵柄)

※特典は先着順となっており、無くなり次第終了となります。ご了承ください。