¡ÚDMM ÃÏÊýÁÏÀ¸¡ÛÀÐÀî¸©¡ß¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡¢¡ÖÆæ²ò¤¡×¤ä ¤Î¤È¤¸¤Þ¿åÂ²´Û¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¡¢10·î31Æü(¶â)¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥ËーCEO¡§½ïÊýÍª¡¢°Ê²¼DMM¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëÀÐÀî¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±ºîÉÊ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè»ÍÃÆ¡ÖHASUNOSORA FANTASY¡×µÚ¤Ó¡¢Æ±»þ´ü¤Ë ¤Î¤È¤¸¤Þ¿åÂ²´Û¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÀÐÀî¸©´Ñ¸÷Ï¢ÌÁ¤¬¼çºÅ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢DMM ÃÏÊýÁÏÀ¸¤¬´ë²è±¿±Ä¶ÈÌ³¤Î»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
DMM¤Ï2019Ç¯¤è¤ê¡ÖDMM ÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤È¤·¤ÆÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ë¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·×3²ó¼Â»Ü¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÀÐÀî¸©¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢Ï¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖLink!Like!¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ò¤â¤È¤Ë´ë²è¤·¤¿¡¢¡ÖHASUNOSORA FANTASY¡×¤ò³«ºÅ¡£
¸©Æâ¤ò¼þÍ·¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ä¡¢Ææ²ò¤¥é¥êー¤ò»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¼·Èø»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Î¤È¤¸¤Þ¿åÂ²´Û¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ³°¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬ºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëÀÐÀî¸©¤ØË¬¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Ê¸²½¤ÎÍý²ò¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§
ÀÐÀî¸©¡ß¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö ¥³¥é¥Ü¡ÖHASUNOSORA FANTASY¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î31Æü(¶â)～2026Ç¯1·î25Æü(Æü)
¼çºÅ¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÀÐÀî¸©´Ñ¸÷Ï¢ÌÁ
´ë²è±¿±Ä¡§¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶ÈÉô¡¦¥é¥¤¥Ä»ö¶ÈÉô
ÈÇ¸¢¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://factory.dmm.com/event/iskw_pref_hasunosora_sic4/
´ë²èÆâÍÆ¡§
¡Ê1¡ËHASUNOSORA FANTASY
- ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È
- ÀÐÀî¸©Æâ¼þÍ·¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
- ¶âÂô»ÔÆâÆæ²ò¤¥é¥êー
¡Ê2¡Ë¤Î¤È¤¸¤Þ¿åÂ²´Û¥³¥é¥Ü
¡Ê3¡ËHASUNOSORA FANTASY ¥³¥é¥Ü ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
¡Ê1¡ËHASUNOSORA FANTASY£±¡¥ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È
º£²ó¤Î°áÁõ¤Ï¡¢¡ÖHASUNOSORA FANTASY¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬ºîÉÊÆâ¤Ç±é¤¸¤ë¿¦¶È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/2581/table/4905_1_0c91b5e3642f1d42ea69a41dfc87bb40.jpg?v=202510181256 ]
£²¡¥ÀÐÀî¸©Æâ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
ËèÅÙÂç¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ÎÂè»ÍÃÆ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖLink!Like!¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥Èー¥êー¤ò¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤ó¤ËÄÉÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂô»ÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾®¾¾¡¦²Ã²ì¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¡£
³Æ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢°áÁõ¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬ÌÜ°õ¤È¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êーÂæ»æÀßÃÖ¾ì½ê
¡¦¶âÂô¥²ー¥Þー¥º¡Ê¶âÂô»ÔËÙÀî¿·Ä®3-1 ¥Õ¥©ー¥é¥¹5F¡Ë
¡¦¸æ²Û»Ò»Ê ¾¾ÍÕ²°¡Ê¾®¾¾»ÔÂçÊ¸»úÄ®69¡Ë
¡¦²Ã²ìÉ´Àñ³¹¡Ê¥¢¥Ó¥ª¥·¥Æ¥£²Ã²ì Æâ¡Ë¡Ê²Ã²ì»Ôºî¸«Ä®¥ë25-1¡Ë
¢¡¶âÂô»ÔÆâ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/2581/table/4905_2_4cd2fdb966fd185a043be0f3679f4299.jpg?v=202510181256 ]
¢¨³Æ»ÜÀß¡¦Å¹ÊÞ¤ÏÄêµÙÆü¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥Úー¥¸¤ä»ÜÀß¤ÎHP¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°Â¹¾¶âÇó¹©·Ý´Û¤Ï12·î1Æü¤«¤é¹©»öµÙ´Û¤Î¤¿¤á¡¢ÂçÂôÎÜÍþÇµ¤Ï¶âÂô¥²ー¥Þー¥º¤Ø¤ª°ú¤Ã±Û¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ç¯ËöÇ¯»Ï´ü´ÖÃæ¡Ê12/29～1/3¡Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î»ÜÀß¤¬µÙ¶È¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êーµÚ¤ÓÆæ²ò¤¥é¥êー¤Ï¤ªµÙ¤ß¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êーÆÃÅµ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É
¶âÂô»ÔÆâ8¥«½ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½¸¤á¤¿¤é¶âÂô¥²ー¥Þー¥º¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¼ÂºÝ¤Î¤â¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÀßÃÖ
¶âÂô»ÔÆâ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ë²Ã¤¨¡¢¾®¾¾¡¦²Ã²ì¥¨¥ê¥¢¤ò´Þ¤á¤Æ¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥×¤ÎÀßÃÖ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
»ÔÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÐÀî¸©¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/2581/table/4905_3_bb0f74061e2d50008b96b4b4a9bd9365.jpg?v=202510181256 ]
¢¨¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¥¹¥¿¥ó¥×³ÍÆÀ¤Ë¤è¤ëÆÃÅµ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³Æ»ÜÀß¡¦Å¹ÊÞ¤ÏÄêµÙÆü¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ÜÀß¤ÎHP¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³¡¥¶âÂô»ÔÆâÆæ²ò¤¥é¥êー
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆæ²ò¤¥é¥êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÎ¹¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢³ÆÃÏ¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ææ²ò¤¥¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êーÂæ»æ¤ÎÇÛÉÛµòÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¶âÂô¥²ー¥Þー¥º¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸½¼Â¤Î³¹Êâ¤¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÊª¸ì¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¡¢¤¼¤Ò¡ÖHASUNOSORA FANTASY¡×¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
»²²ÃÈñÍÑ¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
À©ºî¶¨ÎÏ¡§Ææ²°àÝàêÅ¹
¡Ê£²¡Ë¤Î¤È¤¸¤Þ¿åÂ²´Û¥³¥é¥Ü
HASUNOSORA FANTASY³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Î¤È¤¸¤Þ¿åÂ²´Û¡×¤È¤â¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
(C)¤Î¤È¤¸¤Þ¿åÂ²´Û
¢¡»ÜºöÆâÍÆ
¡¦Ç½ÅÐ½Ð¿È¥á¥ó¥Ðー ÂçÂôÎÜÍþÇµ¤Ë¤è¤ë´ÛÆâÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¡¦»ÜÀßÆâ¤Ç¤Î³Ú¶ÊÊüÁ÷
¡¦¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÀßÃÖ
¡¦¤Î¤È¤¸¤Þ¿åÂ²´Û¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
¢§¤Î¤È¤¸¤Þ¿åÂ²´Û&DMMÄÌÈÎ¸ÂÄê¡ª¡Ö¥¸¥ª¥é¥Þ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×
¡Ê£³¡ËHASUNOSORA FANTASY ¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
HASUNOSORA FANTASY¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥¸¥ª¥é¥Þ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ï¤Î¤È¤¸¤Þ¿åÂ²´Û¡¢DMMÄÌÈÎ¤Ç¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¾¦ÉÊÈÎÇä¤Ë´Ø¤·¤Æ
¢¡Å¹Æ¬ÈÎÇä
2025Ç¯10·î31Æü(¶â)～
¶âÂô¥²ー¥Þー¥º
ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔËÙÀî¿·Ä®3－1 ¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹5F
±Ä¶È»þ´Ö¡¡10:00～20:00
https://www.gamers.co.jp/shop/detail.php?id=22&srsltid=AfmBOopKA7-b_dnGOQi7Q4Vj3CnjS2IVtN-VECfRdhuZUIE72Vj3hMIi(https://www.gamers.co.jp/shop/detail.php?id=22&srsltid=AfmBOopKA7-b_dnGOQi7Q4Vj3CnjS2IVtN-VECfRdhuZUIE72Vj3hMIi)
¢¡DMMÄÌÈÎ
DMMÄÌÈÎ¤Ë¤Æ¥°¥Ã¥º¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ï¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ï2025Ç¯10·î31Æü(¶â)12:00¤è¤ê¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼õÉÕ³«»ÏÄ¾¸å¤äÄùÀÚ´ÖºÝ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥È¤¬º®»¨¤··Ò¤¬¤ê¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï2026Ç¯3·î¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¡Í½Ìó´ü´Ö
2025Ç¯10·î31Æü(¶â)12:00～2026Ç¯1·î25Æü(Æü)23:59
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²èÀ©ºî¿Ê¹Ô
¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¡¡³ÁÅç Íµ°ì¡¡¡Ê¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com ¥é¥¤¥Ä»ö¶ÈÉô¡Ë
¡¡¹âÅÄ ÎËÂÀÏº¡Ê¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com ¥é¥¤¥Ä»ö¶ÈÉô¡Ë
¡¡ß·Ìî Íµ²Ö¡¡¡Ê¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶ÈÉô¡Ë
¡¡¾®Àî Ë¡¡¡¡¡Ê¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶ÈÉô¡Ë
¢£¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡×¤Ï¡¢2023Ç¯5·î20ÆüÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡ØLink¡ªLike¡ª¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÆ°²èÇÛ¿®¡¢»¨»ïÅ¸³«¡¢³Ú¶ÊCD¤Î¥ê¥êー¥¹¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥ªー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸³«Ãæ¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡£¶âÂô¤Î»äÎ©Ï¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¤òÉñÂæ¤È¤·¡¢Æþ³Ø¤äÂ´¶È¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Î¹â¹»À¸³è¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÈÆ±¤¸»þ´Ö¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´°Á´¿·ºî3D¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö Bloom Garden Party¡Ù¤¬2026 Ç¯½Õ¤ËÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£DMM ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö»ö¶ÈÁÏ½Ð´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ö¶È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢DMM¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë60°Ê¾å¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦ÀìÌç¿Íºà¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È´ë²è¤òÃÏ°è¤´¤È¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÁÀ®¤Ê¤É¡¢»ýÂ³Åª¤Ë»ö¶È¤¬À¸¤Þ¤ìÂ³¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÁ´¹ñ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DMM ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ï¡¢ÎÎ°èÌä¤ï¤ºÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÁÏ½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²¼µ¥ー¥ïー¥É¤Ç¤Î¤ªÇº¤ß¤ä²ÝÂê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
#¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ #´Ñ¸÷¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É #°Ü½»¡¦Äê½» #´Ø·¸¿Í¸ý #¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó #¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥° #¶õ¤²È¡¦ÇÑ¹»³èÍÑ #¶µ°é #¿Íºà°éÀ®¡¦½¢¶È»Ù±ç #¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê #¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£ #¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ® #AR/VR #¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È #DX #¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È #»º¶È¿¶¶½¡¦¸ÛÍÑÁÏ½Ð #µ¯¶È¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç #¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó #£³D¥×¥ê¥ó¥¿¡¦¥â¥Î¤Å¤¯¤ê #ÇÀ¶È¡¦ÎÓ¶È #¿©¡¦·ò¹¯ #¾ÃËÉ¡¦µßµÞ #ËÉºÒ #¥¹¥Ýー¥Ä¡¦e¥¹¥Ýー¥Ä
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sousei.dmm.com/
¢£¹çÆ±²ñ¼Ò DMM.com ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ°÷¿ô5,146Ëü¿Í¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ëÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖDMM.com¡×¤ò±¿±Ä¡£1998Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¸½ºß¤Ï60°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¡£Æ°²èÇÛ¿®¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢3D¥×¥ê¥ó¥È¤äEV½¼ÅÅ¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Ê¬Ìî¡¢AI¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»ö¶È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó²ñ°÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡ÖDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖÃ¯¤â¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¤Íè¡£¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÑ²½¤È¿Ê²½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯2·î»þÅÀ
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://dmm-corp.com/
¥×¥ì¥¹¥¥Ã¥È¡§https://dmm-corp.com/presskit/
¸ø¼°¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡§https://inside.dmm.com/
