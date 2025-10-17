上に乗るとピタッと固定、使いやすさと安全性を両立した2段の踏み台を発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、キャスター付きで移動が簡単、上に乗るとしっかり固定される「150-SNCSTL69」（ブラック/グレー）を発売しました。
おすすめポイント
- キャスター付きで片手でも足でもラクに移動可能
- 上に乗ると自動で固定されるストッパー機能付き
- 頑丈な耐荷重150kgで、重い荷物の出し入れも安心
掲載ページ
ステップスツール 踏み台 キャスター付き ストッパー機能付き 高さ41.5cm 2段タイプ スタッキング可能 耐荷重150kg 高耐久
ブラック 型番：150-SNCSTL69BK 販売価格：4,982円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCSTL69BK
グレー 型番：150-SNCSTL69GY 販売価格：4,982円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCSTL69GY
特長を動画で見る
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0qMGPAx43mY ]
商品特長
●キャスター付きでスムーズに移動
本体底面にキャスターを搭載しており、片手で押すだけで簡単に移動できます。両手がふさがっているときでも、足で軽く押して移動させることが可能。作業効率を高めるスマートなデザインです。
●上に乗るとピタッと固定、安全設計
上に乗ると自動的にストッパーが作動し、しっかりと固定される安心構造。使用中のぐらつきを防ぎ、安全に作業を行えます。高い場所での作業や収納にも安心して使用できます。
●高さ41.5cmの2段タイプで手が届く
2段式のステップにより、約41.5cmの高さまでしっかりサポート。キッチンや倉庫、オフィスなど、手が届きにくい場所へのアクセスを快適にします。女性や高齢者でも扱いやすい設計です。
●耐荷重150kgの頑丈設計
本体は高強度PPとゴム素材で構成され、最大150kgの荷重にも耐える設計。重たい荷物の上げ下ろしや、日常的な業務用途にも安心して使える高耐久仕様です。
●スタッキング可能で省スペース収納
使用しないときはスタッキングしてコンパクトに収納可能。複数台を積み重ねられるため、オフィスや倉庫での保管にも最適です。スペース効率の良さも魅力のひとつです。
商品詳細
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCSTL69BK
サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/150-sncstl68/
サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/150-sncstl69.html
サンワダイレクトau Pay マーケット店
https://wowma.jp/item/758411891
サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FV75XTGB
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FV78NS62
サンワダイレクト関連商品掲載ページ
脚立・踏み台の通販商品一覧の商品一覧を見る
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001002040
サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS
サンワダイレクト 公式ホームページ
https://direct.sanwa.co.jp
サンワダイレクト公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式Instagram
https://www.instagram.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/sanwadirect/
サンワダイレクト公式LINEアカウント
https://page.line.me/?accountId=jgl3920e
サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
【お客様からのお問い合わせ】
サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123
【報道関係からのお問い合わせ】
広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。