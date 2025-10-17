上に乗るとピタッと固定、使いやすさと安全性を両立した2段の踏み台を発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、キャスター付きで移動が簡単、上に乗るとしっかり固定される「150-SNCSTL69」（ブラック/グレー）を発売しました。





おすすめポイント


- キャスター付きで片手でも足でもラクに移動可能
- 上に乗ると自動で固定されるストッパー機能付き
- 頑丈な耐荷重150kgで、重い荷物の出し入れも安心

ステップスツール 踏み台 キャスター付き ストッパー機能付き 高さ41.5cm 2段タイプ スタッキング可能 耐荷重150kg 高耐久


ブラック 型番：150-SNCSTL69BK　販売価格：4,982円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCSTL69BK


グレー　型番：150-SNCSTL69GY　販売価格：4,982円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/150-SNCSTL69GY



商品特長


●キャスター付きでスムーズに移動


本体底面にキャスターを搭載しており、片手で押すだけで簡単に移動できます。両手がふさがっているときでも、足で軽く押して移動させることが可能。作業効率を高めるスマートなデザインです。





●上に乗るとピタッと固定、安全設計


上に乗ると自動的にストッパーが作動し、しっかりと固定される安心構造。使用中のぐらつきを防ぎ、安全に作業を行えます。高い場所での作業や収納にも安心して使用できます。





●高さ41.5cmの2段タイプで手が届く


2段式のステップにより、約41.5cmの高さまでしっかりサポート。キッチンや倉庫、オフィスなど、手が届きにくい場所へのアクセスを快適にします。女性や高齢者でも扱いやすい設計です。






●耐荷重150kgの頑丈設計


本体は高強度PPとゴム素材で構成され、最大150kgの荷重にも耐える設計。重たい荷物の上げ下ろしや、日常的な業務用途にも安心して使える高耐久仕様です。





●スタッキング可能で省スペース収納


使用しないときはスタッキングしてコンパクトに収納可能。複数台を積み重ねられるため、オフィスや倉庫での保管にも最適です。スペース効率の良さも魅力のひとつです。





商品詳細


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。