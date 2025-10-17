【ルイ・ヴィトン】「ヴィヴィエンヌ ウィンターホリデー」コレクションよりアクセサリーや小物などの新作アイテムを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、「ヴィヴィエンヌ ウィンターホリデー」コレクションより、冬のホリデーシーズンの冒険を多彩に楽しめる小物や、遊び心溢れるエレガントで洗練されたアクセサリー、魅力的に再解釈されたモノグラム・キャンバスのシューズなど、ギフトにぴったりな新作アイテムを発売しました。

モノグラム・キャンバスに、遊び心たっぷりに冬のホリデーシーズンの冒険を楽しむメゾンのマスコット「ヴィヴィエンヌ」をあしらった、コンパクトサイズの「ニース・ミニ」。シックな丸みのあるボクシーシェイプにヌメ革のトップハンドルを配し、ダブルファスナー開閉式に仕上げました。水拭き可能なピンクのテキスタイルライニングを施した内装が、陽気な色合いでプリントされたイラストを引き立てます。

製品名：ニース・ミニ

価格：226,600円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 20 x H 13.5 x D 12 cm

モノグラム・キャンバスを使用した、3つのポーチセット「トリオ・ポッシュ・トワレ」。メゾンのマスコット「ヴィヴィエンヌ」が列車や自転車で旅をしたり、ハイキングを楽しんだり、さらには空高く熱気球に乗って冬の愛らしい動物たちと出会う、遊び心溢れる冒険の様子が描かれています。ライニングに明るいブルーの水拭き可能なテキスタイルを施した、化粧品やその他の身だしなみの必需品を収納するのに最適なポーチ。

製品名：トリオ・ポッシュ・トワレ

価格：284,900円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 25 x H 20 x D 5.5 cm

クリスマスシーズンらしいアクセサリーのラインナップに加わった、実用的かつ装飾的な「ユージェニーボックスMM」。「ヴィヴィエンヌ・ウィンター トラベル」カプセル・コレクションのために再解釈されたこのアイテムは、モノグラム・キャンバスでカバーされ今シーズンならではのイラストをあしらっています。ライトピンクのレザーを使用したメタリックな内装が、外観との見事なコントラストを演出。

製品名：ユージェニーボックスMM

価格：122,100円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 14 x H 6 x D 14 cm

「ヴィヴィエンヌ・ウィンター トラベル」カプセル・コレクションのために特別にデザインされ、この季節ならではの温かみのある寛ぎと喜びを讃える「アジェンダ MM」。モノグラム・キャンバスのカバーには、雪の結晶に彩られてさまざまなフェスティブシーンを楽しむ陽気な「ヴィヴィエンヌ」のイラストをあしらいました。ライトピンクのレザーの内装とゴールドカラーの金具が程よいエレガントな印象をプラス。

製品名：アジェンダ MM

価格：118,800円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 14 x H 18.5 x D 3 cm

温かみのある雰囲気に満ち溢れる、華やかに再解釈された「ノートブックMM・ジェーン＆ステッカー」。ブルーのカバーには雪化粧をしたピンクの花冠をまとうルイ・ヴィトンの遊び心あるマスコットと、舞い降りる雪の結晶が描かれています。ページの縁にはメタリックな金付けを施し、今シーズンにふさわしく装った「ヴィヴィエンヌ」と彼女の動物の仲間たちをモチーフにしたステッカーのセットでパーソナライズすることも可能。

製品名：ノートブックMM・ジェーン＆ステッカー (オンライン先行予約承り中 10月24日発売予定)

価格：17,600円

素材：紙

サイズ：W 13 x H 21 x D 1 cm

年末シーズンの魔法のようなひとときから着想を得た、スタイリッシュでカラフルな「バンドーBB・ヴィヴィエンヌ ウィンターホリデー」。メゾンの旅の伝統を想起させる精緻なデザインには、飛行機や熱気球で冬の旅に出掛け、地図とコンパスを手に冒険を楽しむ「ヴィヴィエンヌ」と仲間たちの姿が描かれています。遊び心溢れるエレガンスを添えた、万能で洗練されたアクセサリー。

製品名：バンドーBB・ヴィヴィエンヌ ウィンターホリデー

価格：38,500円

素材：シルク 100%

サイズ：W 120 x H 5 cm

精緻なディテールで、雪に包まれた景色や年末の祝祭ムードを魅力的に表現した「カレ90・ヴィヴィエンヌ ウィンターホリデー」。贅沢なシルクに、スキーをしたり、クリスマスツリーを運んだり、プレゼントでいっぱいのソリに乗ったりと、冬のひとときを楽しむ「ヴィヴィエンヌ」と仲間たちの姿をあしらいました。モノグラム・パターンの背景がメゾンのシグネチャーをさりげなく添える、エレガントで洗練されたアクセサリー。

製品名：カレ70・ヴィヴィエンヌ ウィンターホリデー

価格：59,400円

素材：シルク 100%

サイズ：W 67 x H 67 cm

メゾンならではのタッチでバッグをプレイフルに彩る、愛らしい「バッグチャーム・ラビット LV ファーリーフレンド」。レザーを使用し、モノグラム・フラワーの瞳やパフ感のある柔らかなミンクファーの尻尾など遊び心溢れるディテールをあしらうことで、外観と豊かな質感を融合させました。シグネチャーのステートメントが際立つ、魅惑的でこの上なくフェミニンなバッグチャーム。

製品名：バッグチャーム・ラビット LV ファーリーフレンド

価格：94,600円

素材：レザー、ミンク

動物たちのこの上ない魅力を表現した、個性的なデザインの「バッグチャーム・スクワロル LV ファーリーフレンド」。精緻なディテールが際立つモノグラム・レザーのリスには、カラフルなモノグラム・フラワーの瞳や柔らかなミンクファーの尻尾で遊び心溢れる洗練された印象を添えました。お気に入りのバッグにユニークなシグネチャーアクセントをプラス。

製品名：バッグチャーム・スクワロル LV ファーリーフレンド

価格： 94,600円

素材：レザー、ミンク

見た目にも愛らしく手触りのよい、精緻に仕上げられた「バッグチャーム・LV クレモンティン ポーチ」。レザーと柔らかく華やかなミンクファーで鮮やかなオレンジを模った遊び心溢れるデザインが、あらゆるバッグを明るく引き立てます。ファスナーを開くと現れる使い勝手のよいコンパートメントは、イヤホンや身の回りの必需品を持ち運ぶのに最適。

製品名：バッグチャーム・LV クレモンティン ポーチ

価格：177,100円

素材：レザー、ミンク

機能性と愛らしいスタイルを遊び心たっぷりに組み合わせた、アイキャッチーな「バッグチャーム・LV エイコーン ポーチ」。モノグラム・レザーで模られた丸々としたドングリに、鮮やかな葉とプラッシュ(フラシ天)風の質感が際立つ柔らかなミンクファー製の帽子を被せたような仕上がりです。ファスナー式ポーチとしても活躍するユニークなバッグチャームで、イヤホンや身の回りの必需品を持ち運ぶのに最適。

製品名：バッグチャーム・LV エイコーン ポーチ

価格： 177,100円

素材：レザー、ミンク

一風変わったホリデーシーズンのワンダーランドに佇むルイ・ヴィトンの人気マスコットを表現した「ヴィヴィエンヌ スノードーム」。モノグラム・シグネチャーでラッピングされたプレゼントをいっぱいに積んだゴールドカラーのそりの横にシルバーカラーの「ヴィヴィエンヌ」を配し、一目見た瞬間からずっと大切にしたくなる飾り物用アイテムです。ゴールドカラーのベースに施されたメゾンのシグネチャーの刻印が、楽しみのひとときにラグジュアリーな印象を添えます。

製品名：ヴィヴィエンヌ スノードーム (オンライン先行予約承り中 10月24日発売予定)

価格：190,300円

素材：水、レザー、ウール、レジン

サイズ：W 8.5 x H 10 x D 8.5 cm

休暇の楽しさを表現した「ヴィヴィエンヌ レインディア」。右の瞳と両手を彩るモノグラム・フラワーのシグネチャーに加え、メゾンのチャーミングなマスコットが身に着けるファーのヘッドバンドや頭周りの鮮やかなレッドの花冠、クリスマスがテーマのブーツがホリデーシーズンらしい雰囲気を演出します。キャンディケインを模した2本の角のディテールが特に愛らしいアイテム。

製品名：ヴィヴィエンヌ レインディア

価格：471,900円

素材：チェリー材、レザー、シルク、レジン

サイズ：W 17 x H 20 x D 6 cm

シーンや季節を選ばない遊び心溢れるギフト「ドゥドゥ・バニー」。バニーの抱きしめたくなるような手触りと垂れた耳が子どもの頃の思い出を楽しく蘇らせます。モノグラム・キャンバスの肉球やモノグラム・フラワーの瞳、モノグラム・パターンを刺繍したにんじんに宿るルイ・ヴィトンならではの細部へのこだわりが、大人の洗練を放ちます。

製品名：ドゥドゥ・バニー

価格：122,100円

素材：ポリエステル、モノグラム・キャンバス、カウハイドレザー

サイズ：W 22 x H 23 x D 22 cm

冬のテーマで魅力的に再解釈されたモノグラム・キャンバスの「タイムアウト スニーカー」。メゾンのマスコットである「ヴィヴィエンヌ」や「ガストン」、冬を想わせる多彩なモチーフをプリントし、スキー板を持つ「ヴィヴィエンヌ」のレザー製チャームをあしらいました。軽量のEVAアウトソールにモノグラム・フラワーをあしらったアイコニックな1足。

製品名：タイムアウト スニーカー

価格：199,100円

素材：パテント モノグラム・キャンバス

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。