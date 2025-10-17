【Ocean Pacific】2025 AUTUMN/WINTER LOOKBOOKが公式サイトで公開

ニッキー株式会社

1960年代にカリフォルニアで誕生したサーフカルチャーブランド「Ocean Pacific（オーシャンパシフィック）」は、10月17日(金)より公式オンラインサイトにて、2025年秋冬シーズンのLOOK BOOKを公開いたします。

2025年秋冬コレクションのシーズンテーマは”URBAN TIDE”

都市の洗練されたムードと海辺の自由なスピリットが交差する、Ocean Pacificの2025年秋冬コレクション。都会の静けさと自然の躍動を纏うスタイルは、日常に新しい風を吹き込む。クラシックとモダンが融合した、今季だけのサーフライフスタイルを提案します。

【AUTUMN/WINTER 2025 ”URBAN TIDE”】詳細はこちら :https://oceanpacific-japan.com/

【 Op Re:90’s Heritage 】

90年代のOcean Pacificが放っていた自由で陽気なサーフスピリットを、現代の感性で再構築したコレクション。

当時90年代で使用されていたロゴを採用。カラーリング、ゆったりとしたシルエットをベースに、素材やフィット感をアップデート。

懐かしさの中に新しさを感じる“ネオ・ヘリテージ”スタイルが、今のストリートやビーチライフに自然と溶け込む。

時代を超えて愛されるOpの原点を、次の世代へとつなぐのが「Op Re:90’s Heritage」です。

詳細はこちら :https://oceanpacific-japan.com/collections/90s

【 商品のお取り扱い 】

■ 公式オンラインストア https://oceanpacific-japan.com/(https://oceanpacific-japan.com/)

【 Social Media 】

■ 公式Instagram @oceanpacific_officialstore

【 Brand Concept 】

1960年代にサーフギアブランドとして誕生したOcean Pacificは、70年代以降、Jim Jenksによりサーファーのニーズを満たすアパレルブランドとして進化を遂げました。

サーフカルチャーをビーチからストリートへ、共感するすべての人に伝えたアパレルブランド。

それが、Ocean Pacificです。