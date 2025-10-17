【Kappa】 2025 AUTUMN/WINTERLOOKBOOKが公開

写真拡大 (全20枚)

ニッキー株式会社

1967年にイタリア・トリノで誕生したグローバルスポーツブランド「Kappa（カッパ）」の2025 AUTUMN/WINTER LOOK BOOKが公式オンラインサイトにて公開。





2025年秋冬コレクションのシーズンテーマは”Urban Playground”


仲間同士が自然に集い、ユニフォームのようにスタイルを共有する90sカルチャーのムードを纏い、Kappaならではのスポーツ要素をミックスした、カジュアルスタイルを提案。



【 AUTHENTIC 】












詳細はこちら :
https://kappa-jp.com/c/look/25fwlook
【 FITNESS 】












詳細はこちら :
https://kappa-jp.com/c/sports/fitness
【 GOLF 】








詳細はこちら :
https://kappa-jp.com/c/sports/golf/golf-men

【 商品のお取り扱い 】


■ 公式オンラインストア 　https://kappa-jp.com/


■ and ST.　https://www.dot-st.com/kappa/



【 Social Media 】


■ 公式Instagram @kappa_japan_official



【 Brand Concept 】
1967年にイタリア・トリノで誕生したグローバルスポーツブランド「Kappa（カッパ）」


欧州サッカーをはじめ陸上競技など数々のスポーツチームのスポンサーを務めそのスタイリッシュなユニフォームは多くのアスリートに愛されています。


スポーツの枠を超え、ストリートファッションやライフスタイルシーンにも影響を与える存在となっており、世界中の若者から支持を集めています。


洗練されたデザインと機能性を兼ね備えたウェアを生み出し、現在では世界各国で展開され、世界中のプロスポーツ選手やファッショニスタに愛用されています。