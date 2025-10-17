【Kappa】 2025 AUTUMN/WINTERLOOKBOOKが公開

ニッキー株式会社

1967年にイタリア・トリノで誕生したグローバルスポーツブランド「Kappa（カッパ）」の2025 AUTUMN/WINTER LOOK BOOKが公式オンラインサイトにて公開。

2025年秋冬コレクションのシーズンテーマは”Urban Playground”

仲間同士が自然に集い、ユニフォームのようにスタイルを共有する90sカルチャーのムードを纏い、Kappaならではのスポーツ要素をミックスした、カジュアルスタイルを提案。

【 AUTHENTIC 】詳細はこちら :https://kappa-jp.com/c/look/25fwlook【 FITNESS 】詳細はこちら :https://kappa-jp.com/c/sports/fitness【 GOLF 】詳細はこちら :https://kappa-jp.com/c/sports/golf/golf-men

【 Brand Concept 】

欧州サッカーをはじめ陸上競技など数々のスポーツチームのスポンサーを務めそのスタイリッシュなユニフォームは多くのアスリートに愛されています。

スポーツの枠を超え、ストリートファッションやライフスタイルシーンにも影響を与える存在となっており、世界中の若者から支持を集めています。

洗練されたデザインと機能性を兼ね備えたウェアを生み出し、現在では世界各国で展開され、世界中のプロスポーツ選手やファッショニスタに愛用されています。