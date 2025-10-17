ニューバランス 「NB Riswing Pack（ライジングパック）」駅伝・マラソンシーズンに向けた2025年限定コレクション

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一）は、

駅伝・マラソンシーズンに向けた2025年限定コレクション「NB Riswing Pack（ライジングパック）」より、フルマラソンで勝利を目指すアスリート、常に記録に挑み続けるエリートランナーを後押しするトップモデル「FuelCell SuperComp Elite v5」、スピードが上がるほど弾む反発性でより安定した加速を実現する万能モデル「FuelCell Rebel v5」を10月17日（金）に発売いたします。

「Riswing（ライジング）」は、“陽が昇る＝Rising“と“勝利＝Win“を掛け合わせた造語。

今年のカラーコンセプトは、太陽の光のエネルギーで成長し花を咲かせる草木と、日々の努力を積み重ね、本番の舞台で活躍する、その過程をライムグリーンで表現しています。

契約チームの順天堂大学陸上競技部長距離ブロックに所属する選手たちも、駅伝・マラソンシーズンに向けて本プロダクトをトレーニングやレースで着用する予定です。勝利を目指すアスリートの足元を力強く支えます。

ニューバランス公式オンラインストア、一部のニューバランスオフィシャルストア、全国のSteP SPORTS店舗、SteP MALL ONLINE SHOPにて10月17日（金）より発売いたします。

ニューバランス公式オンラインストア(https://shop.newbalance.jp/riswingpack/)

FuelCell Rebel v5

Rebel（反骨、反逆）という名を冠し、大胆な反骨精神あふれるデザインとモダンなスタイルが、観衆の中でも際立つ自信をもたらし、常識にとらわれず自らのスタイルを貫くすべてのランナーに捧げる「Rebel」。

ミッドソールはPEBAとEVAフォームのブレンドで計算されて作られた形状で、驚くほど軽量で反発力とエネルギッシュな足元を実現、アッパーはシュータンをネオプレーン調の素材にしたことでフィット感の向上と屈曲時のストレス軽減に。履き口をガセットタン構造にしたことで中足部をしっかりホールドし、リズムよく安定した走りのサポートを提供。アウトソールは接地面積を増大したことにより地面との掴みやグリップ力がより強化され、ミッドソール反発性を引き出しながらあらゆるスピードに対応する安定した走りに対応。強度の高いトレーニングからサブ4を目指すランナーまで幅広いシーンで活躍できる一足です。

品番：MFCX（Men）

カラー：EM5（LIMEGREEN/MULTI）

ウイズ/サイズ：D/25.0～29.0 ウイズ/サイズ：B/22.0～25.5

価格：16,940円（税込）

品番：WFCX（Women）

カラー：EM5（LIMEGREEN/MULTI）

ウイズ/サイズ：B/22.0～25.5

価格：16,940円（税込）

FuelCell SuperComp Elite v5

ニューバランス契約アスリートの一人である、トライアスロンやフルマラソンで数々の世界大会で活躍する アレックス・イー選手 のフィードバックを各所に取り入れて開発された「Elite」。

ミッドソールは、反発性と耐久性に優れた100％PEBA配合のFuelCellが極限まで研ぎ澄まされた軽量形状になり、前足部での蹴り出し時に驚異的な推進力を実現。新形状のカーボンファイバープレートと連動したEnergy Arcがスピード走行時のエネルギーリターンと推進力を最大限引き出す。アッパーは、極限まで軽量化された2種類の極薄素材を組み合わせたFANTOMFITが、走行中の足の動きに合わせて最適な伸縮とフィット感を提供。まるでニットのような履き心地で、スピード走行時にもブレない安定したサポートを実現。アッパーは、必要なポイントに合わせて、より薄く、より耐久性に優れた新素材のアウトソールラバーを配置し、あらゆる路面でもしっかりと地面をとらえ、これまで以上に高いグリップ力を発揮。カーボンプレートは、前足部に向けて傾斜させた設計、剛性を高めたフルレングスのカーボンファイバープレートによるなめらかな重心移動により、スピード走行時における蹴り出しのタイミングで前足部により強い反発弾性をもたらす。フルマラソンで勝利を目指すアスリート、常に記録に挑み続けるエリートランナーを後押しするトップモデルです。

品番：MRCEL（Men）

カラー：EM5（LIMEGREEN/MULTI）

ウイズ/サイズ：D/25.0～29.0

価格：29,700円（税込）

品番：WRCEL（Women）

カラー：EM5（LIMEGREEN/MULTI）

ウイズ/サイズ：B/22.0～25.5

価格：29,700円（税込）

▼ニューバランス ランニングについて

ニューバランスランニングでは、“ Run your way.”のスローガンを掲げ、常に向上心を持ち続け、自身の目標のために励むすべてのランナーに向けてこのメッセージや新しいプロダクトを発信していきます。

▼ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で10,000人の従業員を雇用し、2024年の世界売上は78億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

ニューバランスの詳細については https://shop.newbalance.jp/ をご覧ください。

▼ ニューバランス ジャパン公式Facebook：https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式X @newbalance_jp：https://x.com/newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」：https://shop.newbalance.jp/guide-mynb.html

【一般のお客様】株式会社ニューバランスジャパン お客様相談室 0120-85-7120