「猫×お笑い」夢のスペシャル配信 第3弾！キングオブコント王者のロングコートダディが猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」でスペシャル生配信！
WOWOW発の猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」にて、
10月25日（土）19:00頃より、ロングコートダディとのスペシャル配信が決定！
大盛況企画「猫xお笑い」コラボ配信はマユリカ、令和ロマンに続き、第三弾となる。数々の賞レースで決勝に進出し、先日ついに『キングオブコント2025』で見事優勝を飾った実力派コンビ・ロングコートダディ。ボケ担当の堂前さんは現在、2匹の猫ちゃんと暮らす大の猫好きとしても知られる。
当日は、猫カフェの猫だらけの空間で、ロングコートダディの二人が猫ちゃんと遊んだり、戯れる様子をお届け！
視聴者は配信中にコメントや質問、ギフトを送ることができ、ライブ配信ならではのコミュニケーションを楽しむこともできる。
予測不能な猫たちと実力派コンビの2人が織りなすスペシャル配信をお見逃しなく！
【配信詳細】
配信日時：2025年10月25日（土）19:00頃～1時間
出演者：ロングコートダディ
配信場所：nekochanアプリ内
<ロングコートダディ>
吉本興業所属のお笑いコンビ。2009年結成、NSC大阪校31期生。
「キングオブコント」では2020年、2022年、2024年に、「M-1グランプリ」では2021年、2022年に決勝進出。2023年4月に大阪から東京に上京し、全国の劇場で活動している。今月行われた「キングオブコント2025」で見事優勝を果たした。
堂前透
1990年生まれ。ボケ・ネタ作りを担当。「ハフ」「たかつ」と名付けた2匹の猫と暮らす愛猫家。
X（Twitter）：@lcd_doma（https://x.com/lcd_doma）
Instagram：@chun.dora1（https://www.instagram.com/chun.dora1/?hl=ja）
兎
1988年生まれ。ツッコミ担当。
X（Twitter）：@ebisumaru19（https://x.com/ebisumaru19）
Instagram：@lcd_usagi（https://www.instagram.com/lcd_usagi/）
<nekochanとは>
2023年7月に正式リリースされた「nekochan」は、猫たちが遊んだり、くつろいだりする可愛い姿を、リアルタイムで楽しむことができる日本初の猫特化型のライブ配信アプリ。
アレルギーなどの事情により猫と暮らせない人たちと、一方で安易に猫を迎え手放してしまう人たちが存在する中で、すべての猫と猫好きのために、猫と人のこれまでにない関係性や繋がりをオンライン上で作ることを目指し“見るだけでは終わらない新たな猫体験”を提供。
総ダウンロード数8万を超え、インフルエンサーを中心に集まった猫ライバーを現在約1000ライバー（総猫2000匹以上）を抱える。
公式サイト(https://nekochanlive.com/)
アプリストア(https://nekochanlive.onelink.me/cihe/2r20zvp3)
Instagram(https://www.instagram.com/nekochan_app/)：[nekochan_app]
X（旧Twitter）(https://x.com/nekochan_app)：[nekochan_app]
※お問い合わせは、nekochan公式SNSのDMにて受け付けております