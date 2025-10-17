KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「青春ブタ野郎」シリーズ 桜島麻衣 予約開始！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES（カドカワ プラスチックモデル シリーズ）」より『KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「青春ブタ野郎」シリーズ 桜島麻衣 DX ver.』の予約を2025年10月17日（金）正午より受付開始いたしました。
「青春ブタ野郎」シリーズより、ちょっぴりSなバニーガール先輩「桜島麻衣」が「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES」に登場！ 成型色による色分けと彩色済みパーツにより、組み立てるだけでカラフルなキャラクターが完成する可動プラスチックモデルシリーズです。
桜島麻衣のバニー衣装に合わせた可動機構により、様々なシーンを再現可能。表情パーツとして「笑顔」「笑顔（口開け）」「照れ顔」の３種類が付属、オプションパーツには「スマホ」「バニーカチューシャ（手持ち用）」「手首パーツ5種」「ディスプレイ用台座2種セット」が付属して劇中の姿を再現します。
通常ver.
DX ver.
『DX ver.』は、バニー衣装セットに夏服セットを加え、さらに「妖艶顔」を加えた表情パーツが4種類となり、同時に2体組み立てられる豪華2体セットです。
KADOKAWA ECサイト限定特典
KADOKAWA ECサイトでは購入特典として劇中に登場する台本をモチーフにしたA4クリアファイルが付属いたします。
KADOKAWA ECサイト限定バージョン
KADOKAWA ECサイト限定の各「ラバーマット付き」では
桜島麻衣のイラストをふんだんに使用した特製ラバーマット（約300×600mm）が付属！
プラスチックモデル組立時に使うとパーツが転がりにくく、展示にも活躍します。
特製ラバーマット（約300×600mm）
◆KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「青春ブタ野郎」シリーズ 桜島麻衣(https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302208004624)
商品内容：
・本体×1
・表情パーツ×3種
・手首パーツ×5種
・バニーカチューシャ（手持ち用）×1
・スマホ×1
・ディスプレイ用台座（大）×1
・ディスプレイ用台座（小）×1
KADOKAWA ECサイト購入特典：台本デザイン A4クリアファイル
発売月：2026年03月
価格：9,680円(税込み）
仕様：組み立て式プラスチックモデル ノンスケール
全高：約200mm（頭頂高：約173mm）
発売・販売： KADOKAWA
◆KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「青春ブタ野郎」シリーズ 桜島麻衣 ラバーマット付き(https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509001021)
商品内容：
・本体×1
・表情パーツ×3種
・手首パーツ×5種
・バニーカチューシャ（手持ち用）×1
・スマホ×1
・ディスプレイ用台座（大）×1
・ディスプレイ用台座（小）×1
・特製ラバーマット
KADOKAWA ECサイト購入特典：台本デザイン A4クリアファイル
発売月：2026年03月
価格：11,880円(税込み）
仕様：組み立て式プラスチックモデル ノンスケール
全高：約200mm（頭頂高：約173mm）
発売・販売： KADOKAWA
◆KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「青春ブタ野郎」シリーズ 桜島麻衣 DX ver.(https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302208004623)
商品内容：
・衣装本体×1
・夏制服本体×1
・表情パーツ×4種
・手首パーツ×5種
・夏制服用手首パーツ5種
・バニーカチューシャ（手持ち用）×1
・スマホ×1
・台本
・ディスプレイ用台座（大）×1
・ディスプレイ用台座（小）×1
KADOKAWA ECサイト購入特典：台本デザイン A4クリアファイル
発売月：2026年03月
価格：13,200円(税込み）
仕様：組み立て式プラスチックモデル ノンスケール
全高：約200mm（頭頂高：約173mm）
発売・販売： KADOKAWA
◆KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「青春ブタ野郎」シリーズ 桜島麻衣 DX ver. ラバーマット付き(https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509001023)
商品内容：
・衣装本体×1
・夏制服本体×1
・表情パーツ×4種
・手首パーツ×5種
・夏制服用手首パーツ5種
・バニーカチューシャ（手持ち用）×1
・スマホ×1
・台本
・ディスプレイ用台座（大）×1
・ディスプレイ用台座（小）×1
・特製ラバーマット
KADOKAWA ECサイト購入特典：台本デザイン A4クリアファイル
発売月：2026年03月
価格：15,400円(税込み）
仕様：組み立て式プラスチックモデル ノンスケール
全高：約200mm（頭頂高：約173mm）
発売・販売： KADOKAWA
※本商品の組み立てにはニッパーが必要です。
※画像は塗装済みの試作品です。実際の商品とは異なります。
※KADOKAWA ECサイト限定バージョンは国内ではKADOKAWA ECサイト限定となります。
※KADOKAWA ECサイト限定バージョンは海外で販売される場合もございます。
『KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES』（通称：カドプラ）とは
日本が誇る世界に通用するキャラクター・コンテンツの魅力をプラスチックモデルで表現するシリーズです。
「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES」公式サイト(https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ekpla/)
【権利表記】
プラスチックモデルの写真を一緒にご掲載いただける際は、下記権利表記の記載をお願いいたします。
(C)2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project
◆今後の最新情報はシリーズ公式Twitterアカウント(@KADOPLA)から！
https://twitter.com/KADOPLA(https://twitter.com/KADOPLA)
◆商品の最新情報やラインナップは公式サイトにて公開中！
https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ekpla/(https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ekpla/)