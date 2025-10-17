KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「青春ブタ野郎」シリーズ 桜島麻衣 予約開始！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES（カドカワ プラスチックモデル シリーズ）」より『KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「青春ブタ野郎」シリーズ 桜島麻衣 DX ver.』の予約を2025年10月17日（金）正午より受付開始いたしました。



「青春ブタ野郎」シリーズより、ちょっぴりSなバニーガール先輩「桜島麻衣」が「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES」に登場！ 成型色による色分けと彩色済みパーツにより、組み立てるだけでカラフルなキャラクターが完成する可動プラスチックモデルシリーズです。


桜島麻衣のバニー衣装に合わせた可動機構により、様々なシーンを再現可能。表情パーツとして「笑顔」「笑顔（口開け）」「照れ顔」の３種類が付属、オプションパーツには「スマホ」「バニーカチューシャ（手持ち用）」「手首パーツ5種」「ディスプレイ用台座2種セット」が付属して劇中の姿を再現します。



通常ver.













DX ver.

『DX ver.』は、バニー衣装セットに夏服セットを加え、さらに「妖艶顔」を加えた表情パーツが4種類となり、同時に2体組み立てられる豪華2体セットです。
















KADOKAWA ECサイト限定特典

KADOKAWA ECサイトでは購入特典として劇中に登場する台本をモチーフにしたA4クリアファイルが付属いたします。




KADOKAWA ECサイト限定バージョン

KADOKAWA ECサイト限定の各「ラバーマット付き」では


桜島麻衣のイラストをふんだんに使用した特製ラバーマット（約300×600mm）が付属！


プラスチックモデル組立時に使うとパーツが転がりにくく、展示にも活躍します。



特製ラバーマット（約300×600mm）


◆KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「青春ブタ野郎」シリーズ 桜島麻衣(https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302208004624)



商品内容：


・本体×1


・表情パーツ×3種


・手首パーツ×5種


・バニーカチューシャ（手持ち用）×1


・スマホ×1


・ディスプレイ用台座（大）×1


・ディスプレイ用台座（小）×1


KADOKAWA ECサイト購入特典：台本デザイン A4クリアファイル


発売月：2026年03月


価格：9,680円(税込み）


仕様：組み立て式プラスチックモデル ノンスケール


全高：約200mm（頭頂高：約173mm）


発売・販売： KADOKAWA



◆KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「青春ブタ野郎」シリーズ 桜島麻衣 ラバーマット付き(https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509001021)



商品内容：


・本体×1


・表情パーツ×3種


・手首パーツ×5種


・バニーカチューシャ（手持ち用）×1


・スマホ×1


・ディスプレイ用台座（大）×1


・ディスプレイ用台座（小）×1


・特製ラバーマット


KADOKAWA ECサイト購入特典：台本デザイン A4クリアファイル


発売月：2026年03月


価格：11,880円(税込み）


仕様：組み立て式プラスチックモデル ノンスケール


全高：約200mm（頭頂高：約173mm）


発売・販売： KADOKAWA



◆KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「青春ブタ野郎」シリーズ 桜島麻衣 DX ver.(https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302208004623)



商品内容：


・衣装本体×1


・夏制服本体×1


・表情パーツ×4種


・手首パーツ×5種


・夏制服用手首パーツ5種


・バニーカチューシャ（手持ち用）×1


・スマホ×1


・台本


・ディスプレイ用台座（大）×1


・ディスプレイ用台座（小）×1


KADOKAWA ECサイト購入特典：台本デザイン A4クリアファイル


発売月：2026年03月


価格：13,200円(税込み）


仕様：組み立て式プラスチックモデル ノンスケール


全高：約200mm（頭頂高：約173mm）


発売・販売： KADOKAWA



◆KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「青春ブタ野郎」シリーズ 桜島麻衣 DX ver. ラバーマット付き(https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302509001023)



商品内容：


・衣装本体×1


・夏制服本体×1


・表情パーツ×4種


・手首パーツ×5種


・夏制服用手首パーツ5種


・バニーカチューシャ（手持ち用）×1


・スマホ×1


・台本


・ディスプレイ用台座（大）×1


・ディスプレイ用台座（小）×1


・特製ラバーマット


KADOKAWA ECサイト購入特典：台本デザイン A4クリアファイル


発売月：2026年03月


価格：15,400円(税込み）


仕様：組み立て式プラスチックモデル ノンスケール


全高：約200mm（頭頂高：約173mm）


発売・販売： KADOKAWA



※本商品の組み立てにはニッパーが必要です。


※画像は塗装済みの試作品です。実際の商品とは異なります。


※KADOKAWA ECサイト限定バージョンは国内ではKADOKAWA ECサイト限定となります。


※KADOKAWA ECサイト限定バージョンは海外で販売される場合もございます。


『KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES』（通称：カドプラ）とは


日本が誇る世界に通用するキャラクター・コンテンツの魅力をプラスチックモデルで表現するシリーズです。


「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES」公式サイト(https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ekpla/)




【権利表記】


プラスチックモデルの写真を一緒にご掲載いただける際は、下記権利表記の記載をお願いいたします。


(C)2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project




◆今後の最新情報はシリーズ公式Twitterアカウント(@KADOPLA)から！


https://twitter.com/KADOPLA(https://twitter.com/KADOPLA)



◆商品の最新情報やラインナップは公式サイトにて公開中！


https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ekpla/(https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ekpla/)