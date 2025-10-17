ねんどろいど 『陰の実力者になりたくて！』 ベータ予約受付開始！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、「“手に取れる”新しい物語」をコンセプトとしたフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」の新作アイテムとして、ねんどろいど 『陰の実力者になりたくて！』 ベータの予約受付を、カドスト、キャラアニ.com、ebtenなどで予約受付中です。本フィギュアの予約締切は2025年11月19日（水）を予定しています。
『陰の実力者になりたくて！』より、「ベータ」がねんどろいどで登場です！
・表情パーツ：「通常顔」「恋落ち顔」「興奮顔」
・オプションパーツ：「眼鏡付き前髪」「長剣」「ペン＆ノート」などが付属します。
詳細は、「KDcolle（KADOKAWAコレクション）公式サイト(https://kdcolle.kadokawa.co.jp/)」商品の購入については、カドスト、キャラアニ.com、ebtenをご覧ください。
カドスト（https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302207002599）
キャラアニ.com（https://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B25A01841）
ねんどろいど 『陰の実力者になりたくて！』 ベータ
・商品名： ねんどろいど 『陰の実力者になりたくて！』 ベータ
・仕様：プラスチック製塗装済み完成品
・スケール：ノンスケールフィギュア
・全高：約100mm
・企画制作：KDcolle（KADOKAWAコレクション）
・発売元：KADOKAWA
・販売元：KADOKAWA
・価格：7,480円（税込）
・予約締切日：2025年11月19日（水）
・お届け時期：2026年2月予定
【権利表記】
(C) 逢沢大介・KADOKAWA刊／シャドウガーデン
KDcolle（KADOKAWAコレクション）とは
～コンテンツホルダーならではの魅力あふれるフィギュアを皆様に～
KADOKAWAのフィギュアブランドKDcolle（KADOKAWAコレクション）。数々の作品を生んできたKADOKAWAにしかできない魅力あふれる企画とクオリティーで、“わくわくドキドキ”させるフィギュアを世界の人にお届けいたします。KDcolleが贈る新しい物語にご期待ください！！