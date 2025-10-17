ねんどろいど 『陰の実力者になりたくて！』 ベータ予約受付開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、「“手に取れる”新しい物語」をコンセプトとしたフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」の新作アイテムとして、ねんどろいど 『陰の実力者になりたくて！』 ベータの予約受付を、カドスト、キャラアニ.com、ebtenなどで予約受付中です。本フィギュアの予約締切は2025年11月19日（水）を予定しています。

『陰の実力者になりたくて！』より、「ベータ」がねんどろいどで登場です！

・表情パーツ：「通常顔」「恋落ち顔」「興奮顔」

・オプションパーツ：「眼鏡付き前髪」「長剣」「ペン＆ノート」などが付属します。



ねんどろいど 『陰の実力者になりたくて！』 ベータ

・商品名： ねんどろいど 『陰の実力者になりたくて！』 ベータ

・仕様：プラスチック製塗装済み完成品

・スケール：ノンスケールフィギュア

・全高：約100mm

・企画制作：KDcolle（KADOKAWAコレクション）

・発売元：KADOKAWA

・販売元：KADOKAWA

・価格：7,480円（税込）

・予約締切日：2025年11月19日（水）

・お届け時期：2026年2月予定

【権利表記】

(C) 逢沢大介・KADOKAWA刊／シャドウガーデン

