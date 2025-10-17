「ヤングエース」刊行15周年を記念して、オンリーショップの開催が決定！

株式会社KADOKAWA

オンリーショップはアニメイト秋葉原2号館6階OSスペースで開催。会場では15周年記念イラストや歴代の人気作品のカラーイラストを使用した豪華グッズの販売と、オンリーショップ限定の豪華展示を実施いたします！

■開催場所

＜オンリーショップ＞アニメイト秋葉原2号館6階OSスペース

■サイト

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113937

※公式ページは随時更新予定です。本リリース時点で更新前の可能性がございます

■オンリーショップ限定展示

会場ではヤングエース刊行15周年を記念して5つの豪華展示を実施いたします！

・漫画家による直筆サイン色紙の展示

・カラー複製原画の展示

・ヤングエース顔出しパネル

・過去のヤングエース本誌や付録の展示

・15周年記念イラストの特大ビジュアルタペストリー

※写真撮影OKです。是非記念撮影などお楽しみください。

■「カラー複製原画」抽選会

オンリーショップを開催する秋葉原店では展示で使用した「カラー複製原画」が当たる抽選会を開催いたします。

対象商品ご購入金額1,100円(税込)ごとに1回抽選会に参加いただけます。

当選者にはOS終了後、カラー複製原画と交換できる引換券をお渡しいたします。

（絵柄はお選びいただけません）

※当選されたお客様は、引換券とご本人様確認ができる身分証明書をご持参の上、12月31日までに秋葉原店にご来店ください。景品をお渡しいたします。

※景品の発送は承ることが出来ません。再度の来店をお願いいたします。

※景品は実際に展示に使用していたものです。展示中に破損・汚損が発生する可能性がありますが予めご了承ください。

※2025年12月31日までにご来店いただけなかった場合、当選権利は失効します。

＜複製原画プレゼント実施作品＞

異世界居酒屋「のぶ」

少年陰陽師

であいもん

夫婦以上、恋人未満。

Fate/stay night [Heaven's Feel]

文豪ストレイドッグス

文豪ストレイドッグス 探偵社設立秘話

ロード・エルメロイII世の事件簿

■特典配布について

期間中「ヤングエース15周年記念オンリーショップ」グッズのご購入1,100円(税込)毎、「ヤングエース」関連書籍ご購入1,100円(税込)毎に15周年記念イラストを使用したA.B-T.C (全10種)をランダムで1枚プレゼント！

↑A.B-T.C (全10種)

■ヤングエース15周年記念オンリーショップ グッズ一覧