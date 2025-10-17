「ヤングエース」刊行15周年を記念して、オンリーショップの開催が決定！
オンリーショップはアニメイト秋葉原2号館6階OSスペースで開催。会場では15周年記念イラストや歴代の人気作品のカラーイラストを使用した豪華グッズの販売と、オンリーショップ限定の豪華展示を実施いたします！
■開催場所
＜オンリーショップ＞アニメイト秋葉原2号館6階OSスペース
■サイト
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113937
※公式ページは随時更新予定です。本リリース時点で更新前の可能性がございます
■オンリーショップ限定展示
会場ではヤングエース刊行15周年を記念して5つの豪華展示を実施いたします！
・漫画家による直筆サイン色紙の展示
・カラー複製原画の展示
・ヤングエース顔出しパネル
・過去のヤングエース本誌や付録の展示
・15周年記念イラストの特大ビジュアルタペストリー
※写真撮影OKです。是非記念撮影などお楽しみください。
■「カラー複製原画」抽選会
オンリーショップを開催する秋葉原店では展示で使用した「カラー複製原画」が当たる抽選会を開催いたします。
対象商品ご購入金額1,100円(税込)ごとに1回抽選会に参加いただけます。
当選者にはOS終了後、カラー複製原画と交換できる引換券をお渡しいたします。
（絵柄はお選びいただけません）
※当選されたお客様は、引換券とご本人様確認ができる身分証明書をご持参の上、12月31日までに秋葉原店にご来店ください。景品をお渡しいたします。
※景品の発送は承ることが出来ません。再度の来店をお願いいたします。
※景品は実際に展示に使用していたものです。展示中に破損・汚損が発生する可能性がありますが予めご了承ください。
※2025年12月31日までにご来店いただけなかった場合、当選権利は失効します。
＜複製原画プレゼント実施作品＞
異世界居酒屋「のぶ」
少年陰陽師
であいもん
夫婦以上、恋人未満。
Fate/stay night [Heaven's Feel]
文豪ストレイドッグス
文豪ストレイドッグス 探偵社設立秘話
ロード・エルメロイII世の事件簿
■特典配布について
期間中「ヤングエース15周年記念オンリーショップ」グッズのご購入1,100円(税込)毎、「ヤングエース」関連書籍ご購入1,100円(税込)毎に15周年記念イラストを使用したA.B-T.C (全10種)をランダムで1枚プレゼント！
↑A.B-T.C (全10種)
■ヤングエース15周年記念オンリーショップ グッズ一覧