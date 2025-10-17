子供服リユースショップECOLIFE COCO（エコライフココ）「イオン笠間店」が2025年10月24日（金）にグランドオープン

株式会社AVANCE

株式会社AVANCE（本社：東京都豊島区、代表取締役：葛西 佳織）は子供服リユースショップECOLIFE COCO（エコライフココ）「イオン笠間店」を2025年10月24日（金）にオープンすることが決定いたしました。

【オープニング記念イベント開催】

子供服リユースショップECOLIFE COCO（エコライフココ）「イオン笠間店」を2025年10月24日（金）にオープンすることが決定いたしました。オープニング記念として店内全商品20%OFF、買取査定額の20%UPを実施いたします。また、かわいいアンパンマンくじも開催。USヴィンテージキッズ古着も数量限定で販売予定です。お子様もママもおトクがいっぱいですのでぜひご来店ください。

■イベント開催期間

2025年10月24日（金）開店～2025年11月3日（月）閉店

■アンパンマングッズのくじ詳細

オープンを記念して1,000円（税抜）以上ご購入の方、先着80名様限定でアンパンマングッズが当たる大抽選会を開催いたします。

※数に限りがございますのであらかじめご了承ください

■店舗情報

〒309-1616

茨城県笠間市赤坂8 イオン笠間２階

営業時間10:00～20:00（買取受付10:00～18:00）

■株式会社AVANCEとは

「ママに優しく地球に優しく！！」をスローガンにECOLIFE COCO（エコライフココ）はこども服・雑貨・育児用品専門のリユースショップです。着られなくなったこども服や使わなくなったこども用品を店頭にて買取、販売をおこなっております。ブランド、ノンブランド一切問わず、店頭にて買取を実施し必要な方に安価でご提供しています。ママにも地球にも優しい「こども向け」のリユースショップです。

■フランチャイズオーナー募集中！

ECOLIFE COCO（エコライフココ）ではフランチャイズオーナーを募集中です。現在、子供用品専門のリユースショップで積極的に全国出店を進めている企業があまりなく競争相手が圧倒的に少ない業態です。在庫リスクも少ない簡潔明瞭なシステムでかつ高粗利益の安定な経営をサポートいたします。ご興味をお持ちの方は是非一度お問い合わせください。ECOLIFE COCOと共に全てのママが自然と笑顔になれるお店にチャレンジしませんか？

https://ecolife-coco.com/fc/