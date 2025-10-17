MSCI ESGレーティングにおいて最高評価「AAA」を2年連続で獲得

株式会社ZOZO

ファッションEC「ZOZOTOWN(https://zozo.jp/)」を運営する株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎）は、「MSCI ESGレーティング」において、2025年9月付で最高評価の「AAA」を2年連続で獲得したことをお知らせします。

「MSCI ESGレーティング」は、米国のMSCI inc.（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社）が、業界固有のESGリスクおよび、同業他社と比較した当該リスクに対する管理能力に応じて、企業のESGパフォーマンスを「AAA」から「CCC」まで7段階で評価するESGの世界的な評価指標です。

当社はMSCIが提供するESG指数、「MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」（※1）の構成銘柄にも継続して選定されており、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が採用する国内株式を対象とした6つのESG指数（※2）すべての構成銘柄に選定されています。

サステナビリティステートメント「ファッションでつなぐ、サステナブルな未来へ。」と「4つの重点取り組み」（※3）を掲げる当社は、企業としての持続的な成長と環境・社会への課題の解決に取り組んでまいりました。

今後も、目標達成に向けた取り組みを一層強化し、持続可能な社会の実現と、すべての人がファッションを楽しめる未来の創造に向けて挑戦を続けてまいります。

（※1）「MSCI Selection Indexes」の構成銘柄にも選定されています。

（※2）MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数、MSCI日本株女性活躍指数（WIN）、FTSE Blossom Japan Index、FTSE Blossom Japan Sector Relative Index、S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数、Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index（詳細：サステナビリティ／外部評価(https://corp.zozo.com/sustainability/evaluation/)）

（※3）詳細：サステナビリティステートメントと4つの重点取り組み(https://corp.zozo.com/sustainability/policy/)