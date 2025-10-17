SWEET STEADY、未来へ踏み出す応援歌「ファンファーレ」配信リリース　12月に自身初となるライブ映像作品の発売も決定

アソビシステム株式会社

今年春にデビュー1周年を記念した東名阪ツアーを成功させ、8月にリリースした2ndシングルCD『YAKIMOCHI / ぐっじょぶ！』がオリコンウィークリーシングルランキング初登場2位を獲得、11月から初の全国ツアーをスタートさせるSWEET STEADYが、2025年10月17日（金）に新曲「ファンファーレ」、「すいすてたいむ」を配信リリースした。

「ファンファーレ」は、過去の自分を受け入れ、未来への一歩を踏み出そうと頑張る人へ贈る応援歌。 カップリングの「すいすてたいむ」はメンバーが自分以外のメンバーを紹介していく他己紹介ソング。メンバーの個性が詰まった歌詞に注目してほしい。

さらに、12月10日（水）には今年4月に開催されたデビュー1周年ツアーの映像作品『1st LIVE FILM at Zepp Haneda SWEET STEADY 1st ANNIVERSARY TOUR 2025「SWEET BLOOM」』が発売されることも発表された。本作はグループ初の映像作品となっており、初回限定盤（Blu-ray）、通常盤（Blu-ray／DVD）をリリース。初回限定盤にはメンバーの副音声やフォトブック、集合アクリルスタンドが付属する。

SWEET STEADYは11月4日（火）の福岡公演を皮切りに、全国6箇所を巡るツアー「SWEET STEADY JAPAN TOUR 2025 -AUTUMN- 『Collection』」を開催する。10月16日（木）にはツアーキービジュアルが公開され、すでに東京、愛知、大阪公演はチケットが完売しており、ファンの期待が高まっている。チケット情報などの詳細はツアー特設サイトをチェック。

＜楽曲リリース情報＞

SWEET STEADY 12th & 13th Digital Single

「ファンファーレ」「 すいすてたいむ」

発売日：2025年10月17日（金）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/FANFARE_SWEET_STEADY_TIME

＜映像作品情報＞

1st LIVE FILM at Zepp Haneda SWEET STEADY 1st ANNIVERSARY TOUR 2025「SWEET BLOOM」

発売日：2025年12月10日（水）

初回限定盤 Blu-ray KLS-29001

価格：11,000円（税込）

仕様：Disc 1枚（ライブ本編）

特典：メンバー副音声、フォトブック、集合アクリルスタンド

受注期間：2025年10月17日（金）～10月24日（金） 23:59

初回限定盤の購入はこちら

https://asobisystem.shop/products/KLS-29001

通常盤 Blu-ray KLS-20001

価格：6,600円（税込）

仕様：Disc 1枚（ライブ本編）

通常盤 DVD KLS-20002

価格：5,500円（税込）

仕様：Disc 1枚（ライブ本編）

通常盤の予約はこちら

http://lnk.to/SS_1stLIVE_FILM

【予約者優先 先着オリジナル特典】

・Amazon.co.jp：スリーブケース

・楽天ブックス：A4クリアポスター

・セブンネットショッピング：缶バッジ

・HMV(オンライン含む／一部店舗除く)：L判ブロマイド

・Sony Music Shop：A5クリアファイル

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご予約前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

＜ツアー情報＞

SWEET STEADY JAPAN TOUR 2025 -AUTUMN- 『Collection』

11月4日（火）福岡 Zepp Fukuoka

11月6日（木）愛知 Zepp Nagoya ※SOLD OUT

11月17日（月）東京 Zepp DiverCity (TOKYO) ※SOLD OUT

11月20日（木）北海道 Zepp Sapporo

11月24日（月）宮城 SENDAI GIGS

11月29日（土）大阪 Zepp Namba ※SOLD OUT

詳細はこちら：https://sweetsteady.asobisystem.com/feature/tour2025_autumn

＜SWEET STEADY Profile＞

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より、誕生したアイドルグループ。

グループのプロデューサーは、元むすびズムのリーダーとしてのアイドル活動を経て、「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーを務め、モデル・タレントとして活動する木村ミサ。グループ名には、「かわいい（SWEET）」を集めた花束のような彼女たちが、さまざまな経験をする中で「着実に（STEADY）」一歩ずつ成長して欲しいという想いが込められている。

Offisial site：https://sweetsteady.asobisystem.com/

X：https://twitter.com/SWEET_STEADY

Instagram：https://www.instagram.com/sweet_steady_/

YouTube：https://www.youtube.com/@SWEET_STEADY

TikTok：https://www.tiktok.com/@sweet_steady