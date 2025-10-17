KISS OF LIFEの初の日本ツアー「KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]」Leminoプレミアム先行チケット販売開始！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、「KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]」のLeminoプレミアム会員先行チケット販売を2025年10月17日（金）正午より開始いたしました。

Leminoプレミアム会員先行チケット販売 抽選申込 詳細ページ：https://bit.ly/430vWLd

2023年のデビュー以来、新人離れした“ヒップ”なパフォーマンスで世界中のK-POPファンを魅了してきたジュリー(JULIE)、ナッティ(NATTY)、ベル(BELLE)、ハヌル(HANEUL)による多国籍ガールズグループ、KISS OF LIFE。

独自のコンテンツで注目を集め、2024年10月から韓国を皮切りに北米、ヨーロッパ、アジアをまわったワールドツアー「KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD]」では完成度の高いパフォーマンスで各国のファンを魅了し成功におさめました。そんな彼女たちが、このたびKISS OF LIFE初の日本ツアー「KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]」を2025年12月10日（水）より開催いたします。

「Lemino」では、2025年10月17日（金）正午よりLeminoプレミアム会員先行チケット販売の抽選申込を受け付けています！ぜひ奮ってご応募ください。

【Leminoプレミアム会員先行チケット販売 抽選申込 詳細】

■受付期間：2025年10月17日（金）正午～2025年10月26日（日）23:59

■申込方法：下記、詳細ページよりお申込みください。

詳細ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000145/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202510_nr-kiofLP-1017

※お申込みには、Leminoプレミアム(月額990円(税込)※1、初回初月無料※2)へのご入会が必要です。

【イベント概要】

■タイトル：「KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]」

■出演： KISS OF LIFE

■開催日時：１.2025年12月10日（水）開場17:00/開演18:00

２.2025年12月11日（木）開場17:30/開演18:30

2025年12月12日（金）開場17:30/開演18:30

３.2025年12月16日（火）開場17:00/開演18:30

■会場：１.福岡サンパレス（福岡）２.大阪グランキューブ（大阪）３.東京ガーデンシアター（東京）

■販売価格：S指定席13,000円(税込) / アップグレード席14,000円(税込)

■詳細情報：下記、公式ページよりご確認ください。

https://kissoflife.jp/luckyday2025/index.html

また、KISS OF LIFEは2025年11月5日（水）にJAPAN 1st Mini Album『TOKYO MISSION START』の発売も予定しております。本イベントとあわせて、アルバムもぜひお楽しみください。

【「Lemino」概要】

■ドコモの新しい映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。