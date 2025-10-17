名匠たちの造形を、あなたの手で“組み上げる”。 グッドスマイルカンパニーの新ブランド『Reincarnation』、始動。

株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)は、新作プラモデルブランド『Reincarnation』より、第一弾商品となる「レーシングミク 2013 Ver.」を2025年10月17日(金)から予約開始いたしました。

■『Reincarnation』とは

グッドスマイルカンパニーがかつて手がけたスケールフィギュアを、現代の技術でプラモデルとして再構築。名作たちが新たな姿で蘇ります。

■商品情報

業界随一のクリエイター達が生み出した造形物を色分けキットで「組み立てる」ことができる、をコンセプトにグッドスマイルカンパニーが贈る新たなプラモデルブランド『Reincarnation』第一弾！

2013年、国内最高峰の自動車レースSUPER GTのGT300クラスに出場し、年間ランキング3位の成績を

収めた『GSR&Studie with TeamUKYO』。

その専用キャラクターである「レーシングミク 2013 Ver.」のスケールフィギュアの造形を、一部リニューアルしつつハイレベルな造形美はそのままにプラモデルで立体化！

イラストを担当したsaitom氏、衣装デザインを担当した島崎麻里氏それぞれの個性を忠実に再現した逸品、そして新たな組み立て体験を是非お手元でお楽しみください。

※掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合があります。

※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。

(C)saitom / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

Illustration by saitom Costume design by 島崎麻里

■グッドスマイルカンパニーについて

グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。

2025年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。

会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー

代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎

本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 ：2001年5月

事業内容：

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務

ゲームの企画・開発・運営

アニメーションの企画・製作・プロデュース

映像・音楽の企画、制作

モータースポーツ事業

投資支援

飲食店経営



〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉

https://corporate.goodsmile.com/ja/