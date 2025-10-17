名匠たちの造形を、あなたの手で“組み上げる”。 グッドスマイルカンパニーの新ブランド『Reincarnation』、始動。
株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)は、新作プラモデルブランド『Reincarnation』より、第一弾商品となる「レーシングミク 2013 Ver.」を2025年10月17日(金)から予約開始いたしました。
■『Reincarnation』とは
グッドスマイルカンパニーがかつて手がけたスケールフィギュアを、現代の技術でプラモデルとして再構築。名作たちが新たな姿で蘇ります。
■「Reincarnation レーシングミク 2013 Ver.」ご購入はこちら！
■商品情報
業界随一のクリエイター達が生み出した造形物を色分けキットで「組み立てる」ことができる、をコンセプトにグッドスマイルカンパニーが贈る新たなプラモデルブランド『Reincarnation』第一弾！
2013年、国内最高峰の自動車レースSUPER GTのGT300クラスに出場し、年間ランキング3位の成績を
収めた『GSR&Studie with TeamUKYO』。
その専用キャラクターである「レーシングミク 2013 Ver.」のスケールフィギュアの造形を、一部リニューアルしつつハイレベルな造形美はそのままにプラモデルで立体化！
イラストを担当したsaitom氏、衣装デザインを担当した島崎麻里氏それぞれの個性を忠実に再現した逸品、そして新たな組み立て体験を是非お手元でお楽しみください。
