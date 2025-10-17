新作ミュージカル『白爪草』電脳少女シロ・我人祥太よりコメント到着！リードスルー・ワークショップの様子も公開【10/18(土)チケット先着先行受付開始】

株式会社ホリプロ

映画「白爪草」が2026年1月にミュージカル化決定！心理劇×スリラー×音楽が融合した、新感覚の2人ミュージカルが誕生する。ミュージカル化を記念して、映画「白爪草」より双子の主人公と主題歌を担当した電脳少女シロと、映画脚本を担当した我人祥太のコメントが到着。さらに、映画の映像を使用したPVも公開された。また、本作の創作過程をまとめた制作レポート第一弾として、ワークショップレポートも到着。東京公演のチケットはホリプロステージにて10月18日(土)より先着先行開始。

コメント

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Q851QX7q3CE ]

■電脳少女シロ（映画「白爪草」主演・主題歌）

こんにちは、電脳少女シロです。

映画「白爪草」では双子の主人公と主題歌を担当させていただきました。

一夏だけの上映期間に対し惜しむ声をいただき、その後リバイバル上映が実施されました。

唯一無二の世界観に、自身も１ファンとして耽溺したことを覚えています。

今度ミュージカル化の吉報を受け、応援の気持ちと絶対に見たいという気持ちでいっぱいです。

私たちに色濃い爪痕を残し続ける白爪草の世界。

ぜひ劇場に足を運んでいただき、映画と共にお楽しみください。

＜プロフィール＞

.LIVEプロダクション所属。アイドルに憧れるVTuber。

テレビ朝日系列「謎解き戦士！ガリベンガーV」、CSテレビ朝日「超サイキ道DX」へのレギュラー出演や、全キャストVTuber出演のサスペンス映画「白爪草」では主演を務める等、幅広く活動中。

■我人祥太（映画「白爪草」脚本）

この機会に、深く、感謝しております。

「白爪草」は、自分が書いた初めての映画であり、常々、もっと多くの方に触れてほしいと願っていた作品の一つです。

しかし、「VTuberが演じる意味のある映画とは何か」を第一に考え、作り上げた物語ですので、映画公開を超えたこれ以上の拡がりは、そもそも望むべきではないのかもしれないな、とも感じていました。

それが五年の時を経て、ミュージカルとして皆さんの目に触れることになる―――本当に光栄で、奇跡のような出来事としか言いようがありません。

素晴らしいキャスト、スタッフの皆さんによって、どのような「白爪草」が舞台に描かれるのか。僕も今から、とても楽しみにしております。

映画上映回もあるそうですので、あわせてご覧頂ければ、この上なく幸いです。

シロさんの演じる蒼、紅も、凄いですよ。

＜プロフィール＞

1983年生まれ。ピン芸人として活動後、脚本家に転身。近年の主な作品として、ドラマ「新東京水上警察」「ビリオン×スクール」「潜入捜査官松下洸平」「奪われた僕たち」、映画「朽ちないサクラ」「裏社員。-スパイやらせてもろてます-」などがある。

制作レポートVol.1／リードスルー・ワークショップ公開中！

第1弾は稽古開始前の9月中旬に行われた「リードスルーワークショップ」の様子をレポート！

今回の参加者は、音楽・歌詞のヒグチアイさん、脚本・歌詞原案の福田響志さん、演出の元吉庸泰さん、音楽監督の竹内 聡さん、編曲の齋藤優輝さん、キャストの屋比久知奈さん、唯月ふうかさん。今回のワークショップで歌唱を担当いただく元榮菜摘さん、青山瑠里さん、そしてピアノの中條純子さんの10名。

新作ミュージカルの制作過程のなかでは、稽古に入る前に多くの準備が必要になります。今回は、キャスト・スタッフが一同に会して、物語全体の流れや台詞と音楽の流れを検証するリードスルーワークショップを行いました。

記事全文を読む＞＞

https://horipro-stage.jp/special/sirotsumekusa20251017_report/

リーディングワークショップの様子や、お二人のコメント映像を公式SNSにて公開中！

https://www.instagram.com/sirotsumekusa.musical/

チケット詳細

＜公演スケジュール＞

期間：2026年1月8日(木)～1月22日(木)［23回］

会場：SUPERNOVA KAWASAKI

座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/09/e42caa42f32c06d4d6bf176baddf0158.png)

＜チケット料金＞

全席指定：9,500円

Yシート（20歳以下当日引換券）：2,000円＊ホリプロステージのみの取扱い

U-25（25歳以下当日引換券）：7,500円



※本公演はワンドリンク制になります。■ワンドリンクについて＞＞(https://horipro-stage.jp/news/sirotsumekusa2026_drink/)

＜ホリプロステージ チケット販売＞

【先着先行】

ゴールド会員：10月18日(土)9:00～11月3日(月祝)23:59

レギュラー会員：10月18日(土)10:00～11月3日(月祝)23:59

【一般発売】11月5日(水)11:00～

【Yシート（20歳以下当日引換券）】11月10日(月)17:00～11月16日(日)23:59

【U-25（25歳以下当日引換券）】12月6日(土)10:00～

https://horipro-stage.jp/news/sirotsumekusa2026_ticket/

＜ほかチケット取扱い＞

・ローソンチケット https://l-tike.com/sirotsumekusa2026/

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/sirotsumekusa2026/

・イープラス https://eplus.jp/sirotsumekusa2026/

【ホリプロステージ会員貸切公演】

1月10日(土)16:00

アフタートーク登壇者：屋比久知奈、唯月ふうか、元吉庸泰（演出）

【初演記念 スペシャル企画】

1月8日(木)19:00

○来場者プレゼント：初日公演にご来場の皆様全員にオリジナルステッカーをプレゼント！

○スペシャルカーテンコール：初日公演に限り、スペシャルカーテンコールを実施！

【アフタートーク】

・1月13日(火)19:00［福田響志（脚本・歌詞原案）、元吉庸泰（演出）］

・1月16日(金)19:00［我人祥太（映画脚本）、宮川宗生（映画プロデューサー）、井川荃芬（演劇プロデューサー）］

・1月20日(火)19:00［ヒグチアイ（音楽・歌詞）、屋比久知奈、唯月ふうか］

【全公演・カーテンコール撮影一部OK！】※10/17発表

カーテンコールの一部を撮影していただけます。

公演の感想と写真を #白爪草ミュージカル と共に是非SNSにUPしてください。

＜撮影に際しまして、下記注意事項を必ずご確認ください＞

※撮影は写真に限ります。動画撮影や録音等は禁止とさせていただきます。機材はスマートフォン(携帯電話)のみとさせていただき、デジタルカメラや一眼レフ等での撮影は禁止とさせていただきます。

※会場内にて「撮影OK」のお知らせが表示されている時のみ撮影可能です。

※フラッシュ撮影はご遠慮ください。

※写真撮影は、お客様ご自身のお座席にてお願い申し上げます。お座席をご移動されての撮影は、ご遠慮くださいますようお願いいたします。

※内容は変更になる場合がございます。

【映画「白爪草」上映会付チケット】

舞台と一緒に原作映画を楽しもう！ 映画「白爪草」上映会付きチケットを販売いたします。

チケット料金：10,500円 ※入場時、別途ドリンク代（一律600円）必要

発売期間：11月5日(水)11:00～

対象日程：

・1月11日(日)16:00 公演終了後上映

・1月17日(土)16:00 公演終了後上映

※公演終了後、一度ロビーへのご移動をお願いいたします。

準備が整い次第、チケットを確認の上、客席内へご案内いたします。

※映画上映会は自由席となります。お好きな席にお座りください。

詳細は下記よりご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/sirotsumekusa2026_ticket/

作品情報

上段左より）屋比久知奈、唯月ふうか（五十音順）／下段左より）ヒグチアイ（音楽・歌詞）、福田響志（脚本・歌詞原案）、元吉庸泰（演出）

「あの時・・・誰を殺そうとしてたの？」



この密室に、思いもよらない“真実”が咲く。

登場人物は、たったふたり。舞台は、花屋の裏の小さな作業部屋。

2020年、コロナ禍に電脳少女シロ主演、世界初の全キャストVTuberで演じられた衝撃のワンシチュエーションサスペンス映画「白爪草」がミュージカルに。



双子の姉妹、花屋、母の死、再会、入れ替わり、そして記憶のねじれ。

心理劇×スリラー×音楽が融合した、新感覚の2人ミュージカルが誕生。



音楽は、唯一無二の世界観を持ち国際的にも活躍するシンガーソングライター・ヒグチアイが初めてミュージカル楽曲を手掛ける。

台詞のように歌い、歌のように叫ぶ――“言葉と感情”が響き合う新境地。



脚本：福田響志×演出：元吉庸泰、注目の若手クリエイター陣が仕掛ける、これまでにない密度で描かれるノンストップミュージカルが今、動き出す。声が、歌が、静かに、確かに、あなたの心を撃ち抜く。

ミュージカル『白爪草』

＜公演概要＞

期間：2026年1月8日(木)～1月22日(木)

会場：SUPERNOVA KAWASAKI



＜キャスト＞

白椿 蒼：屋比久知奈

白椿 紅：唯月ふうか

※五十音順

【声の出演】

安蘭けい



＜スタッフ＞

原案：映画「白爪草」

音楽・歌詞：ヒグチアイ

脚本・歌詞原案：福田響志

演出：元吉庸泰

音楽監督：竹内 聡

編曲：齋藤優輝

美術：平山正太郎

映像：KENNY

照明：浜崎 亮

音響：山本浩一

衣裳：小田優士

ヘアメイク：水崎優里(MIG)

稽古ピアノ：石川花蓮

舞台監督：松井啓悟



主催・企画制作：ホリプロ

＜ストーリー＞

「その人生、私にちょうだい」

花屋で働く静かな日常の中、白椿 蒼（屋比久知奈）は“ある人物”を迎える準備をしていた。

6年前、母を殺した姉・白椿 紅（唯月ふうか）。

――決して避けては通れない過去。

長い沈黙の果てに訪れた再会の夜、姉が語り出す真実と一つの“提案”。

「人生を、入れ替えよう」

揺れる記憶、歪む愛情、絡まる罪と赦し。

双子の姉妹が、一夜で“すべて”を交わす――



二人が紡ぐ濃密なワンシチュエーションでの密室ミュージカルが、あなたの心を撃ち抜く。

公式HP＝https://horipro-stage.jp/stage/sirotsumekusa2026/(https://horipro-stage.jp/stage/sirotsumekusa/)

公式X＝https://x.com/siromusical

公式Instagram＝https://www.instagram.com/(https://www.instagram.com/sirotsumekusa.musical/)sirotsumekusa.musical(https://www.instagram.com/sirotsumekusa.musical/)/(https://www.instagram.com/sirotsumekusa.musical/)

公式tiktok＝https://www.tiktok.com/@sirotsumekusa.musical

#白爪草ミュージカル