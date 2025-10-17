月間7,000万ＰＶ突破の大人気ブロガー・まめきちまめこによる絵本第２巻『メロとタビのはむはむおいもパーティー』が発売＆サイン会決定！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、 取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『メロとタビのはむはむおいもパーティー』を2025年12月17日（水）に刊行いたします。
『メロとタビのはむはむおいもパーティー』 作／まめきちまめこ
絵本第2巻『メロとタビのはむはむおいもパーティー』発売決定
絵本に初挑戦をした『メロとタビのクッキーだいさくせん(https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000517/)』は子供から大人まで多くの方の反響をいただき、順調に版を重ねています。
今回メロとタビが訪れたのはハムスターたちのおいもパーティーの会場。そこで巻き起こる事件とは？ リズミカルで楽しい文章と、メロとタビの豊かな表情をお楽しみください！
刊行を記念して、京都と東京でサイン会も決定。また、カドストでは絵本のイラストを使用したアクリルジオラマと絵本がセットになった商品も発売いたします！
まめきちまめこさん自身によるサイン会を京都、東京で開催！京都会場
抽選で250名さまをご招待！
【イベント開催日・場所】
2026年1月10日（土）
大垣書店 イオンモールKYOTO店
【応募期間／当落発表】
応募期間：2025年10月17日（金）12:00～11月9日(日)23:59
当落発表：2025年12月20日（土）12：00～（予定）
※その他詳細につきましては、下記募集ページをご確認ください。
※抽選方法・抽選結果等に関する個別のお問い合わせには、一切対応いたしかねます。
＜ご購入・お渡し会の詳細はこちら＞
大垣書店 イオンモールKYOTO店
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02dmhai0m9r41.html
東京会場
抽選で合計500名さま（2 日間開催/各日250 名様）をご招待！
【イベント開催日・場所】
・2026年1月31日（土）
・2026年2月１日（日）
都内某所
※集合時間・お渡し会の会場については、当選者へのみお知らせいたします。
【応募期間／当落発表】
応募期間：2025年10月17日（金）12:00～11月9日(日)23:59
当落発表：2025年12月下旬頃
※その他詳細につきましては、募集ページをご確認ください。
※十分な在庫を用意していますが、予定数量に達した場合は期間中でも予約受付が終了となる場合があります。
※抽選方法・抽選結果等に関する個別のお問い合わせには、一切対応いたしかねます。
※カドストでご購入の方は、当落関係なく特製イラストカードも差し上げます。
（Amazon／楽天ブックスと同一イラストカードとなります）
＜ご購入・お渡し会の詳細はこちら＞
カドスト
https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/emerotabi/
書籍情報
『メロとタビのはむはむおいもパーティー』
作：まめきちまめこ
定価：1,650円（本体1,500円＋税）
発売日：2025年12月17日（水）
ISBN:978-4-04-916802-0
発行：KADOKAWA
書誌情報：https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001113/
【内容】
とってもなかよし
きょうだいネコの メロとタビ。
あきのおいしいたべものを さがすため
もりへおでかけ してみたら
ハムスターたちの たのしそうな
おいもパーティーが ひらかれていた！
ネコは さんかできないみたいだけど……
タビがつくったおくすりで ハムスターに
だいへんしん!?!?
ドキドキ おいもパーティーの
はじまりはじまり！
ブログ『まめきちまめこニートの日常』が大人気のまめきちまめこ。
ネコのメロとタビを主人公にした、ほっこりあたたかみのある絵本、待望の第２巻が登場です！
リズミカルで楽しい文章と、メロとタビの豊かな表情をお楽しみください！
第１巻--メロとタビのクッキーだいさくせん
第２巻--メロとタビのはむはむおいもパーティー
著者略歴
まめきちまめこ
月間7,000万PVを誇る大人気ブロガー。代表作に「まめきちまめこニートの日常 こまちとタビ」シリーズ（KADOKAWA）がある。
ブログ：http://mamekichimameko.blog.jp/
X（Twitter）：https://twitter.com/mamekichirou