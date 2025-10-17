小田井涼平がさまざまな温泉宿を巡る「今泊まりたい！いいふろ温泉宿」小田井涼平×LiLiCo夫婦コラボ旅！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料のBS放送局『BS10（読み：ビーエステン）』で、毎週月曜よる8時から放送している旅番組「今泊まりたい！いいふろ温泉宿」が、2週に渡って小田井涼平×LiLiCoの夫婦旅をお送りいたします。

放送日は10月20日（月）よる8時／10月27日（月）よる8時からお送りいたします。

■王道だけどちょっとディープな嬉野旅／佐賀・嬉野温泉編

佐賀県嬉野では、サガテレビとコラボ。嬉野を知り尽くしたサガテレビのディレクターの案内のもと、日本三大美肌の湯のひとつ、嬉野温泉街を巡ります。朝食には、温泉水で煮込むことによりとろとろの食感がたまらない温泉湯豆腐をいただき大満足のLiLiCo。さらに、嬉野市が誇る嬉野茶の茶畑や、プリンなど、一元さんではたどり着けないディープなスポットを堪能。今回の宿「大江戸温泉物語 嬉野館」。露天風呂で美肌の湯に癒されたあとは、ご当地グルメも食べ放題のバイキング！さらに小田井はご当地グルメを組み合わせたアレンジレシピを考案！果たしてどんな料理が誕生するのか？！乞うご期待！

■ハイテンションで巡る島原半島！／長崎・雲仙温泉編

2週目に訪れたのは長崎県島原半島。こちらでは、LiLiCoが出演を熱望しているサメ映画「温泉シャーク」とコラボ。小田井・LiLiCoの二人が「温泉シャーク」に出演。撮影の様子を番組内でもお届けします。二人はサメに食べられるシーンの練習も兼ねてハイテンションで旅をスタート。まず訪れたのは、小浜温泉の源泉温度105度にちなんでつくられた、全長105mの日本一長い足湯「ほっとふっと105」。立ち上がる湯けむりの迫力は抜群！さらに、温泉の蒸気を利用した料理を提供しているご主人に出会い、幻のじゃがいも「デジマ」を使った料理を堪能。温泉（うんぜん）神社で夫婦柿（めおとがき）に祈願をしたり、雲仙の代表的な観光スポット雲仙地獄や雲仙ロープウェイを訪れる。そして今回の宿「大江戸温泉物語 雲仙東洋館」では、嬉野に続き小田井のアレンジレシピも！

■視聴者プレゼントも

今回は小田井＆LiLiCoの直筆サイン入り番組グッズを視聴者へプレゼントいたします。

＜出演者 プロフィール＞

1971 年生まれ 兵庫県出身

会社勤めをしながらモデル活動をスタートしたことで芸能活動スタート。

2002 年には「仮面ライダー龍騎」で俳優デビュー。

2007 年より歌謡コーラスグループ・純烈のメンバーとして活動。

2022 年紅白歌合戦出演を最後にグループを卒業。

現在はタレント・俳優として活動中。

今泊まりたい！いいふろ温泉宿

【放送日時】

10月20日（月）よる 8:00～9:00 佐賀・嬉野市編

10月27日（月）よる 8:00～9:00 長崎・雲仙市編 ※毎週月曜よる8:00～レギュラー放送

視聴方法

■放送局概要

放送局：BS10（読み：ビーエステン）

チャンネル番号：BS200ch

放送エリア：全国（BS放送）

放送形態：無料

BS10公式ホームページ：https://www.bs10.jp/

BS10公式X：https://x.com/BS10_TEN

