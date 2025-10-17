『俺だけレベルアップな件：ARISE』大人気アニメ『葬送のフリーレン』コラボ記念！公式生放送を10月19日（日）19時より実施
ネットマーブルは、スマートフォン及びPC向けアクションRPG『俺だけレベルアップな件：ARISE』（略称：俺アラ、開発：Netmarble Neo）において、大人気アニメ『葬送のフリーレン』コラボアップデートを記念した公式生放送を10月19日（日）19時より実施することをお知らせいたします。
◆アニメ『葬送のフリーレン』コラボアップデートを記念した公式生放送を10月19日（日）19時より実施！
『俺だけレベルアップな件：ARISE』では、10月23日（木）に予定しているアニメ『葬送のフリーレン』コラボアップデートに先駆けて、公式生放送を実施いたします。
放送はYouTube、X、TikTokにて視聴可能で、当日は、MCにOooDaさん、本作品のメインキャストである「水篠旬」役の坂泰斗さん、人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの伊織もえさんをゲストとしてお迎えし、アニメ『葬送のフリーレン』コラボアップデートに関する新イベント、新キャラクター、新コンテンツなどの最新情報をご紹介いたします。
さらに、今回もチャレンジコーナーの達成報酬としてゲームアイテムの特別クーポンコードも配布予定です。こちらもお見逃しなく！！
＜アニメ『葬送のフリーレン』コラボアップデート記念公式生放送 概要 ＞
■放送日
2025年10月19日（日）19:00～（予定）
■生放送配信メディア
・YouTube Live：https://www.youtube.com/live/Y6OHnoOB2dw
・公式Xライブストリーム：https://X.com/Sololv_ARISE_JP
・公式TikTok Live：https://www.tiktok.com/@sololeveling.arise_jp
■出演者（敬称略）
（写真左より）MC：OooDa、ゲスト：坂泰斗、伊織もえ
◆「俺アラオリジナルグッズセット」が当たる！生放送実施を記念してフォロー＆リツイートキャンペーン開催！
生放送実施を記念して、『俺アラ』X公式アカウント（@Sololv_ARISE_JP）をフォローの上、XでのLive配信投稿をリポストしていただいた方の中から抽選で3名様に「俺アラオリジナルグッズセット」をプレゼントいたします。是非ご参加ください！
・『俺アラ』公式X：https://X.com/Sololv_ARISE_JP
※プレゼント対象の方には、後日公式アカウントからDMをさせて頂きます。
※キャンペーン参加には公式アカウントのフォローが必須となります。
※投稿キャンペーンについて、生放送番組中で、放送中複数読み上げをされた方についても、おひとり様ひとつのプレゼントとさせていただきます。
『俺だけレベルアップな件：ARISE』の詳細については、公式X、YouTube、公式TikTokなどの公式チャンネルでも最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。
・公式サイト
https://sololeveling.netmarble.com/
・公式フォーラム
https://forum.netmarble.com/slv_jp
・公式X
https://X.com/Sololv_ARISE_JP
・公式YouTube
https://www.youtube.com/@SoloLevelingARISE_JP
・公式TikTok
https://www.tiktok.com/@sololeveling.arise_jp
◆『葬送のフリーレン』とは◆
「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人(作)とアベツカサ(画)による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。
これまでに「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」新生賞、「第69回(2023年度)小学館漫画賞」、「第48回講談社漫画賞」少年部門など数々の漫画賞を受賞。
そして現在発売中のコミックスは累計部数3000万部を突破！漫画ファンの間で旋風を起こしている。それを原作とするTVアニメは2023年9月から2024年3月まで放送され、国内外で幅広い、数多くのファンを獲得し、大きな反響を呼んだ。
そしてこの度、待望の第2期が2026年1月より日本テレビ系で放送決定！
フリーレンの「人の心を知る旅」が、再び始まる―。
●公式ホームページ
https://frieren-anime.jp/
(C) 山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
◆『俺だけレベルアップな件：ARISE』とは◆
Netmarble Neoが開発した『俺だけレベルアップな件：ARISE』は、全世界累計143億を超えるPV数を誇るオリジナルウェブトゥーンシリーズ「俺だけレベルアップな件」を題材にしたアクションRPGです。プレイヤーはハンターとなって異次元の敵の大群から人類を守り、その影を抽出して影の軍団を作ることになります。そして、新たなスキルやスタイリッシュなアクション、様々なハンターとその能力をコントロールできるプレイの仕組みを通じて、“レベルアップ”を体験することができます。
・アプリダウンロード
【App Store】
https://apps.apple.com/jp/app/id1662742277
【Google Play】
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.sololv
【Netmarble Launcher】（PC）
https://sololeveling.netmarble.com/ja/pcplay
◆俺だけレベルアップな件：ARISEについて◆
［ タイトル ］ 俺だけレベルアップな件：ARISE
［ ジャンル ］ アクションRPG
［ 提供元 ］ Netmarble Corp.
［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.
［ 対応端末 ］ iOS ／ Android ／ PC ※クロスプレイ対応
［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）
［ サービス開始日 ］ 2024年5月8日
◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆
2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。
KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔：NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国：Cross Worlds』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。
