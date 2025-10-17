『俺だけレベルアップな件：ARISE』大人気アニメ『葬送のフリーレン』コラボ記念！公式生放送を10月19日（日）19時より実施

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、スマートフォン及びPC向けアクションRPG『俺だけレベルアップな件：ARISE』（略称：俺アラ、開発：Netmarble Neo）において、大人気アニメ『葬送のフリーレン』コラボアップデートを記念した公式生放送を10月19日（日）19時より実施することをお知らせいたします。

◆アニメ『葬送のフリーレン』コラボアップデートを記念した公式生放送を10月19日（日）19時より実施！

『俺だけレベルアップな件：ARISE』では、10月23日（木）に予定しているアニメ『葬送のフリーレン』コラボアップデートに先駆けて、公式生放送を実施いたします。

放送はYouTube、X、TikTokにて視聴可能で、当日は、MCにOooDaさん、本作品のメインキャストである「水篠旬」役の坂泰斗さん、人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの伊織もえさんをゲストとしてお迎えし、アニメ『葬送のフリーレン』コラボアップデートに関する新イベント、新キャラクター、新コンテンツなどの最新情報をご紹介いたします。

さらに、今回もチャレンジコーナーの達成報酬としてゲームアイテムの特別クーポンコードも配布予定です。こちらもお見逃しなく！！

＜アニメ『葬送のフリーレン』コラボアップデート記念公式生放送 概要 ＞

■放送日

2025年10月19日（日）19:00～（予定）

■生放送配信メディア

・YouTube Live：https://www.youtube.com/live/Y6OHnoOB2dw

・公式Xライブストリーム：https://X.com/Sololv_ARISE_JP

・公式TikTok Live：https://www.tiktok.com/@sololeveling.arise_jp

■出演者（敬称略）

（写真左より）MC：OooDa、ゲスト：坂泰斗、伊織もえ

◆「俺アラオリジナルグッズセット」が当たる！生放送実施を記念してフォロー＆リツイートキャンペーン開催！

生放送実施を記念して、『俺アラ』X公式アカウント（@Sololv_ARISE_JP）をフォローの上、XでのLive配信投稿をリポストしていただいた方の中から抽選で3名様に「俺アラオリジナルグッズセット」をプレゼントいたします。是非ご参加ください！

・『俺アラ』公式X：https://X.com/Sololv_ARISE_JP

※プレゼント対象の方には、後日公式アカウントからDMをさせて頂きます。

※キャンペーン参加には公式アカウントのフォローが必須となります。

※投稿キャンペーンについて、生放送番組中で、放送中複数読み上げをされた方についても、おひとり様ひとつのプレゼントとさせていただきます。

『俺だけレベルアップな件：ARISE』の詳細については、公式X、YouTube、公式TikTokなどの公式チャンネルでも最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。

・公式サイト

https://sololeveling.netmarble.com/

・公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/slv_jp

・公式X

https://X.com/Sololv_ARISE_JP

・公式YouTube

https://www.youtube.com/@SoloLevelingARISE_JP

・公式TikTok

https://www.tiktok.com/@sololeveling.arise_jp

◆『葬送のフリーレン』とは◆

「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人(作)とアベツカサ(画)による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。

“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。

これまでに「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」新生賞、「第69回(2023年度)小学館漫画賞」、「第48回講談社漫画賞」少年部門など数々の漫画賞を受賞。

そして現在発売中のコミックスは累計部数3000万部を突破！漫画ファンの間で旋風を起こしている。それを原作とするTVアニメは2023年9月から2024年3月まで放送され、国内外で幅広い、数多くのファンを獲得し、大きな反響を呼んだ。

そしてこの度、待望の第2期が2026年1月より日本テレビ系で放送決定！

フリーレンの「人の心を知る旅」が、再び始まる―。

●公式ホームページ

https://frieren-anime.jp/

(C) 山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

◆『俺だけレベルアップな件：ARISE』とは◆

Netmarble Neoが開発した『俺だけレベルアップな件：ARISE』は、全世界累計143億を超えるPV数を誇るオリジナルウェブトゥーンシリーズ「俺だけレベルアップな件」を題材にしたアクションRPGです。プレイヤーはハンターとなって異次元の敵の大群から人類を守り、その影を抽出して影の軍団を作ることになります。そして、新たなスキルやスタイリッシュなアクション、様々なハンターとその能力をコントロールできるプレイの仕組みを通じて、“レベルアップ”を体験することができます。

・アプリダウンロード

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1662742277

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.sololv

【Netmarble Launcher】（PC）

https://sololeveling.netmarble.com/ja/pcplay

Netmarble Neoが開発した『俺だけレベルアップな件：ARISE』は、全世界累計143億を超えるPV数を誇るオリジナルウェブトゥーンシリーズ「俺だけレベルアップな件」を題材にしたアクションRPGです。プレイヤーはハンターとなって異次元の敵の大群から人類を守り、その影を抽出して影の軍団を作ることになります。そして、新たなスキルやスタイリッシュなアクション、様々なハンターとその能力をコントロールできる連想プレイの仕組みを通じて、“レベルアップ”を体験することができます。

◆俺だけレベルアップな件：ARISEについて◆

［ タイトル ］ 俺だけレベルアップな件：ARISE

［ ジャンル ］ アクションRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.

［ 対応端末 ］ iOS ／ Android ／ PC ※クロスプレイ対応

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2024年5月8日

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔：NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国：Cross Worlds』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

