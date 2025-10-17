TVドラマ化作品待望の第2巻発売! この恋、ずっと見守りたい！青春BLレーベル『BeLuck文庫』10月20日(月)に新刊が発売! !

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「野いちご」「ベリーズカフェ」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）は『BeLuck文庫』の新刊を2025年10月20日(月)より全国書店にて発売開始いたします。

■BeLuck文庫 新刊情報 https://novema.jp/bookstore/beluck/202510

【TVドラマ化作品待望の第2巻発売】 『修学旅行で仲良くないグループに入りました2』

隠木鶉/著、510/イラストレーター

定価814円（本体740円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1817-8

【あらすじ】純粋で平凡な高校生・日置は、修学旅行で仲良くなったモテ男子・渡会と付き合っている。順調に交際中の2人だったが、進級と共にクラスは別々に。さらに、渡会の元カノ・珠々が現れ事態は急展開！恋の試練に初めて直面し困惑する日置だけど、渡会の頭の中は常に日置でいっぱいで…!?「絶対幸せにするね」「俺なしじゃ生きていけなくなってほしい」渡会の重たい愛が募る中、日々は風のように過ぎて――迫る受験、訪れる卒業…高校生活の煌めきを詰め込んだ青春BL物語！その後を描いた甘々番外編も収録。

『苛烈な愛しかいらない』

碧井小夏/著、青木らき/イラストレーター

定価825円（本体750円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1818-5

【あらすじ】超絶ピュアなわんこ系男子・太陽は、ある日、偶然見かけたストリートアートに衝撃を受ける。その絵の作者は、なんと同じ学校にいる“治安悪めな美形”で有名な先輩・レオだった。自分を貫いているレオに、太陽は憧れなのか恋愛なのか分からないまま惹かれ始める。一方レオも、無防備に懐いてくる太陽に、今まで抱いたことのない独占欲を掻き立てられて――？「バカで可愛いよ、お前はほんとに」「太陽を独り占めしたくて爆発しそうなんだけど」近づきたいけど壊したくない――未完成な感情が交差する青春BL！

『妄想しがちな俺と、リアルで沼な後輩くん。』

文月あお/著、悠ちとせ/イラストレーター

定価803円（本体730円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1819-2

【あらすじ】「一目惚れしたんです。本屋で」――。高二の岳（がく）はBLマンガをこっそり楽しむ隠れ腐男子。ある日の書店帰り、妹が連れてきたビジュ最強の後輩・小湊くんから突然告白される。戸惑う岳をよそに、小湊くんのアプローチは止まらない！岳の部屋で勉強会…のはずが、大好きなBLマンガのシーンを再現しながらクールに迫ってきて――!?「なに想像してんの？」「先輩にいつでも手出せるって、分かってます？」粘着系爆モテ年下男子×妄想好き平凡男子の尊い2人にキュン炸裂！最高純度の青春BL。

『ハッシュタグから始まる恋』

南 コウ/著、飴宮86＋/イラストレーター

定価814円（本体740円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1820-8

【あらすじ】写真が趣味の平凡男子・熊谷は、マイペースにぼっちな学校生活を満喫していた。しかし突然、クラスの人気者・葛西から「一緒に帰ろう」と声をかけられ、強制放課後デートへ…!?急な誘いに戸惑う熊谷。けれど葛西の猛アプローチは日を追うごとに激しさを増していき――「このままだと、嫉妬でどうにかなりそう」あふれる執着心をぶつけられ、恋愛経験ゼロの熊谷はキャパオーバー寸前！「俺ナシじゃ、生きられない身体にしたい」接点ゼロからの急接近!? SNSが繋いだ、甘酸っぱくてピュアな青春BL。

