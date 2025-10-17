ジャン・リンホー(張凌赫)主演「四海重明」本日よりYouTubeでの第１話先行配信開始！本放送は10/24(金)スタート！CSホームドラマチャンネル

「四海重明～恋が光となる、その時まで～」

CSホームドラマチャンネルで10月24(金)より日本初放送！

▶YouTubeでの第１話先行配信！

＜実施期間＞

2025年10月17日(金)正午～2025年10月24日(金)午後7:00（8日間）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MzFDOuGjQpw ]

「四海重明」の詳細情報はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/18581

CSホームドラマチャンネルで10/24(金)より日本初放送！毎週(金)午後7:00～他(2話連続)

2024年/中国/全36話

[監督] ウン・ダーグァン（温徳光）

[出演] ジャン・リンホー（張凌赫)、ジン・ティエン（景甜）、グアン・ホン（官鴻）、チャン・ロン（昌隆）

無実の罪で逃亡中の帝君と薬の研究をしている少女のロマンス・ファンタジー時代劇！

主演は「蒼蘭訣（そうらんけつ）～エターナル・ラブ～」でブレイクし、「寧安如夢」でさらに注目を集めるジャン・リンホー。本作では初めて魔族役に挑み、その端麗な容姿は「蒼蘭訣」を遥かに凌ぐと、多くのファンを魅了！“彼の美顔を見ているだけであっという間にドラマが終わってしまう”と本国でも話題に。対するヒロインには「楽游原」など大ヒットドラマの主演やハリウッドでも活躍するジン・ティエン。偶然の出会いから始まった2人の純愛を描きつつ、それぞれの過去の因縁が様々な事件を通じて明らかになってゆく。iQIYIでは22日間連続で時代劇ランキング1位を記録、同時配信されたMango TVでは81日間再生回数1位を達成。監督は「瓔珞」「恋心は玉の如き」などで名高いウン・ダーグアン。さらに、エンディングテーマはSEVENTEENのTHE 8が担当するなど、豪華布陣も反響を呼んだ話題作！

【あらすじ】

弟子を皆殺しにした罪を着せられ追われる身の嵇煬（けいよう／ジャン・リンホー）。そして毒薬作りの名手で毒婦とあだ名される南顔（なんがん／ジン・ティエン）。偶然、嵇煬に窮地を救われた南顔は、なぜか嵇煬が母親と同じ病を患っていることを知る。実は南顔は何とか母の病を治そうと薬作りに打ち込んでいたのだった。2人の間にはなにか不思議な運命があるらしいが、その真相を知らないまま2人は惹かれあってゆく。しかしある悲劇がもとで嵇煬はいったん命を落とし、3年後、全ての記憶を失って目覚める…。果たして2人は再会できるのか？

