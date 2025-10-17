カワイイが止まらない(ハート)エスターバニー初のスマホゲーム『エスターバニーポップガール』10月16日（木）正式リリース！

株式会社Picorea

株式会社ピコリア（株式会社サイバーエージェントグループ100％連結子会社、所在地：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers、代表取締役：佐藤 裕哉、以下ピコリア）はスマートフォン向け新作パズルゲーム『エスターバニーポップガール』の正式サービスを、2025年10月16日（木）より開始したことを発表いたします。

『エスターバニーポップガール』公式サイト

https://jp.estherbunny-pg.com/

▼『エスターバニーポップガール』について▼

本作は世界中で愛されるキャラクター「エスターバニー」初となるスマートフォン向けの3マッチパズルで、簡単なルールと爽快な演出で誰でもサクサク楽しめるゲーム性が特徴です。

・直感操作で簡単！サクサク進められて爽快感MAX！

ブロックをなぞって3つ以上揃えるだけ！

でも、ステージが進むごとに戦略性もアップ！

アイテムを使って一気にブロックを消したり、爽快なテンポがクセになる！

・エスターバニーの世界観を体感！

ゲームだけの描き下ろしアートやアニメ演出が満載。

コレクションも充実していて、集めるのが楽しい♪

・パズル×着せ替えの新感覚！

クリアでゲットしたアイテムで、エスターバニーを可愛くコーデ。

限定コスチュームも登場するから、毎日ログインが楽しみに(ハート)



■『エスターバニーポップガール』リリース記念プレゼント

正式サービス開始を記念してゲーム内で着せ替えができるアイテムをプレゼントしております。

・実施期間 ： 2025年10月16日（木）～2025年11月16日（日）23:59

※日程は変更になる可能性があります。

・プレゼント詳細：イチゴソファ、ハートワンピース

■正式リリース記念！30名様に当たるリポストキャンペーン

公式Xアカウント(@Estherbunny_PG)をフォローし、 キャンペーン開催期間中に投稿される指定のポストをリポストした方の中から抽選で30名様に、エスターバニーグッズをプレゼントいたします。

・キャンペーン期間： 2025年10月16日（木）投稿後 ～ 2025年10月29日（水） 23:59

・参加方法：

１.『エスターバニーポップガール』公式Xアカウント(@Estherbunny_PG)をフォロー

２.キャンペーン対象ポストをリポスト

公式Xアカウント：https://x.com/Estherbunny_PG

※ご当選は1人につき期間中1回までとなります。

※当選者発表はダイレクトメッセージの送信をもって代えさせていただきます。

【タイトル概要】

◇タイトル名：エスターバニーポップガール

◇配信：株式会社ピコリア（株式会社サイバーエージェントグループ100％連結子会社）

◇料金体系：基本プレイ無料（アイテム課金制）

◇提供プラットフォーム：App Store、Google Play

◇推奨環境：Android RAM2GB OS version 6.0以上 / iPhone7 iOS version 13.0以上（予定）

◇公式サイト：https://jp.estherbunny-pg.com/

◇公式X：https://x.com/Estherbunny_PG

◇著作権表記： (C) 2025 Route9, Esther Kim, Kvision, Picorea