「二哈と彼の白猫師尊」がアニメイトガールズフェスティバル2025 (AGF2025)に参加いたします！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2025年11月8日(土)・9日(日)に開催されるアニメイトガールズフェスティバル2025 (AGF2025)にて「二哈と彼の白猫師尊」の商品を販売いたします。




今回のイベントでは、「二哈と彼の白猫師尊」の新作グッズを販売いたします。


ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！


【特設ページ】


https://www.the-chara.com/blog/?p=102704



【イベント情報】


イベント名：二哈と彼の白猫師尊


開催期間：2025年11月8日(土)・9日(日)


開催場所：池袋サンシャインシティ Greenエリア NO:17（G-17）



【販売商品・ご購入者様特典】




イベント販売商品


カンバッジ(ランダム) AGF2025 ver.

価格：550円(税込)


種類数：全12種


サイズ：直径約 56mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






クリアカード(ランダム)
AGF2025 ver.

価格：550円(税込)


種類数：全12種


サイズ：約 短辺56mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ミニアクリル(ランダム)
AGF2025 ver.

価格：990円(税込)


種類数：全4種


サイズ：約 横60mm×縦80mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






アクリルジオラマ AGF2025 ver.

価格：各3,850円(税込)


種類数：全2種


サイズ：


本体／125mm×185mm


背景／125mm×185mm


台座／125mm×34mm






キャンバスプレート AGF2025 ver.

価格：各1,870円(税込)


種類数：全2種


サイズ：200mm×150mm






デカンバッチ AGF2025 ver.

価格：各1,100円(税込)


種類数：全2種


サイズ：約 150mm






ペアラメアクリルキーホルダー
AGF2025 ver.

価格：各2,200円(税込)


種類数：全2種


サイズ：約 横50mm×縦70mm





再販商品



名台詞カンバッジ(ブラインド)

価格：550円(税込)


種類数：全9種


サイズ：直径約56mm


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






名台詞クリアカード(ブラインド)

価格：550円(税込)


種類数：全9種


サイズ：91mm×55mm


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






アクリルジオラマ

価格：各3,850円(税込)


種類数：全9種


サイズ：


本体／125mm×185mm


背景／125mm×185mm


台座／125mm×34mm






キャンバスプレート

価格：各1,870円(税込)


種類数：全9種


サイズ：200mm×150mm





皆様のお越しを心よりお待ちしております。



【関連サイト】


「二哈と彼の白猫師尊」日本語版ラジオドラマ公式Xアカウント


https://x.com/2ha_audio_jp



THEキャラ


https://www.the-chara.com/



【権利表記】


晋江文学城 肉包不吃肉原作


(C)MiMi



【会社概要】


会社名：株式会社コンテンツシード


所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F


代表者：代表取締役　大塚 則和


設立：平成24年8月1日


URL：https://contents-seed.co.jp/


事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売