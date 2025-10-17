『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、「カズサ（バンド） イベントKV」「アイリ（バンド） イベントKV」がPOP UP PARADEになって登場！！
株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)は、『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より「カズサ（バンド）」「アイリ（バンド）」のイベントKV姿をPOP UP PARADE化し、2025年10月17日(金)から予約開始いたしました。
POP UP PARADE カズサ（バンド） イベントKV Ver.
POP UP PARADE アイリ（バンド） イベントKV Ver.
POP UP PARADE カズサ（バンド） イベントKV Ver. ： https://goodsmile.link/fyYSWS(https://goodsmile.link/fyYSWS)
POP UP PARADE アイリ（バンド） イベントKV Ver. ： https://goodsmile.link/3BTQNK(https://goodsmile.link/3BTQNK)
予約受付期間：2025年10月17日(金)12：00～2025年11月26日(水)23：59
■商品情報
POP UP PARADE カズサ（バンド） イベントKV Ver.
「POP UP PARADE」は、思わず手にとってしまうお手頃価格、全高17～18cmの飾りやすいサイズ、スピーディにお届けなど、フィギュアファンにやさしいカタチを追求したフィギュアシリーズです。
POP UP PARADE アイリ（バンド） イベントKV Ver.
商品情報
商品名 ：POP UP PARADE カズサ（バンド） イベントKV Ver.
POP UP PARADE アイリ（バンド） イベントKV Ver.
作品名 ：ブルーアーカイブ -Blue Archive-
発売月 ：2026年4月
価格 ：7,200円(税込）
仕様 ：プラスチック製 塗装済み完成品・ノンスケール・専用台座付属
全高 ：約180mm
原型制作 ：POP UP PARADE カズサ（バンド） イベントKV Ver.：ながのしょう
POP UP PARADE アイリ（バンド） イベントKV Ver.：田上慶太
彩色 ：POP UP PARADE カズサ（バンド） イベントKV Ver.：和也工房
POP UP PARADE アイリ（バンド） イベントKV Ver.：ごん（中野フィギュア教室）
Design・Illust：Mx2J
制作協力 ：歩瀬
発売元 ：グッドスマイルカンパニー
販売元 ：グッドスマイルカンパニー
※掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合があります。
※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。
(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.
■グッドスマイルカンパニーについて
グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。
2025年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。
会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー
代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎
本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル
設立 ：2001年5月
事業内容：
玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売
玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行
玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務
ゲームの企画・開発・運営
アニメーションの企画・製作・プロデュース
映像・音楽の企画、制作
モータースポーツ事業
投資支援
飲食店経営
〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉
https://corporate.goodsmile.com/ja/